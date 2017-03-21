Поклонская для шоу Путина

Российские телеканалы пестрят различными шоу. Хлеба в стране все меньше, зато зрелищ все больше. Причем чем низкопробнее шоу и сюжет на нем, тем выше рейтинг.

Возьмем последний пример, когда случай с изнасилованием 16-летней Дианы Шурыгиной стал топ-темой российского интернет-пространства после того, как девушка приняла участие в программе «Пусть говорят», выходящей на российском Первом канале. Ролики с программы бьют миллионные рекорды по просмотрам. Естественно, что аналитики из администрации президента России делают свои выводы. А потому мы становимся свидетелями вовлечения в приближающуюся президентскую кампанию с подходящими персонажами.

Владимир Жириновский уже начал свое участие в этом шоу. Его громкие скандальные заявления быстро подхватываются центральными СМИ. Значит, получил установку на отведенную ему традиционную роль в президентской предвыборной кампании в качестве скандалиста и шута. Впрочем, эта кандидатура не нова и уже довольно приелась избирателю, а потому на манеж выводят новый персонаж.

Хрупкая, хорошенькая, на мой взгляд, чуть глупенькая, раскрученная в СМИ – Поклонская очень хорошо вписывается в сценарий будущего шоу под названием президентские выборы в России

Судя по всему, в качестве одного из кандидатов в президенты России мы увидим Наталью Поклонскую. Эта новая персона в российской политике поможет функционерам из администрации Путина разбавить старые лица приевшихся кандидатов в прямом и переносном смысле этого слова. Хрупкая, хорошенькая, на мой взгляд, чуть глупенькая, раскрученная в СМИ – она очень хорошо вписывается в сценарий будущего шоу под названием президентские выборы в России.

А шоу просто необходимо, иначе явка избирателей будет ничтожно низкой, что крайне нежелательно для действующего режима. Вот тут Поклонская и должна будет сыграть свою роль и подогреть интерес к кампании.

Думаю, что нас ждет еще немало перлов от Натальи, ведь народ на это ведется, проявляет к этому живой интерес, что и нужно кукловодам из администрации Путина

В последнее время на должности депутата Госдумы Наталья Поклонская с завидной регулярностью выдает такие перлы, что не сходит с новостных полос. И ее заявление о мироточащем бюсте Николая II в эфире центрального телеканала России как-то уж очень хорошо ложится в этот возможно уже расписанный сценарий ее выдвижения в кандидаты на президентский пост. И именно не как серьезной персоны, а как эпатажной, слегка не в себе дамы. А потому, думаю, что нас ждет еще немало перлов от Натальи, ведь народ на это ведется, проявляет к этому живой интерес, что и нужно кукловодам из администрации Путина.

И смех смехом, но можно с большей долей уверенности прогнозировать, что наберет в итоге Поклонская весьма немалый процент голосов. Кто-то проголосует за нее ради хохмы, кто-то из-за того, что надоели старые лица, кто-то – потому что она ему нравится как женщина (а, может, и как политик). В общем, не удивлюсь, если оставит позади Наталья Владимировна некоторых динозавров российской политики.

Ну а Владимир Владимирович будет блистать на фоне этих участников будущего шоу и снисходительно улыбаться, думая про себя, что «show must go on»…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции