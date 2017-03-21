Три года аннексии Крыма: откровения организаторов

Специально для Крым.Реалии

В канун третьей годовщины незаконного крымского «референдума» неожиданно разоткровенничались его организаторы и руководители так называемой «русской весны». В течение последнего месяца в крымских и российских СМИ появилось много интервью, в которых они прямо признаются в совершенных преступлениях. Неоценимый материал для будущего международного трибунала.

Так, брат «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого – Михаил Чалый – рассказывает местному изданию о длительной работе в севастопольском «подполье»: «Огромным плюсом было и то, что все сделанное нами в предшествующие годы – поддержка любого пророссийского движения, 35-я батарея, все наше сопротивление украинизации города – мой брат умудрился организовать так, что мы остались вне поля зрения украинских силовиков. Тех, кто кричал слишком громко и рвал на груди рубаху, они просканировали и поняли, что это несерьезно. А мы никогда не пиарились и вообще работали «на шифре», поэтому нас не увидели. Ну, построил какой-то сумасшедший мемориал – видимо, делать человеку нечего. Ну, выпустил учебники по севастополеведению – ерунда. И вдруг 23-го февраля мы во всей своей красе, под камеры…» (обратите внимание – подготовка к свержению действующей власти – авт.)

В ночь с 25-го на 26-е мы произвели высадку севастопольских «беркутов» на перешеек, чтобы перекрыть пути из Украины в Крым

Также Михаил Чалый сообщает об организации блокирования трасс на Крымском перешейке в феврале 2014 года: «В ночь с 25-го на 26-е мы произвели высадку севастопольских «беркутов» на перешеек, чтобы перекрыть пути из Украины в Крым. Как я обзванивал туристические фирмы, чтобы найти автобус, который их туда отвезет, – это отдельная история. Поначалу об этом никто даже разговаривать не хотел, но в конце концов один из тех, кто бросил трубку, все-таки перезвонил и, узнав, что это Чалый, сказал – ну, тогда приезжайте. Он не побоялся – вытащил из подвала ППШ, какие-то гранаты, сам сел за руль и поехал к «беркутам», а потом с ними на перешеек» (обратите внимание – незаконное владение оружием и боеприпасами – авт.).

О роли Сергея Меняйло в аннексионных событиях младший Чалый рассказывает так: «Уже в марте 2014 года Сергей Иванович Меняйло просил меня о встрече с Алексеем Михайловичем – он принес резюме, хотел быть то ли директором порта, то ли чем-то в этом роде. К брату я его не пустил, а резюме хранится у меня до сих пор. Там есть и упоминание о его последнем месте работы: «с февраля 2013 г. по апрель 2014 г. – Генеральный директор ЗАО «МорГидроСервис».

Сам же Сергей Меняйло рисует несколько другую картину о событиях февраля-марта 2014-го. Экс-губернатор, уехавший в прошлом году полпредом в Сибирский федеральный округ, рассказал сибирякам о своей важной роли в событиях «русской весны» в Севастополе.

Я осуществлял координацию с Черноморским флотом. Возглавлял штаб управления отрядами самообороны

«В Севастополь я приехал 24 февраля. Много людей прибыли по зову сердца, чтобы поддержать севастопольцев. … Представители кубанских казаков встали на перекопе вместе с «Беркутом». Есть такое понятие: иррегулярные формирования, добровольцы. Но с голыми руками обороняться невозможно. Я осуществлял координацию с Черноморским флотом. Возглавлял штаб управления отрядами самообороны», – говорит он (обратите внимание – кубанские казаки находились незаконно на территории Украины – авт.).

В 2004-2005 годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с «оранжевой революцией»

Сам же «народный мэр» Алексей Чалый в интервью ТАСС повествует о более чем 10-летней подготовке к аннексии Крыма: «Можно сказать, что подходящих ситуаций было несколько, но до 2014 года не было юридической возможности это сделать. В 2004-2005 годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с «оранжевой революцией». Но юридически крепкая база для наших действий могла появиться только в случае, если бы возник период беззакония, когда нельзя оставаться в рамках закона, если с тобой перестают говорить на языке закона. В 2004-2005 года этого не случилось» (обратите внимание – подготовка государственного переворота – авт.).

И дальше: «Я утром 23 февраля прилетел в Севастополь. Мы уже разработали тогда практический план, как провести митинг, как зайти, забрать администрацию, горсовет. Понятно, что вход строя автоматчиков был бы очень эффектным. Поэтому мы тут нашли друг друга с «Беркутом». Они уже думали, как им семьи переправить на Кавказ. Я говорю: «Поддержите? А я обеспечу доставку семей на Кавказ, и там спрячем их в какой-то санаторий на время, пока все не закончится». Они: «Поддержим». Вот об этом мы с ними договорились уже 23 февраля».

Послушав откровения главных персон аннексии, разговорились и фигурки помельче. Но цитировать их всех не имеет смысла, поскольку суть рассказов одна: переворот готовили длительное время, работали в подполье, откуда-то взялось оружие.

Но ведь очевидно, кто «присоединил» Крым. Мое личное мнение, что это заслуга российских Вооруженных сил, флота и спецподразделений

Квинтэссенцию происходившего тогда бесхитростно изложил ветеран «Беркута», участник событий 2014 года на полуострове Владимир Крашевский: «У Крымской весны отцов столько, что просто не счесть. Каждый второй освобождал аэропорт! Но ведь очевидно, кто «присоединил» Крым. Мое личное мнение, что это заслуга российских Вооруженных сил, флота и спецподразделений. «Беркут», ополчение и все иже с ними – даже не на втором месте стоят, гораздо дальше».

Эволюция рассказов «аннексаторов» прослеживается от года к году. Если в первую годовщину «референдума» те же лица рассказывали о том, что народ поднялся, а их попросили возглавить народное движение (как вариант – сами вышли на площади по велению сердца), то сейчас они уже бахвалятся длительной подготовкой к захвату полуострова, работой в «подполье» и сообщают о прямом участии российских спецслужб.

Какие откровения ожидают нас в следующем году? Если Крым, конечно, доживет до него под российской властью.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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