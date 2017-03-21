«Многострадальная» игорная зона в Крыму

Специально для Крым.Реалии

За три года «власти» не смогли добиться заметных улучшений в курортной сфере аннексированного Крыма. Напротив, западные санкции, товарная блокада, перебои с электричеством, некомпетентность местных «администраций» и бюрократические кульбиты Москвы отбросили полуостров на уровень начала 90-х годов. «Власти» пытаются компенсировать отсутствие реальных показателей громкими заявлениями и обещаниями реализовать крупные проекты.

Наиболее типичный пример – российский проект по созданию на Южном берегу Крыма игорной зоны. «Глава» полуострова Сергей Аксенов в интервью российским журналистам заявил, что запуск игорной зоны вызовет интерес у иностранных туристов. «В первую очередь, (игорная зона будет ориентирована – авт.) на приезжих. В том числе из-за границы», – сказал он.

Сергей Аксенов сообщил, что «совмин» готов предложить инвесторам «схемы по обходу санкций». «Не буду раскрывать секреты. Если бы были сомнения, что план сработает, никто не вкладывался бы в проект», – отметил «глава» Крыма.

Президент России Владимир Путин еще летом 2014 года подписал закон по созданию игорной зоны в аннексированном Крыму. По планам российских властей, ее должны открыть до 2019 года. В начале аннексии руководство Ростуризма было настроено более оптимистично. В первые месяцы после «референдума» чиновники рассказывали, что к 2016-2017 году крымские курорты выйдут на мировой уровень оказания услуг и качества предлагаемых развлечений.

Запланированная игорная зона сжалась до уровня санатория «Жемчужина» в поселке Гаспра

В итоге запланированная игорная зона сжалась до уровня санатория «Жемчужина» в поселке Гаспра. По предварительным оценкам, она займет площадь в 16,8 гектар. Имя инвестора не разглашают, дабы он не попал под санкции. Речь идет только об одном комплексе казино. Когда именно его запустят, неизвестно. Чиновники «совмина» признают, что в Гаспре даже не начали строительно-монтажные работы. Хотя сам Аксенов ранее говорил, что некая крупная российская фирма готова вложить в «зону» около 8 миллиардов рублей. Пока все осталось на уровне разговоров.

Самое интересное начинается, когда крымские чиновники берутся прогнозировать доходность еще несозданной игорной зоны. Тут оценки существенно отличаются от заверений Сергея Аксенова. Например, глава комитета «госсовета» по курортному комплексу Алексей Черняк в начале года заявил, что в случае открытия казино ждать наплыва игроков не стоит. Он попытался сделать хорошую мину при плохой игре, отметив, что «власти» и не рассчитывали на приезд российских богачей. Эта категория туристов привыкла играть там, где им везет, отметил «парламентарий». Судя по контексту, речь шла о казино и покерных турнирах в Европе.

Есть существенные опасения, что эта игорная зона не окупит себя

Еще два года назад перспективу открытия в Крыму игорных заведений скептически оценивали даже подчиненные Аксенова. Тогдашний «министр» финансов республики Владимир Левандовский сообщил местным пропагандистам, что в условиях санкций проект не имеет смысла.

«Вначале мы интенсивно занимались этим (созданием игорной зоны – авт.), искали место, уже даже определили две подходящие по критериям территории. В связи с тем, что сегодня существуют санкции, есть существенные опасения, что эта игорная зона не окупит себя, и инвестор, вложив огромные деньги, не получит ожидаемого результата», – говорил «чиновник». Без зарубежных игроков (американцев, британцев, японцев и китайцев) крымские казино себя не окупят.

Москва превратила Крым в курорт «особого режима». Тут отдыхают те, кому нельзя выезжать за пределы России

«Власти» на местах давали иную информацию. В октябре прошлого года «глава администрации» Ялты Андрей Ростенко заявил московским журналистам, что запуск игорной зоны обеспечит приток денег на ЮБК и поможет решить социальные задачи. Российские пропагандисты озвучивали «экспертные оценки», в соответствии с которыми бюджет региона сможет получать от казино до 25 миллиардов рублей в год. На чем базируются такие «прогнозы», нигде не указано.

Слова Аксенова о том, что игорная зона привлечет иностранных туристов – детская фантазия. «Глава» Крыма «забыл» о западных санкциях. А с качеством отдыха после аннексии же ​стало еще хуже.

Выражение «транспортная доступность» в условиях санкций звучит как издевательство. Финансовые и технические ограничения не дают развивать инфраструктуру, завозить специалистов и готовить персонал. Москва превратила Крым в курорт «особого режима». Тут отдыхают те, кому нельзя выезжать за пределы России: военные, чиновники, сотрудники спецслужб. Их трудно назвать потенциальными клиентами казино.

Так называемая игорная зона на ЮБК рискует остаться широко распиаренным долгостроем

Отдельно стоит сказать о «хитрых способах» по обходу санкций, о которых упомянул Сергей Аксенов. С начала аннексии полуострова Москва находила некоторые лазейки для обхода санкционного режима. Продолжалось это недолго. Осенью прошлого года Вашингтон объявил дополнительные санкции за оккупацию Крыма. В Министерстве финансов США сообщили, что ограничения против 37 физических и юридических лиц ввели за попытки обойти режим санкций. То есть все «секретные схемы», о которых говорил «глава» республики, хорошо известны американским чиновникам.

Как следствие, крупные российские компании не спешат открыто работать на захваченном полуострове и вкладываться в дорогостоящие проекты. Так называемая игорная зона на ЮБК рискует остаться широко распиаренным долгостроем. «Власти» будут вспоминать о ней, дабы в очередной раз обнадежить население, пообещав «бурное развитие» республиканских курортов.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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