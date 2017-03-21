В российских городах в минувшую субботу, 18 марта, состоялись праздничные митинги, посвященные третьей годовщине аннексии Крыма. Они не были столь массовыми, как в прошлые годы, – по одной из версий, в Кремле решили "сэкономить" патриотический запал до следующего года, когда в России в один день с празднованием аннексии полуострова могут состояться президентские выборы. В одном из российских регионов – Татарстане – митинг решили не проводить вовсе.

Эксперты называют разные причины произошедшего – от желания властей республики "показать гонор" Кремлю до опасений, что праздничные мероприятия перерастут в митинг вкладчиков двух крупнейших татарстанских банков, у которых Центральный банк отозвал лицензии в начале марта.

В 2014 году Татарстан не только митинговал в честь Крыма, но и пытался активно участвовать в судьбе аннексированного полуострова – президент республики Рустам Минниханов ездил в Бахчисарай и пытался склонить крымских татар к признанию российских притязаний на Крым. В дальнейшем митинги в честь "присоединения" полуострова ежегодно проходили на главной площади Казани. О том, что митинг в честь третьей годовщины аннексии в Татарстане не состоится, журналисты узнали случайно – никаких специальных объявлений на этот счет до последнего момента не было. Лишь 17 марта, накануне памятной даты, газета "Коммерсант" опубликовала короткую новость, в которой сообщалось о том, что митинг заменили на скромный "патриотический фестиваль" в одном из городских культурных центров. В этом же сообщении неназванный местный чиновник пояснял, что "Крым сейчас не в информационной повестке Татарстана".

Крым сейчас не в информационной повестке Татарстана

Это и правда так: в республике уже несколько недель не прекращаются митинги протеста вкладчиков двух крупнейших банков республики, у которых в начале марта отозвал лицензии Центробанк, – Татфондбанка и Интехбанка (вместе с ними лицензий были лишены и несколько банков помельче). Отзыв произошел неожиданно для многих: Центральный банк вел с властями Татарстана о финансовом Татфондбанка и его "коллег по несчастью", но в итоге их активы были признаны слишком "низкокачественными". Многие вкладчики Татфондбанка, входившего в число 50 крупнейших банков России, столкнулись с проблемами при оформлении выплат из Агентства страхования вкладов. Их митинги проходят в Казани несколько раз в неделю, в частности, вкладчики разорившихся банков встретились и с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, когда он приехал в столицу Татарстана открывать свой предвыборный штаб.

Только ли поэтому власти республики рискнули "посягнуть на святое" и отменить митинг в поддержку присоединения Крыма? На вопросы Радио Свобода ответила казанский журналист сайта "Идель.Реалии" Регина Хисамова:

– Как проходили митинги в поддержку присоединения Крыма в предыдущие годы? Насколько массовыми они были? Насколько добровольным было участие в них?

– 18 марта 2014 года в Казани прошел первый подобный митинг. На нем присутствовало порядка 3-4 тысяч человек. Такие же митинги проходили в 2015-2016 годах. Они были примерно такие же по составу – это были студенты, это были бюджетники, то есть работники разных государственных и муниципальных предприятий Казани. Они выходили под своими флагами. Это был митинг-концерт. Обычно выступали разные артисты, политики, депутаты. Это длилось где-то час-полтора, и люди расходились.

– Эти митинги проходили в центре Казани?

– Да, все они проходили на главной площади – площади Тысячелетия. Она находится между центральным стадионом и Казанским Кремлем.

– Почему власти Татарстана отказались от проведения митинга в этом году? Когда стало известно, что он не состоится? Какие версии есть насчет того, почему это произошло?

Про митинг ничего не было ничего слышно. Мы в редакции просто вспомнили, что он должен быть

– В этом году про митинг абсолютно ничего не было ничего слышно. Собственно, мы в редакции просто вспомнили, что он должен быть. Никаких сообщений об этом не было. Обычно сообщения появлялись на официальном сайте мэрии Казани. В итоге я обратилась в мэрию с запросом. Они не отвечали на протяжении 5-6 дней. Обычно ответ приходит через несколько часов. Ответа не было. В итоге я позвонила в мэрию. Там мне неофициально сказали, что ответа вообще может и не быть, потому что специальный отдел, который отвечает за согласование публичных акций, по какой-то причине не отвечает. Мои источники в "Единой России", которая является неофициальным организатором этих митингов, сказали, что вместо митинга будет концерт в Национальном культурном центре "Казань". Организует этот концерт "Лига студентов Татарстана", которая является структурой аппарата президента Татарстана.

Этот концерт шел час. Он был в субботу, 18-го числа, туда пришли студенты. Почему не было митинга? Я думаю, что лучше всех об этом сказал один из источников "Коммерсанта", депутат Госсовета республики. Он сказал, что причина отмены митинга в том, что Крым сейчас "не в повестке Татарстана". В повестке Татарстана, к сожалению, сейчас банки и кризис, который случился.

– Можно ли расценивать несостоявшийся концерт в поддержку присоединения Крыма как отражение напряженных отношений между Казанью и Москвой?

Если бы в этот день провели митинг, посвященный Крыму, это могло вылиться в нечто, подобное штурму кабинета министров

​– Не могу сказать, так ли это, но мне, как и некоторым экспертам, с которыми удалось поговорить, кажется, что главная причина отмены этой акции была в том, что в Казани не согласовывают митинги в центре города. Протестные и оппозиционные митинги, митинги, которые связаны с банковским кризисом, всегда отправляют на окраину, в "гайд-парки". Если бы в этот день провели митинг, посвященный Крыму (притом что в этот же день в одном из "гайд-парков" в это время проходил митинг клиентов Татфондбанка, дольщиков, противников строительства мусоросжигательного завода и других недовольных властями), то это могло вылиться в нечто, подобное штурму кабинета министров протестующими 4 марта.

По мнению заведующего кафедрой социологии, политологии и менеджмента Казанского университета Владимира Беляева, еще одной причиной демонстративной отмены казанского митинга в поддержку присоединения Крыма к России могли стать усилившиеся в последнее время трения между Татарстаном и Кремлем, касающиеся финансовых отношений. Рустам Минниханов не раз критиковал власти в Москве за "выкачивание денег" из богатых регионов. Некоторые политологи и вовсе считают, что решение Центробанка не спасать Татфондбанк является ответом Кремля на такие претензии. Отмена митинга в честь годовщины присоединения Крыма в этом контексте может выглядеть как следующий ответный шаг властей республики:

Местные власти как всегда показывают свой гонор, показывают, что они все-таки не рядовой субъект Федерации

​– Позиция местных властей очень отличается от позиции Кремля. Это связано с претензиями местных властей по поводу перечисления денег обратно из Казани в Москву или из Москвы в Казань. Это связано с тем, что во взаимоотношениях с центром существуют и другие проблемы. Поэтому местные власти как всегда показывают свой гонор, показывают, что они все-таки не рядовой субъект Федерации. Собственно, это написано в Конституции Татарстана – о границах между Татарстаном и "субъектами Федерации".

– Не кажется ли вам, что это довольно рискованная фронда – ведь Крым это, можно сказать, сакральная тема для федеральных властей?

Когда есть установка, берут под козырек. Когда нет приказа, позволяют себе самостоятельность

– Надо сказать, что и в Москве тоже митинг был спущен на тормозах – не участвовало высшее руководство, он не проходил на Красной площади. Так что в этом плане, видать, им тоже не было специальной установки. Когда есть установка, тогда берут под козырек. Когда нет приказа, тогда позволяют себе разного рода самостоятельность. В этом плане местные власти ее тоже проявляют. У нас в республике до сих пор есть президент. У нас многое есть, что отличает нас от других субъектов Федерации.

– Насколько массовыми и добровольными были в Казани митинги в честь присоединения Крыма в предыдущие годы?

– Они были бы массовыми, если бы не организовывались. "Насильно мил не будешь". Это приводит только к отторжению. И люди, которые хотели бы поддержать, они не хотят идти только потому, что их заставляют. А заставляли в Казани идти на эти митинги очень многие категории граждан. Всех, кто близок к чиновничеству, необязательно даже только чиновничество, но и кто работает в структурах, которые формально не являются таковыми. Заставляли все учебные заведения. Заставляли иные категории граждан, даже на частных фирмах часто шла команда поучаствовать. Это дискредитировало саму идею поддержки присоединения Крыма, – говорит политолог Владимир Беляев.