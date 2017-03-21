В понедельник "Новая газета" опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году. Группе журналистов издания совместно с OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали, и ответить на главный вопрос – кому достались деньги. Всего в расследовании участвовали более 60 журналистов из 32 стран мира, включая сотрудников изданий The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и других.

Его авторы считают, что самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе проводилась под прикрытием ФСБ. Журналисты назвали ее "Ландромат" и подробно описали еще в 2014 году, отметив, что с 2011 по 2014 год деньги из России выводили под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судами.

Журналисты изучили 76 тысяч банковских операций, общий оборот по которым составил 156 миллиардов долларов. Выведенные из России средства поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний.

По данным "Новой газеты", в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов участвовали почти 20 российских банков. Больше всего денег – 350 миллиардов рублей – прошло через Русский земельный банк и банк "Западный", принадлежащих Александру Григорьеву. На сегодняшний день Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с отмыванием денег через молдавские банки. В расследовании говорится, что у Григорьева были влиятельные покровители – в совет директоров Русского земельного банка входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, партнером Григорьева в банке "Западный" был генерал ФСБ Юрий Анисимов.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавшие в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. В России же, как отмечает "Новая газета", расследование ведется вяло. Кроме того, власти Молдовы обвинили российские спецслужбы "в сознательном противодействии в расследовании этого дела" и давлении на молдавских чиновников. О том, как шла работа над расследованием, и о его возможных последствиях Радио Свобода рассказала журналист "Новой газеты" Роман Анин:

– Ценность этой работы в том, что нам удалось узнать, кому достались эти деньги и на что они были потрачены. Потому что до этого все знали про то, что такой кейс есть, но никто не знал, чьи это деньги и кому они в итоге пришли. Частично мы смогли на эти вопросы ответить.

– Кто организовал эту схему?

В России в этом участвовало несколько банков

– Их было несколько. С молдавской стороны правоохранительные органы полагают, что одним из архитекторов этой системы был Вячеслав Платон (бывший депутат парламента Республики Молдова, бизнесмен. – РС). Он сейчас находится под стражей. В России в этом участвовало несколько банков, которые тоже принадлежали таким крупным московским обнальщикам, в частности, Сергею Магину – он тоже занимался отмыванием денег и сейчас находится под стражей как организатор преступного сообщества. Кроме того, сейчас под стражей находится Александр Григорьев, через банк которого (Русский земельный банк) прошло порядка 10 миллиардов долларов.

– Кто еще участвовал в этой схеме? Есть кто-то из известных людей? Какова здесь роль Игоря Путина, например?

– Он входил в совет директоров банка РЗБ, через который проходили эти деньги. Я не знаю, был ли он в курсе всех этих операций, но как член совета директоров он должен был знать о том, что проходит в этом банке.

– Что вы можете сказать о том, как эта схема незаконного вывода денег расследуется в России?

Речь идет о 700 миллиардах рублей, а дела расследуются на низовом уровне

– Да, в общем-то, никак. Здесь я могу говорить не только как журналист, но и как свидетель по этим делам. Меня допрашивали дважды в качестве свидетеля по одному из дел. Я передавал документы следственным органам, которые они просили. Я стал максимально сотрудничать со следствием. Но дела расследуются в окружных подразделениях МВД. Это не самый высокий уровень. Речь идет почти о 700 миллиардах рублей, а дела расследуются на низовом уровне. Это сразу показывает отношение. Во-вторых, по делам менялось уже много следователей. В общем-то, ни один из них, насколько мне известно, никуда не продвинулся.

– А какова роль молдавских судов в этом деле?

– Это была часть схемы. Специально в схему вводился гражданин Молдовы для того, чтобы обеспечить молдавскую юрисдикцию. В молдавских судах это было проще решить.

– Вы впервые опубликовали это расследование в 2014 году. Были какие-то последствия?

– Были возбуждены уголовные дела. Я точно знаю, что одно из уголовных дел возбуждалось именно после нашей публикации.

– Как шло это расследование? Я так понимаю, в нем участвовали журналисты и эксперты из нескольких стран?

– Мы поделились данными с коллегами из тех стран, через которые проходили эти деньги. И в течение долгого времени пытались понять, кому эти деньги достались, что с ними там происходило. Сегодня это расследование также публикуется сразу в нескольких странах, – рассказывает один из его авторов Роман Анин.

О роли ФСБ и о других важных моментах расследования, посвященного выводу из России 700 миллиардов рублей, говорит заместитель директора Transparency International в России Илья Шуманов:

Расследование определило круг бенефициаров – господрядчики, контрабандисты, налоговые уклонисты и банковские мошенники

– Я для себя отметил несколько важных пунктов, которые до этого не фиксировались в публичном пространстве. Во-первых, расследование так называемой молдавской схемы отмывания денежных средств определило круг бенефициаров. Кто у нас является любителем отмывания денег, кто чаще всего использовал эти схемы среди этих групп? Отлично фиксируются государственные подрядчики, контрабандисты, налоговые уклонисты и банковские мошенники. Это четыре группы, которые зафиксировала "Новая газета". Помимо этого в расследовании указывается на роль ФСБ. А именно – указывается на то, что существует Главфиннадзор ФСБ за незаконными банковскими операциями и существует некая негласная кураторская роль в самих банках через аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ. В частности, говорится о господине Анисимове, который входил в органы управления банка "Западный". Через него произошло отмывание порядка 930 миллионов долларов.

– Какие еще госслужбы участвуют в этой схеме?

Федеральная таможенная служба поощряла эту схему либо в ней участвовала

– Говорится о том, что Федеральная таможенная служба поощряла эту схему либо поучаствовала в ней – создала такую систему патронирования серого импорта или создание такой системы, когда близкие к чиновникам экспедиторы занимались контрабандой, или товары проходили через их организации. И эта схема обеспечивала уход от налогов и таможенных пошлин. Важно, что в этом расследовании журналисты зафиксировали то, что это трансграничное расследование. Сами действия по этой молдавской схеме проходили минимум в четырех налоговых юрисдикциях как офшорных, так и обычных. И это указывает на невозможность расследования этого дела или этой схемы без международной кооперации, в том числе и правоохранительных органов. И очень странно, что в данной истории практически отсутствует роль Росфинмониторинга – непосредственного органа, который должен заниматься борьбой с отмыванием денежных средств. Четыре года не замечали они этой схемы или считали эту схему законной.

– Авторы расследования подчеркивают, что наибольший урон, по их мнению, эта вся схема по отмыванию денег нанесла России. Стоит ли ожидать каких-то последствий этого расследования в России?

– Насколько я знаю, по этой теме возбуждено уголовное дело Управлением ФСБ по Москве и Московской области. Но расследование пока ни к чему не привело, несмотря на то что с момента этой схемы с начала 2011 года и завершения в 2014 году прошел уже значительный промежуток времени. Собственно, журналисты опубликовали эту историю в 2014 году. За три года, которые прошли, пока никакого прогресса по этому делу нет. Более того, молдавские правоохранители и молдавские органы власти говорят о некоем противодействии со стороны официальных правоохранительных органов России этому расследованию. Я особо больших перспектив в расследовании не вижу, рассказал заместитель директора Transparency International в России Илья Шуманов.