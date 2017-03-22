Жители неподконтрольных территорий Донбасса с «паспортами» группировок «ЛНР» и «ДНР» не получили от России никаких преференций. Они, как и все граждане Украины, могут без виз въезжать в Россию и так же должны через 90 дней выехать обратно. Такую информацию опубликовали российские сайты со ссылкой на источник в Госдуме. Признание Россией «паспортов», выданных боевиками, еще не означает, что Кремль в ближайшее время признает группировки «ЛНР» и «ДНР» «самостоятельными государствами», считают эксперты. В то же время признание псевдопаспортов может быть подготовкой к президентским выборам в России в 2018 году, чтобы использовать население ОРДЛО в качестве электората, считают российские политологи.

Несмотря на ожидания боевиков, Россия не стала предоставлять обладателям «паспортов» группировок «ДНР» и «ЛНР» упрощенный порядок пребывания. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Такая информация появилась на сайте российского медиахолдинга «РБК» со ссылкой на источники в Госдуме и МВД.

Один из депутатов Госдумы узнал об этом на встрече комитета по делам СНГ, которая прошла в середине марта. Он сообщил: «Мы с удивлением узнали, что жители «ДНР» и «ЛНР» должны каждые 90 дней выезжать (из России – КР). Люди об этом не знали».

Беспочвенная эйфория, организованная главарями группировок «ДНР» и «ЛНР» по поводу полного признания Россией их «документов», закончилась большим разочарованием, считает независимый российский политолог Дмитрий Орешкин. Кремль признал «паспорта» боевиков не для того, чтобы упростить людям пребывание в России. Возможно, Путин строит планы на то, чтобы дать проживающим на неподконтрольных территориях Украины какие-либо частичные «права», возможно, участвовать в российских выборах. Например, в президентских 2018 года, считает политолог Орешкин.

Очень большой соблазн прибавить 2-3 миллиона голосов к поддержке Владимира Путина в 2018 году

«Никто не знает, сколько у «ДНР» и «ЛНР» «избирателей», никто не знает, как они проголосуют, кроме Плотницкого и Захарченко. Они, сколько им надо, точнее, сколько им из Кремля велят, столько и нарисуют. Очень большой соблазн прибавить 2-3 миллиона голосов к поддержке Владимира Путина в 2018 году. Приднестровье, вроде как, и не признано самостоятельной территорией, а граждан Российской Федерации там много и они там голосуют, вернее за них голосуют. Точно так и в Абхазии и Южной Осетии», – говорит Орешкин.

Россия формально признала «паспорта» («ДНР» и «ЛНР» – КР), но упрощенный порядок пребывания не предоставлен, поэтому говорить о каком-либо дополнительном сближении и льготах для жителей оккупированного Донбасса нельзя, считает украинский политолог Андрей Бузаров.

Среди руководства Российской Федерации прослеживается политика «закрытых глаз» по отношению к «паспортам» группировок «ДНР» и «ЛНР»

«Все равно Россия территории Донецкой и Луганской областей, даже те, которые ею оккупированы, рассматривает как украинские. Среди руководства Российской Федерации прослеживается политика «закрытых глаз» по отношению к «паспортам» группировок «ДНР» и «ЛНР» – все их молчаливо признают, но все прекрасно понимают, что это неполноценные документы», – сказал Бузаров.

А тем временем сепаратисты создали комитет «Россия-Донбасс». На его открытии главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко назвал признание Россией «документов» группировки «ЛНР» и «ДНР» «опорой для народа Донбасса».

«Долгие годы экономика Донбасса была встроена в экономические связи с Российской империей, а позднее и Советским Союзом. Мы становимся все ближе к России», – сказал он.

18 февраля своим указом президент России Владимир Путин признал «документы», выданные сепаратистами. В тексте указа – довольно обтекаемая формулировка, что «документы» группировок «ДНР» и «ЛНР» признаются «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». Украина любые «документы», выданные в группировках «ЛНР» и «ДНР», не признает.