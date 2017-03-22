Следственный комитет России расследует 104 уголовных дела, касающихся событий в Украине, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. Заявление Бастрыкина не удивило юристов, которые считают, что в международных судах у России нет никаких перспектив. Правозащитники же обращают внимание на то, что следственным органам России прежде всего следовало бы разобраться с тем, что происходит на территории России.

«В Следственном комитете России 104 уголовных дела по событиям в Украине. 76 из них объединены в одно производство с уголовным делом о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В этом деле к ответственности привлекаются более 90 человек», ‒ рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Правозащитники обратили внимание на формулировку «запрещенные средства и методы ведения войны». Именно эти претензии граждане России ‒ жители Чечни, выдвинули к властям своей страны, обращаясь в Страсбургский суд. Об этом напомнил председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«Радует, что наш Следственный комитет считает себя способным вести расследование в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации. Только вот я сомневаюсь в способности Следственного комитета нечто расследовать. Если бы Следственный комитет мог расследовать преступления против человечности, военные преступления, тогда, наверное, были бы расследованы тысячи эпизодов исчезновений людей, насильственных исчезновений, то есть похищений, содержания в незаконных тюрьмах, пыток и внесудебных казней», ‒ отметил правозащитник.

«Большое украинское дело»

То, о чем говорит Бастрыкин, адвокаты и следователи называют «большим украинским делом». В него входят и дела украинцев, осужденных в России, объясняет адвокат Илья Новиков. Дело касается любых событий, происходящих на Донбассе, ему даже присвоен номер – 20183707214. Илья Новиков говорит, что в международных судах понимают, как работают российские следователи, и относятся к этому соответственно.

«Весь опыт того, как Россия взаимодействует с событиями на Донбассе, чем занимается Следственный комитет, под каким углом он на эти события смотрит, как обращаются с доказательствами, как относятся к процессуальному материалу, который к ним попадает, – все это свидетельствует о том, что ни одно такое дело без явных злоупотреблений не обошлось. Поэтому отношение к подобной деятельности Следственного комитета должно быть соответствующим», ‒ сказал адвокат в интервью Радіо Свобода.

Эксперты также обращают внимание на то, что российский Следственный комитет, занимаясь событиями на территории Украины, уже третий год подряд не может найти заказчиков убийства у стен Кремля известного политика Бориса Немцова. Поэтому ему следовало бы прежде всего расследовать преступления на территории России.

В соцсетях на интервью Александра Бастрыкина отреагировали грустной шуткой: «Удалось ли российским следователям найти того, кто распял мальчика в Донецкой области?». Российский телеканал, выдавший в эфир эту фейковую новость, до сих пор не извинился.