Одной из самых обсуждаемых новостей прошедшей недели стал запрет на въезд в Украину участнице «Евровидения» из России Юлии Самойловой. Артистка стала персоной нон грата, поскольку в 2015 году въехала в аннексированный Крым через территорию России, минуя украинские пункты пропуска. Украина это расценивает как нарушение при пересечении государственной границы. Корреспондент Крым.Реалии выяснил, кому еще из иностранных артистов запретили въезд в Украину из-за гастролей в Крыму.

Служба безопасности Украины объявила о запрете на въезд Юлии Самойловой в Украину 22 марта. Российская певица попала в «черный список», поскольку в июне 2015 года она ​въехала в Крым со стороны России. Тогда она выступала в Керчи, о чем осталось немало упоминаний в интернете.

В соответствии с украинским законодательством, въезжать на территорию аннексированного Крыма можно только через официальные пункты пропуска, расположенные на административной границе с Херсонской областью. Попадание в Крым другими способами считается административным правонарушением, предусмотренным статьей 204.2 КоАП. Оно карается штрафом либо арестом до 15 суток. В случае, если кто-либо нарушил установленный порядок въезда в Крым с целью нанесения вреда государству Украина, то это уже уголовное преступление, которое может караться заключением до трех лет.

Через официальные пункты пропуска беспрепятственно на территорию Крыма могут попасть только граждане Украины.

Гастроли иностранных музыкантов на территории Крыма фактически запрещены

В июне 2015 года Кабмин утвердил порядок въезда/выезда с оккупированной территории, в соответствии с которым иностранцам для пересечения админграницы нужно получить специальное разрешение в украинской миграционной службе. Причем перечень оснований для его получения – ограниченный. Иностранцы могут легально въехать в Крым, если у них там есть родственники, семья, захоронения близких либо если их приезд связан с защитой национальных интересов Украины или осуществлением консульских функций. Поначалу въезд на полуостров не был предусмотрен даже для иностранных журналистов и правозащитников, однако после протестов общественников эту недоработку устранили.

Постановление Кабмина не предполагает выдачу разрешения на посещение Крыма для иностранных музыкантов, то есть их гастроли на территории Крыма фактически запрещены. Для концертов украинских артистов на полуострове в законодательстве Украины не предусмотрено никаких ограничений.

Прерванный полет Бреговича

Первым «наказанием» за выступление в Крыму стал запрет на въезд в Украину сербскому музыканту Горану Бреговичу. 26 марта 2015 года балканец отыграл концерт в Севастополе, а через месяц собирался выступить в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и Харькове. Но в итоге Бреговичу запретили въезд на материковую Украину, и все его концерты отменили.

Летом 2015 года разгорелся новый скандал, связанный с приездом в Крым иностранных музыкантов. Это случилось после того российский прокремлевский журналист Дмитрий Кисилев объявил о проведении в Коктебеле фестиваля под девизом «Джаз пяти континентов». Он анонсировал приезд на него музыкантов из США, Великобритании, Кот-д'Ивуара, Грузии и других стран. В ответ Министерство культуры Украины пригрозило санкциями артистам, которые примут участие в фестивале Киселева. После предупреждений на фестиваль в Коктебеле отказались ехать немецкая группа De Phazz и американский джазмен Артуро Сандовал.

Похожая ситуация сложилась с итальянским оперным певцом Алессандро Сафина и французским актером Пьером Ришаром. Оба они планировали гастроли в Крыму в феврале 2016 года – по городам полуострова даже развесили афиши. Однако после того, как Минкульт Украины пригрозил им «черным списком», Ришар и Сафина отменили поездку на полуостров. После этого Сафина провел концерты в пяти украинских городах. Однако тот факт, что 14 сентября 2015 года он выступал в Ялте, остался незамеченным – СБУ так и не объявила его персоной нон грата.

Другим музыкантам повезло куда меньше. К примеру, в феврале 2016 года украинские власти запретили въезд белорусскому рэпперу Максу Коржу, который планировал выступить в Кривом Роге, Днепропетровске, Полтаве, Харькове, Ивано-Франковске, а затем направиться в Россию. Причиной штрафных санкций стало то, что артист в августе 2015 года выступил в Севастополе.

С аналогичными проблемами столкнулись российские рэпперы Guf ​ и L'One. Обоим в последний момент пришлось отменить концерт в Украине, поскольку СБУ выяснили, что до этого они гастролировали в Крыму.

Исключение для Наташи Королевой

Большой резонанс был связан с запретом на въезд в Украину поп-звезды Наташи Королевой, которая родилась и провела детство в Киеве, но имеет российское гражданство. В декабре 2016 года она планировала посетить украинскую столицу с концертом. Однако певице припомнили, что она участвовала в Крыму в съемках фильма под названием «Домик на юге», и объявили персоной нон грата. В январе 2017 года, когда в Киеве умерла бабушка Королевой, СБУ дала ей временное разрешение на въезд в Украину – для посещения похорон.

На грани срыва в марте 2016 года был киевский концерт группы «Ундервуд», участники которой являются уроженцами Крыма, но проживают в Москве. В связи с тем, что они неоднократно проводили концерты на полуострове после аннексии, одного из участников команды – Максима Курченко – задержали в аэропорту за несколько часов до их киевского выступления. Однако в итоге его впустили в страну, и «Ундервуд» в полном составе выступил в Киеве – и даже исполнил свой хит «Скажи мне, чей Крым».

Совсем недавно, в феврале этого года, концерты в Украине пришлось отменить еще одной известной российской артистке – Кристине Орбакайте. Это случилось после того, как в СБУ обратилась одна из общественных организаций Одессы с просьбой запретить въезд певице. В письме было указано, что Орбакайте в июне 2014 года выступала в Севастополе. СБУ публично не отреагировала на это заявление, но сама российская артистка заявила об отмене концертов в Украине, запланированных на март. В своих аккаунтах в соцсетях Орбакайте написала, что выступления переносятся на сентябрь «из-за невозможности обеспечить безопасность коллектива и зрителей».

Сейчас СБУ проверяет, посещала ли Крым после 2014 года Арцвик Арутюнян – еще одна участница «Евровидения», которая планирует представить на конкурсе Армению. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геранщенко заявил, что армянская артистка выступала на полуострове после аннексии. Впрочем, ее сестра Лайфа Арутюнян утверждает, что Арцвик никогда не была в Крыму, и, возможно, ей-таки удастся избежать попадания в «черный список».