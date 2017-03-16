Скандал вокруг участницы «Евровидения» от России Юлии Самойловой в связи с ее выступлением в оккупированном Крыму два года назад не утихает. Сама она заявила, что о нарушении порядка пересечения госграницы Украины не знала, а на каком именно концерте в Керчи выступала, не помнит. Крым.Реалии стали известны подробности о том выступлении, а организатор концерта подтвердил, что Самойлова и другие участники мероприятия добирались на полуостров самолетами, в обход украинских пунктов пропуска.

Об уроженке города Ухта (Республика Коми) Юлии Самойловой узнали в России в 2013 году после того, как она стала финалисткой вокального проекта «Фактор А» на государственном телеканале «Россия 1». Тогда исполнительница получила «Золотую Звезду Аллы» (Аллы Пугачевой ‒ КР) и уже через год стала участницей церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Исполнительница не скрывает своей политической позиции. Российскую аннексию Крыма она поддержала и продвигает месседж о дружбе «братских народов» вместе с группой российских исполнителей, ранее тоже высказавшихся в поддержку политики Путина в отношении Украины.

Будущее участие Самойловой в «Евровидении» спровоцировало скандал. Оказалось, что исполнительница летом 2015 года выступала в Крыму. Этот визит не был согласован с украинскими властями, что свидетельствует о нарушении россиянкой украинского законодательства. В связи с этим в украинском обществе не прекращаются дискуссии о том, должна ли она понести наказание, и какое именно, при приезде в Украину.

«Не помню точно, что это был за концерт»

Сама Юлия Самойлова утверждает, что когда выступала в Крыму, не знала о нарушении украинского законодательства, а в каком именно концерте принимала участие, уже не помнит. «Я выступала в Керчи ‒ так же, как и в любом другом городе, я ведь уже много где пела. Не помню точно, что это был за концерт. По-моему, на какую-то спортивную тему. Обычный концерт, все было в порядке, не знаю, что так всех задело это вообще», ‒ говорит певица в интервью российскому изданию Медуза. Информация об участии Самойловой в концерте в Керчи осталась на ее странице в соцсети ВКонтакте.

Видео того выступления тоже там есть.

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Крым.Реалии стали известны подробности о том концерте. Он состоялся в Керчи 29 июня 2015 года в рамках местного спортивного праздника «Мир спорта и добра», который в течение нескольких последних лет организовывает здесь московский издательский дом «Аргументы недели». Издательство имеет в Крыму редакции, расположенные в Симферополе и Керчи.

Фестиваль учредил один из акционеров «Аргументов недели» – российский бизнесмен, уроженец Керчи Вячеслав Тимошенко. Главной целью фестиваля, согласно публичной позиции его организаторов, является пропаганда здорового образа жизни. В рамках мероприятий в Керчи ежегодно местные жители вместе с крымскими и российскими спортсменами соревнуются в различных видах спорта и участвуют в других праздничных мероприятиях. Вручение им наград и призов сопровождается масштабным концертом с участием «звезд» российской и украинской эстрады. В 2015 году одной из участниц этого праздника стала Юлия Самойлова. Вместе с ней на сцене в Керчи выступили белорусская и российская R&B-певица Бьянка, российские артисты Лолита, Олег Газманов и другие.

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«Символ преодоления»

Гендиректор издательского дома «Аргументы недели» Олег Желтов утверждает, что Самойлова была приглашена на мероприятие в качестве примера успешного преодоления жизненных обстоятельств.

Мы ей благодарны и поддерживаем ее в этом конфликте. Считаем, что искусство должно быть вне политики

​«Мы хотели показать на нашем фестивале истории преодоления, и Юлия Самойлова является одним из символов такого преодоления. То есть она ‒ человек, который волей судьбы оказался в инвалидной коляске, не смирился со своей участью и не превратился в унылого иждивенца, доживающего свою жизнь, а реализовал себя и несет эту идею другим. Юлия Самойлова откликнулась на наше предложение и совершенно бесплатно приняла участие в мероприятии. Мы ей благодарны и поддерживаем ее в этом конфликте (относительно участия в «Евровидении» в Киеве ‒ КР). Считаем, что искусство должно быть вне политики», ‒ заявил он в комментарии Крым.Реалии.

Все эти политические загогулины, что, дескать, давайте въезжать в Крым через территорию Украины ‒ неприемлемы

​Желтов также подтвердил, что Юлия Самойлова и другие участники концерта в Керчи в 2015 году добирались в Крым в обход украинских пунктов пропуска. «Участники нашего фестиваля из разных городов России добирались в Крым самолетами. Мы им оплачивали билеты и они вылетали из Москвы в Крым обычными рейсами. Все эти политические загогулины, что, дескать, давайте въезжать в Крым через территорию Украины ‒ неприемлемы. Не думаю, что кто-то из 99,9% россиян согласен с такой постановкой вопроса. При всем уважении к нашим украинским собратьям», ‒ говорит он.



От штрафа до ареста

Согласно действующему украинскому законодательству, незаконное пересечение государственной границы влечет за собой штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 1,7 тысяч гривен (от 2 до 4 тысяч российских рублей). Также законом предусмотрены исправительные работы до одного месяца с отчислением 20% заработка или административный арест до 15 суток.

Украинские власти пока не определились, разрешать ли Самойловой въезд в страну и привлекать ли ее к ответственности. Предложение оштрафовать россиянку озвучил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Вместе с тем, пока наказание за незаконное пересечение госграницы не коснулось никого из тех, кто вместе с Самойловой выступал в Керчи в 2015 году. Лолита, например, через полтора года после концерта приезжала в Киев снимать очередное видео на свою песню, а клипы Бьянки продолжают показывать по украинскому телевидению.