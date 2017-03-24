В начале марта Министерством экономического развития и торговли Украины были введены специальные санкции в отношении «Российского морского регистра судоходства» – крупнейшего российского регистратора, который работает в ряде стран Запада, Евросоюза и в офшорной зоне. Временное приостановление внешнеэкономической деятельности коснется и его украинской «дочки», которая располагается в Одессе. Санкции введены на основании представления военной прокуратуры Южного региона Украины и связаны с деятельностью российского регистра в аннексированном Крыму.

Приказы о введении персональных санкций в отношении «Российского морского регистра судоходства» и его украинской «дочки» – «Морского регистра судоходства в Украине» – подписаны заместителем министра экономического развития и торговли Украины Михаилом Титарчуком. Согласно обоим документам, санкции предусматривают приостановление внешнеэкономической деятельности этими предприятиями на территории Украины за «проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности» Украины.

Титарчук постановляет применить санкции к указанным юрлицам в 40-дневный срок со дня вступления в силу этих документов. Таким образом, ожидается, что деятельность российских регистров будет полностью запрещена в Украине в начале апреля.



Партнеры Черноморского флота

Такая деятельность имеет признаки нарушения морских конвенций в сфере безопасности судоходства, которые инспекторы учреждения, исполняя политическую волю руководства России относительно аннексии Крыма, последовательно «не замечают»

​Санкции Минэкономразвития и торговли Украины инициированы военной прокуратурой Южного региона Украины, которая выявила факты деятельности российского регистра в аннексированном Крыму вопреки установленному там санкционному режиму. «Это учреждение («Российский морской регистр судоходства» – КР) в качестве классификационного общества обеспечивает наличие судовых документов на борту ряда судов под флагом России и других государств, что нарушает режим временно оккупированных территорий и тем самым прямо содействует их незаконной деятельности в закрытых портах Крыма. Такая деятельность, среди прочего, имеет признаки нарушения морских конвенций в сфере безопасности судоходства, которые инспекторы учреждения, исполняя политическую волю руководства России относительно аннексии Крыма, последовательно «не замечают», – сообщил Крым.Реалии в ответ на информационный запрос прокурор отдела военной прокуратуры Южного региона Украины Петр Вербанов.

В прокуратуре выяснили, что в Крыму «Российский морской регистр судоходства» предоставляет услуги, в том числе, «структурам, активно задействованным в обеспечении российского военного присутствия в Крыму».

На официальном сайте «Российского морского регистра судоходства» среди его филиалов действительно значится севастопольский.

В российском реестре юрлиц предприятие в Севастополе оформлено как отдельное юрлицо – ЗАО «Морской регистр судоходства». Оно было создано после российской аннексии Крыма – в июле 2014 года с уставным капиталом в 28 тысяч рублей. Кроме вспомогательной деятельности с водным транспортом, этот регистр занимается операциями с недвижимостью, топографо-геодезической и гидрографической деятельностью, а также экспертизой проектной документации и инженерных изысканий.

Согласно данным российской налоговой, севастопольский филиал российского регистра имеет представительство в Южно-Африканской Республике.

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«Только в Севастополе после аннексии Крыма учреждением было выдано больше 150 классификационных документов учреждениям и предприятиям, в частности, незаконно созданной структуре «Морской порт Севастополь», судоремонтным предприятиям, которые обслуживают Черноморский флот России, и другим. Десятки свидетельств в этот период были выданы учреждением аналогично созданным оккупационными властями учреждениям и предприятиям в Керчи и Феодосии», – утверждает Петр Вербанов.

«Это наши внутренние дела»

Федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр судоходства» учреждено в 2002 году Министерством транспорта России. На сегодняшний день оно действует не только в регионах России, но и далеко за ее пределами, в том числе в Евросоюзе, власти которого осудили аннексию Крыма. Регистр имеет представительства в Казахстане, Финляндии, Хорватии, Германии, Вьетнаме, Польше, Нидерландах, Румынии, Чехии, Корее, Болгарии, Швеции, Сингапуре, Австрии, а также в офшорных зонах – Гонконге (Китай), на Кипре и Мальте.

Дочернее предприятие российского регистра действует и в Одессе. Оно, по данным Единого госреестра предприятий и организаций Украины, занимается строительством судов и плавучих конструкций, прогулочных и спортивных лодок, обслуживанием водного транспорта, техническими испытаниями и исследованиями, ремонтом и обслуживанием судов и лодок.

Планы наши мы прессе не разглашаем, это наши внутренние дела

​Менее чем через месяц структуре российского морского регистра придется уйти с украинского рынка. В компании свою позицию по поводу санкций не озвучивают. «По этому поводу мы комментариев никаких не даем. Планы наши мы прессе не разглашаем, это наши внутренние дела. Факт (введения санкций – КР) как таковой есть, но в результате нам принимать решение и мы это будем делать без каких-либо уведомлений в СМИ. Может быть, по результатам вы сами все узнаете по специальным каналам», – заявил Крым.Реалии начальник отдела маркетинга и информационной политики «Российского морского регистра судоходства» Сергей Каганов.

Чем грозят украинские санкции

Председатель Украинского морского независимого профсоюза Борис Бабин ситуацию вокруг российского морского регистра «внутренними делами» этой компании не считает. Если украинские санкции в отношении этого предприятия вступят в силу, это будет иметь последствия для всего международного судоходства, поясняет он.

Если решение Минэкономразвития и торговли Украины вступит в силу, можно говорить об огромном имиджевом ударе по России

​«Морские регистры – это авторитетные коммерческие организации, которые занимаются техническим контролем за состоянием торговых судов и выдают технические документы судам под любыми флагами. Грубо говоря, это морское МРЭО. Российский регистр имеет давнюю историю как правопреемник еще царского регистра и пользуется большим авторитетом на международной арене. Если решение Минэкономразвития и торговли Украины вступит в силу, можно говорить об огромном имиджевом ударе по России. Если будет доказано, что политика вмешалась в вопросы безопасности судоходства, что эта компания поставила интересы российского государства выше безопасности судна и порта, это станет огромным ударом по имиджу этого регистра в мире», – говорит Борис Бабин.

Украинские санкции также могут обернуться существенными финансовыми потерями для «Российского морского регистра судоходства». Борис Бабин оценивает их в десятки миллионов долларов в год. «С 2014 года российскому морскому регистру запрещено обслуживать украинские суда, поэтому они работают с судами третьих стран, которые заходят в украинские порты. Получив запрет на внешнеэкономическую деятельность в Украине, они, скорее всего, будут вынуждены прекратить оказывать эти услуги официально. А это огромные экономические убытки. Классификационное общество берет неплохие деньги за обслуживание каждого судна, заходящего в порт. Оборот измеряется десятками миллионов долларов в год», – отмечает глава морского профсоюза.

Борис Бабин уверяет, что возможный уход российского регистра нельзя расценивать как угрозу для украинского рынка обслуживания судов. А скорее нужно рассматривать как перспективу для укрепления на нем украинских и иностранных компаний.