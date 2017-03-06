Восьмеро моряков из Украины и России, находившихся в плену у нигерийских пиратов, уже на свободе. Трое из них – жители Севастополя. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, как пиратам удалось захватить корабль и где сейчас освободившиеся моряки.

Немецкая компания Briese Schiffahrt объявила об освобождении экипажа их судна BBC Caribbean в воскресенье, 5 марта. Ровно через месяц после того, как нигерийские пираты захватили восьмерых моряков.

«После 26 дней в плену все восемь членов экипажа были освобождены вечером 3 марта 2017 года и доставлены в безопасное место и сразу прошли медицинское обследование. Судоходная компания подтверждает, что все восемь моряков находятся в хорошем состоянии, в зависимости от обстоятельств», – сообщили судовладельцы.

История нападения: стрельба и грабеж

В момент нападения на борту находились моряки из России и Украины. Набором экипажа занимались дочерние компании Briese Schiffahrt, расположенные в Севастополе, Санкт-Петербурге и Одессы. Пятеро из одиннадцати моряков на борту сухогруза были жителями Крыма. По информации судовладельцев, все они трудоустроены как российские граждане.

Пираты захватили BBC Caribbean в Гвинейском заливе, в 120 километрах от нигерийского острова Бонни. В этот момент корабль передвигался без груза из камерунского города Дуэла в один из портов Ганы. История нападения на судно стала известна только сейчас – когда моряки оказались в безопасности. По словам директора крюинговой компании «Бризе крюинг Крым» Максима Нестера, вооруженные пираты атаковали сухогруз на двух лодках.

На судно были заброшены кошки – крюки с веревками. С кормы залезли эти пираты

«Все произошло молниеносно. Экипаж находился на кофе-тайме, который у нас на судне с 12 до 13. В этот момент на судно были заброшены кошки – крюки с веревками. С кормы залезли эти пираты на ходу. Естественно, сразу поднялись на мостик и предупредили капитана, что судно захвачено», – сказал Максим Нестер в комментарии для Крым.Реалии.

После этого пираты начали искать моряков на судне. По словам Нестера, им удалось найти всех за исключением старшего механика и второго помощника, который закрылся в каюте.

«Они пытались войти в каюту, обстреляли ее с огнестрельного оружия, пытаясь попасть внутрь. Но старший механик успел проникнуть между переборками в машинное отделение – там он спрятался», – рассказал Максим Нестер.

Они оценивают людей в денежном эквиваленте. Если это капитан или старший механик – за него можно больше получить денег

По его информации, пираты похитили с судна все ценные вещи, которые можно было перегрузить в лодки. На сухогрузе им удалось задержать девятерых членов экипажа. Они увезли с собой всех, кроме одного молодого кадета.

«Они, наверное, узнали, что у него должность – кадет. Они, видимо, решили, что он не достоин быть фигурантом переговорных процессов, которые они в дальнейшем вели с судовладельцем. Они оценивают людей в денежном эквиваленте. Если это капитан или старший механик – за него можно больше получить денег. А кадет – это молодой человек, который в первый раз в море, проходил практику», – объяснил руководитель «Бризе крюинг Крым».

Похитив моряков, пираты покинули сухогруз и вместе с заложникам и награбленным отправились в свой лагерь.

Дорога домой

Оставшиеся трое моряков продолжили путь на судне и дошли на нем в испанский порт Лас-Пальмас, где их встретили представители судовладельца. Спустя неделю они разъехались по домам. Старший механик и кадет, которым удалось избежать пиратского плена, – жители Севастополя. По информации руководства «Бризе крюинг Крым», оба они, несмотря на пережитый стресс, чувствуют себя хорошо, а кадет даже готовится в следующий рейс.

После того, как стало известно о захвате восьмерых членов экипажа, компания Briese Schiffahrt собрала специальную команду, которая вела переговоры по поводу освобождения пленников.

В середине февраля МИД Украины объявил, что пираты огласили свои требования, не уточняя, в чем они заключаются. Было известно только то, что речь идет о выкупе, но его размер не был обнародован.

3 марта, по информации компании-судовладельца, пиратам передали выкуп. Как это происходило – не сообщают. Известно только, что когда члены экипажа BBC Caribbean оказались на свободе, их доставили в посольство, а после переправили во Франкфурт-на-Майне.

Как утверждает директор «Бризе крюинг Крым» Максим Нестер, медицинское обследование показало, что у моряков нормальное состояние здоровья.

Физическое состояние хорошее, они готовы и дальше у нас работать

«Физическое состояние хорошее, они готовы и дальше у нас работать. Сейчас они находятся в пути домой. Скорее всего завтра будем с ними встречаться и попросим их рассказать поподробней, как все было», – рассказал он.

Среди пленных моряков было трое севастопольцев: боцман Александр Сажин, матрос Виталий Самохвалов и корабельный кок Олег Рыжов. Двое из них, по информации их руководства, уже находятся в Крыму, еще один решил пока остаться в Москве.

Как сообщили в «Бризе крюинг Крым», освободившимся морякам за счет компании компенсируют личные вещи, украденные пиратами, а также при необходимости оплатят лечение. Кроме того за то время, которое они провели в плену у нигерийских пиратов, им выплятят зарплату.

Пресс-служба Briese Schiffahrt сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что в дальнейшем их компания намерена содействовать немецким правоохранителям в расследовании похищения моряков, а также пересмотреть маршруты кораблей с точки зрения безопасности.