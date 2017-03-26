В Киеве 25 марта состоялась украинская премьера фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова». Ранее лента демонстрировалась в Германии и Чехии, и, наконец, попала на экраны родины главного героя. Показ состоялся в столичном Доме кино в рамках международного фестиваля Docudays UA. За тем, как он проходил, наблюдал корреспондент Крым.Реалии.

Показ фильма начался с получасовым опозданием. Кино про Олега Сенцова собрало аншлаг: в холле Дома кино образовалась толпа, из-за чего зрители медленно заполняли зал.

Пока посетители стояли в очереди, они имели возможность поддержать героев фильма не словом, а делом. Активисты группы «Комитет солидарности» предлагали присутствующим написать открытки Олегу Сенцову и Александру Кольченко, приобрести футболки с надписью «Свободу крымским заложникам» либо просто пожертвовать деньги на нужды политузников.

Крымчанка Анастасия Черная, работавшая ассистенткой режиссера у Сенцова, ходила по фойе и раздавала собравшимся значки с портретами Олега.

Сейчас важно, чтобы внимание к Сенцову, которое было очень значительным первый год после ареста, не ослаблялось

«Мне кажется, что сейчас важно, чтобы внимание к Сенцову, которое было очень значительным первый год после ареста, не ослаблялось. Я очень рада, что фильм «Процесс» вышел, что еще больше людей посмотрит, узнает и услышит его фамилию», – рассказала Анастасия в комментарии для Крым.Реалии.

«Лучше бы этого фильма не было»

Когда зрители, наконец, заполнили зал, там провели флешмоб в поддержку крымского кинорежиссера. Присутствующие подняли над головой желтые плакаты с надписью #FreeSentsov. Предварительно их раздали собравшимся волонтеры организации Amnesty International. Подобная акция проводится не впервые: она проходит практически на всех крупных европейских кинофестивалях.

Ведущая кинопоказа, журналистка Ангелина Карякина, прежде чем передать слово для приветствия автору картины Аскольду Курову, неожиданно перевела тему и рассказала о тревожных событиях, происходящих в Беларуси.

«Так вышло, что в Беларуси сегодня задержаны журналисты, правозащитники и активисты. Среди них были также и украинские правозащитники, которые много делали и продолжают делать для кампании по освобождению украинских политзаключенных – так называемых узников Кремля», – сказала ведущая, после чего проанонсировала акцию солидарности с жителями соседней страны под посольством Беларуси.

Режиссер фильма «Процесс», россиянин Аскольд Куров в своем приветственном слове поблагодарил зрителей за интерес к его картине и признался, что предпочел бы, чтобы этого фильма вообще не было.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Олег был сегодня с нами и показывал свое кино. В любом случае, я считаю, что этот показ очень важен, как любая поддержка, которая происходит во всем мире на кинофестивалях. Для Олега она особенно важна», – сказал Куров, и показ начался.

На первых кадрах фильма Олег Сенцов идет по кинозалу под аплодисменты зрителей. Ведущий на сцене в этот момент объявляет, что его фильм «Гамер» одержал победу в фестивальной номинации. В следующем эпизоде Олег снова перемещается по залу – но уже не в кинотеатре, а в здании суда. Закованного в наручники, его ведут в клетку для подсудимых.

Фильм «Процесс» подробно рассказывает о том, как крымский кинорежиссер стал жертвой российской репрессивной машины. Как из других фигурантов выбивали показания под пытками, каким образом ФСБ подстрекала симферопольских активистов к радикальным действиям, и как силовики пытались под пытками сломать самого Сенцова, но у них ничего не получилось.

Зритель также узнает больше о личной жизни Олега: видит повседневную жизнь его детей, матери и двоюродной сестры Натальи (Каплан – КР), которая фактически является одной из главных героинь фильма.

Ключевыми эпизодами «Процесса» являются речи Сенцова из-за решетки. Практически после каждой из них зал киевского Дома кино разрывался аплодисментами.

Неожиданно зрители отреагировали на эпизод, где Сенцову и его соратнику Кольченко выносят приговор. В этот момент они дружно разразились смехом. Такую реакцию спровоцировало поведение самих Олега и Александра на экране. Услышав присужденные сроки, они стали смеяться и поздравлять друг друга рукопожатием.

Концовка фильма известна зрителю еще до того, как он ее увидел. Она неутешительна. Но после просмотра возникает вопрос, кто в этой истории победитель, а кто проигравший. Российское государство, отправившее своего врага в лагеря, или Сенцов, который остался свободным в неволе и вскрыл лицемерие и жестокость кремлевского режима.

«Героев не существует»

Когда на экране появились титры, зал дружно поднялся с мест и несколько минут аплодировал стоя. Было непонятно, кому это было посвящено: главному герою фильма, его автору или им обоим.

После показа на сцену поднялись режиссер Аскольд Куров и одна из героинь фильма – сестра Олега Наталья Каплан.

Героев не существует, существуют обстоятельства, в которых человек делает выбор

«Мне очень понравилось то, что однажды сказала Наташа. То, что героев не существует, существуют обстоятельства, в которых человек делает выбор. Для меня Олег – это человек, который сделал выбор и решил для себя, что для него свобода важнее жизни. Кто-то считает, что жизнь важнее свободы. Это кино и о выборе, и о страхе», – сказал Аскольд Куров, отвечая на вопросы во время обсуждения.

Многие зрители после просмотра задавали вопросы о том, как они могут помочь Олегу Сенцову в сложившемся положении. Наталья Каплан ответила, что сейчас лучшая помощь – это распространение информации о судьбе ее брата, поскольку только поддержание внимания к этой теме и международное давление рано или поздно может вынудить Кремль освободить Олега.

«В первую очередь максимально доносить это до политиков, чтобы они продолжали действовать, и, возможно, действовать более жестко. Потому что вытащить Олега могут только политики», – сказала она.

Накануне украинской премьеры фильма «​Процесс»​ Крым.Реалии выпустили спецпроект «Киногерой Олег Сенцов». Ознакомившись с ним, можно узнать многое о жизненном и творческом пути Сенцова, гражданской и политической активности крымчанина, а также о международной общественной кампании солидарности в его поддержку.