Россия против «тайной империи» Медведева

В воскресенье 26 марта почти в сотне городов России проходит антикоррупционная акция, организованная оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Одно из требований мероприятия – расследовать возможную причастность премьер-министра страны Дмитрия Медведева к коррупционным схемам. В Москве активисты вышли на "прогулку" на Тверскую улицу. В Кремле инициативу Алексея Навального назвали "провокацией". В большинстве городов местные власти официально не согласовали акцию, однако и не предоставили организаторам альтернативных вариантов, поэтому те сочли мероприятие разрешенным. ​

На акцию во Владивостоке пришли более тысячи человек, полиция задержала 40 участников. В Екатеринбурге митинг проходит в форме народных гуляний, полиция задержала четырех человек.

Митинг в Новосибирске был согласован и стал одним из самых крупных среди региональных – по данным местных СМИ, число демонстрантов превысило две тысячи человек. На связь с участниками акции по телефону вышел оппозиционер Алексей Навальный. Сам политик заявил о четырех тысячах демонстрантов.

Площадь пестрила флагами и плакатами: "Сами вы держитесь", "Димон, откуда деньги на Тоскану?", "Не важно за какую ты партию, ты точно против воров"

Против коррупции также выступили более тысячи жителей Красноярска, преимущественно молодежь, митинг был согласован властями. Выступающие со сцены требовали ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России, а также выступали за свое право собираться мирно на различные акции. Площадь пестрила флагами и плакатами различного содержания: "Сами вы держитесь", "Димон, откуда деньги на Тоскану?", "Не важно за какую ты партию, ты точно против воров". Эту площадку организаторам пришлось буквально выбивать: первоначально митинг планировали провести в центре города возле здания правительства Красноярского края. Однако мэрия заявила, что тема митинга не конституционная. Организаторы подали в суд на представителей властей за отказ предоставить альтернативную площадку. Но суд встал на сторону администрации. А во всех скверах и на площадях города объявили срочную генеральную уборку на все выходные дни.

Акция протеста в Красноярске. 26 марта 2017 года

Когда стало понятно, что люди все равно выйдут на центральную площадь, место все же было предоставлено в красноярском гайд-парке. В целом акция прошла мирно, провокаций и задержаний не было.

Многие не поддерживают политику Навального, но пришли на митинг, чтобы высказать свое мнение о происходящем в стране

Сотни человек вышли на акции в Томске, Иркутске и Челябинске. В Чите организаторов демонстрации облили зеленкой.

В Иркутске митинг назывался "Власть к ответу". Открывая его, организаторы напомнили о правилах поведения на акции протеста. После этого были выступления десятков гражданских активистов. Говорили в основном о том, что недопустимо, когда большая часть населения страны живет за чертой бедности, а узкая группа людей во власти получает миллиарды.

– Когда я пришел сюда и увидел, что здесь ни 200, ни 300 человек, а, наверное, за полторы тысячи подходит, то становится понятно, что явно это не либералы, явно это не только люди, которые просто хотят голосовать за Навального. Ясно, что это те, кто посмотрел, скорее всего, это расследование, кто понял, что очень непорядочно поступает Дмитрий Медведев, кому все, что творится в России, в принципе, надоело. Такой массовый митинг стал своеобразной аккумуляцией все проблем, которые сегодня накопились у нас в Иркутске, которые накопились, в принципе, в нашей стране. Я бы даже сказал, что это социальный митинг, а не только против коррупции, – сказал участник митинга Игорь Мартыненко.

Решил прийти сюда, потому что был уверен, что здесь будут сотни таких, как я

По оценке полиции и СМИ, на акцию протеста собралось около 600-700 человек, по оценке организаторов – не менее тысячи.

Участники публичного мероприятия отмечают, что это больше не политическая акция протеста, а социальная.

– Я давно ждал такого мероприятия, когда масса людей осознает плачевность ситуации в стране. Когда был опубликован фильм про Медведева, для меня это стало последней каплей. Я раньше никогда митинги не посещал. Я решил прийти сюда, потому что был уверен, что здесь будут сотни таких, как я. Это только начало. Народ только начал просыпаться, я думаю, – сказал Дмитрий, участник митинга в Иркутске.

Без провокаций в Иркутске не обошлось. Протестную площадку использовали противники нынешнего губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко. В самом начале мероприятия пятеро молодых человек, которые выдавали себя за коммунистов, развернули плакаты, указывающие на то, что прогубернаторское Движение СИЛА ("Советы избирателей Левченко") поддерживает Алексея Навального. Во время акции к ним подошел координатор СИЛЫ в Иркутской области Сергей Королев, предупредил их об ответственности, так как Движение никого не уполномочивало выходить на митинг. Но они отказались "сворачивать" плакаты, тогда полиция задержала их. О том, что с митинга выдворили провокаторов, было заявлено с трибуны.

Власти отвергли заявку, сообщив, что мероприятие по одной из центральных улиц города затруднит движение и нарушит права жителей

В Москве согласование акции развивалось по той же схеме, что и в других российских городах. 14 марта Алексей Навальный подал заявление в столичную мэрию на проведение шествия по Тверской улице и митинга на Манежной площади. Власти отвергли заявку, сообщив, что мероприятие по одной из центральных улиц города затруднит движение и нарушит права жителей. Однако в установленный законом трехдневный срок заявителям не предоставили альтернативной площадки, поэтому Алексей Навальный, ссылаясь на решение Конституционного суда, счел акцию согласованной.

Уже спустя несколько дней мэрия все-таки предложила организаторам отправиться либо в гайд-парк в Сокольниках, либо в Люблино, однако эти варианты активисты отвергли.

Накануне акции Алексей Навальный призвал людей просто выйти в этот день на улицу на прогулку. В Москве – в любую точку Тверской улицы. "Что мы обычно делаем на шествиях? Идем. Идем вместе в знак протеста, солидарности или поддержки. Вот и здесь надо выйти из любого метро в любой точке Тверской улицы и идти. Идем с радостными лицами. Наслаждаемся весенним днем. Приветствуем друзей, и в наших глазах решимость бороться с коррупцией. Плакаты и российские флаги приветствуются, но (тут сами понимаете) они повышают вероятность задержания", – написал Навальный в блоге.

Что мы обычно делаем на шествиях? Идем. Идем вместе в знак протеста, солидарности или поддержки

После этого представители мэрии Москвы предупредили организаторов, что акция 26 марта является незаконной и объяснили, что в согласовании было отказано, поскольку активисты подали сразу пять заявок на мероприятие в разных частях города.

"Такими действиями они поставили под сомнение свою способность правильно обеспечить порядок мероприятий и безопасность как их участников, так и случайно оказавшихся там людей или местных жителей", – цитирует "Интерфакс" главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш опровергла слова столичных властей о том, что подано было пять заявок, и добавила, что организаторы собираются "придерживаться плана, который Алексей изложил в видео и посте".

Московская полиция призвала жителей столицы воздержаться от участия в акции 26 марта, а заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что полиция не будет нести ответственности за "возможные негативные последствия" с учетом того, что мероприятие не согласовано.

В Кремле инициативу Алексея Навального назвали "провокацией": "Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это незаконные призывы и это, фактически, не что иное, как провокация. В данном случае московские органы правопорядка очень корректно себя ведут, заблаговременно информируя граждан", – заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Призыв Алексея Навального выйти на антикоррупционную акцию поддержали около ста российских городов. В большинстве случаев мероприятие также не было официально согласовано, а на региональных организаторов оказывали давление.

Так, например, в Нижнем Новгороде мероприятие сначала согласовали, а потом отказали, сославшись на то, что в первом случае произошел "технический сбой". В Тамбове акцию согласовали, но отправили активистов митинговать к кладбищу, в Краснодаре – в поля учхоза "Кубань" с 7 до 9 утра, в Кемерово – к старому аэродрому.

В Брянске полиция задержала школьника, который сделал репост записи об антикоррупционном митинге, в Хабаровске организатора акции оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения еще несостоявшегося мероприятия, в Чите митинг разрешили, но перед этим организатора допрашивали сотрудники центра по противодействию экстремизму.

Команда Алексея Навального утверждает, что заявления местных властей о том, что акции не согласованы, не законны – в постановлении Конституционного суда от февраля 2013 года говорится, что публичное мероприятие считается согласованным, если власти в установленный законом трехдневный срок "не довели до организаторов предложения об изменении места и (или) времени его проведения". В подавляющем большинстве случаев, по словам главы штаба Навального Леонида Волкова, местные власти не предоставили организаторам мотивированный отказ.

24 марта суд в Казани признал незаконным отказ городского исполнительного комитета в согласовании митинга. Иск был подан после того, как исполком запретил проводить акцию, заявив, что все площадки заняты, и не предложил альтернативы.

Алексей Навальный пообещал оказать юридическую помощь всем, кто будет незаконно задержан в городах России на антикоррупционных митингах. Как заявил политик в своем блоге, каждое задержание он будет обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Поводом для организации протестной акции стал опубликованный 2 марта фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" – о "тайной империи" председателя правительства Дмитрия Медведева. Авторы фильма рассказывают о дорогостоящей недвижимости и землях, которые, по мнению ФБК, получены незаконным путем и используется Медведевым, хотя формально принадлежит другим людям и благотворительным фондам.

Ни сам премьер-министр, ни его представители обвинения Навального не прокомментировали, единственной реакцией на фильм стала новость о том, что Дмитрий Медведев заблокировал Алексея Навального в "Инстаграме". "Весело, конечно, но мне этого мало", – написал оппозиционер и объявил 26 марта – днем протестной акции.

24 марта представители думской фракции КПРФ сообщили, что потребуют парламентской проверки фактов, изложенных в расследовании ФБК. Поддержки требований коммунистов не исключили в ЛДПР и "Справедливой России". Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о возможной коррупционной деятельности Медведева

На сегодняшний день фильм "Он вам не Димон" в Youtube набрал более 11 миллионов просмотров.