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Пострадавшим от взрывов жителям Балаклеи раздали еду и строительные материалы (видео)

Пострадавшим от взрывов жителям Балаклеи раздали еду и строительные материалы (видео)
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Поселок Нефтяников больше всего пострадал от взрывов на военном арсенале города Балаклеи Харьковской области. На третий день после начала пожара люди вернулись в свои дома. Местные власти и волонтеры организовали жителям помощь: раздавали еду и одеяла, давали деревянные доски и полиэтилен. Несмотря на то, что взрывов на арсенале почти не слышно, в соседнем селе Савинцы действует пункт эвакуации. В местной школе до сих пор находятся около 50 человек – преимущественно пожилого возраста.

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