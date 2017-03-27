Поселок Нефтяников больше всего пострадал от взрывов на военном арсенале города Балаклеи Харьковской области. На третий день после начала пожара люди вернулись в свои дома. Местные власти и волонтеры организовали жителям помощь: раздавали еду и одеяла, давали деревянные доски и полиэтилен. Несмотря на то, что взрывов на арсенале почти не слышно, в соседнем селе Савинцы действует пункт эвакуации. В местной школе до сих пор находятся около 50 человек – преимущественно пожилого возраста.