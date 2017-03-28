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Фотогалереи

Разрушенная набережная Керчи в ожидании курортного сезона (фотогалерея)

В Керчи городская набережная пришла в состояние упадка. Несмотря на приближение курортного сезона, местные власти не спешат наводить порядок на одной из «визитных карточек» приморского города
Набережная в Керчи традиционно является местом отдыха керчан и гостей города. Здесь проходят городские праздники и народные гуляния. Однако за последние годы эта территория стала приходить в запустение
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Набережная в Керчи традиционно является местом отдыха керчан и гостей города. Здесь проходят городские праздники и народные гуляния. Однако за последние годы эта территория стала приходить в запустение

С территории набережной постепенно исчезают кафе и торговые палатки
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С территории набережной постепенно исчезают кафе и торговые палатки

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Детские аттракционы, которые раньше работали в расположенном на набережной городском парке культуры и отдыха, уже не функционируют
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Детские аттракционы, которые раньше работали в расположенном на набережной городском парке культуры и отдыха, уже не функционируют

На этом &laquo;кораблике&raquo; катались несколько поколений маленьких керчан. Сейчас аттракцион ржавеет, в то время как плиточное ограждение разрушают местные вандалы
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На этом «кораблике» катались несколько поколений маленьких керчан. Сейчас аттракцион ржавеет, в то время как плиточное ограждение разрушают местные вандалы

Танцевальная площадка, которую в Керчи называли &laquo;Пятак&raquo;, давно закрыта. Ее бетонное покрытие поросло мхом и травой
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Танцевальная площадка, которую в Керчи называли «Пятак», давно закрыта. Ее бетонное покрытие поросло мхом и травой

Некоторые аттракционы подвергаются не только коррозии, но и набегам местных вандалов. У детской карусели неизвестные сняли сидения
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Некоторые аттракционы подвергаются не только коррозии, но и набегам местных вандалов. У детской карусели неизвестные сняли сидения

Одна из самых старых в Керчи каруселей лишилась маленьких машинок и лошадок, на которых сидели дети во время катания
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Одна из самых старых в Керчи каруселей лишилась маленьких машинок и лошадок, на которых сидели дети во время катания

Современные аттракционы, которые привезли на керченскую набережную незадолго до аннексии полуострова, покрылись ржавчиной. Теперь это лишь груда опасного металлолома в центре города
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Современные аттракционы, которые привезли на керченскую набережную незадолго до аннексии полуострова, покрылись ржавчиной. Теперь это лишь груда опасного металлолома в центре города

Памятник воинам-десантникам расположен на городской набережной, возле памятника часто проводят массовые мероприятия и возложения цветов. Траурные венки позднее выбрасывают &nbsp;прямо на газон, за спины отдыхающих на лавочке керчан
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Памятник воинам-десантникам расположен на городской набережной, возле памятника часто проводят массовые мероприятия и возложения цветов. Траурные венки позднее выбрасывают  прямо на газон, за спины отдыхающих на лавочке керчан

Сам памятник, который обошелся городскому бюджету в миллион гривен, получил скандальную известность. Местные жители, а также историки, скульпторы и архитекторы критиковали этот памятник за анатомические ошибки, несоответствие историческим реалиям и сомнительную художественную ценность
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Сам памятник, который обошелся городскому бюджету в миллион гривен, получил скандальную известность. Местные жители, а также историки, скульпторы и архитекторы критиковали этот памятник за анатомические ошибки, несоответствие историческим реалиям и сомнительную художественную ценность

Одна из любимых керчанами скульптурных композиций, расположенная на керченской набережной, символизирует улов в рыбацких сетях
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Одна из любимых керчанами скульптурных композиций, расположенная на керченской набережной, символизирует улов в рыбацких сетях

У подножия скульптурной композиции до сих пор сохранилась табличка с географическим указателем, информирующая прохожих, что расстояние от набережной Керчи до столицы Украины Киева составляет 1100 километров
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У подножия скульптурной композиции до сих пор сохранилась табличка с географическим указателем, информирующая прохожих, что расстояние от набережной Керчи до столицы Украины Киева составляет 1100 километров

Керчане в социальных сетях недоумевают: почему городская набережная находится в столь плачевном состоянии, ведь не за горами курортный сезон. Заброшенная территория со сломанными аттракционами вряд ли привлечет внимание приезжих туристов, а других мест для отдыха в Керчи практически нет
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Керчане в социальных сетях недоумевают: почему городская набережная находится в столь плачевном состоянии, ведь не за горами курортный сезон. Заброшенная территория со сломанными аттракционами вряд ли привлечет внимание приезжих туристов, а других мест для отдыха в Керчи практически нет

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