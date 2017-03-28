Недавно, приехав навестить своих родственников в Макеевку, я услышал от мамы такой вопрос: «Ну, ты хоть против фашистов?» Вопрос показательный, поскольку на дворе 2017 год, когда тема «укрофашизма», казалось бы, уже отошла на второй план. Более того, саму маму в Макеевке соседи считают «бандеровцем», хотя она также ходила на «референдум» – но не идейно, «против укропов», а потому, что из дома пошли почти все. И тут вдруг – опять 25, снова фашизм.

Ситуация с телеканалами здесь такова: конкретно у нас на обычную антенну ловят 16 телеканалов, 2 из которых («1+1» и «5-й») – украинские, 4 сепаратистских (с особо агрессивной пропагандой) и 10 – российских

Откуда взялась эта тема – понять несложно: достаточно сутки пробыть в Макеевке и посмотреть телевизор. Ситуация с телеканалами здесь такова: конкретно у нас на обычную антенну ловят 16 телеканалов, 2 из которых («1+1» и «5-й») – украинские, 4 сепаратистских (с особо агрессивной пропагандой) и 10 – российских. Картина складывается просто убойная. С украинскими каналами ясно – их здесь смотрят единицы: «5-й» вообще идет фоном, а «плюсы» включаются лишь для того, чтобы посмотреть турецкий сериал. Зато основной информационный контент заполняют каналы России. А там – просто мрак.

С началом блокады в России начали разгонять тему «неконтролируемых боевиков Семенченко», которые представляют крайние правые взгляды и участвовали в «карательной операции против народа Донбасса». Основной посыл таков: официальная власть Киева вообще не контролирует ситуацию в Украине. «Боевики» вооружены гранатами и автоматами, и органы МВД не могут ничего с ними сделать. Сюда же подключается сюжет о погроме банкоматов российских банков «Азовом», и тут же вставляется ролик факельного шествия «украинских нацистов» по Киеву еще с 14-го года (почему-то эту запись в «ДНР» особенно любят ставить на всех местных телеканалах, включая и каналы России).

Далее идут оценки «экспертов»: одни говорят, что цены на электроэнергию в Украине взлетят на 30 процентов, курс станет 50 гривен за доллар; другие – что к лету начнется «вторая гражданская» между «боевиками Семенченко» и «нацистами киевской хунты». И все дружно сходятся во мнении, что, мол, «слава богу, что народ Донбасса защищен от всей этой украинской вакханалии». Но надо еще защитить тех, кто пока «в оккупации», то есть – в Краматорске, Славянске, Мариуполе и других городах.

Итак, посмотрев 15 минут российских новостей, у вас складывается впечатление, что, во-первых, вся Украина объята пламенем крайнего национализма, а по Киеву ходят с факелами даже днем. Во-вторых, самой Украине уже недолго осталось, и вот-вот откроется второй фронт. В-третьих, дешевая коммуналка и войска «великой России» – это тот щит, который всегда будет закрывать «народ Донбасса от нацизма», и слава Богу, что мы сейчас в «ДНР». Но и это еще не все.

Украину здесь просто разносят: кроме Ковтуна, в студии всегда сидят другие представители «украинской стороны». А это – Елена Бондаренко и Николай Левченко

На российские политические телешоу неизменно приглашается и украинская сторона, которую здесь представляет чаще всего один человек – это украинский политолог Вячеслав Ковтун, который, на мой взгляд, делает нашей стране только хуже. Все дело в том, что на российских эфирах у него нет никаких шансов. Вообще. По сути, его реплики – это крошки, которые бросают пираньям. Более того, он регулярно участвуют в скандалах и даже получает в лицо просто в прямом эфире: чего только стоит его избиение Юрием Котом, который также обосновался в России. Но даже когда все проходит более-менее мирно, Украину здесь просто разносят: кроме Ковтуна, в студии всегда сидят другие представители «украинской стороны». А это – Елена Бондаренко и Николай Левченко. И здесь Ковтун выглядит «украинским нацистом», который проигрывает перед «здравыми политическими силами» в лице Левченко, Бондаренко и иже с ними. В итоге вновь складывается представление о том, что в Киеве – хунта, которая преследует «мучеников режима», а в зоне АТО – махновщина и беспредел, который грозит перекинуться однажды в Макеевку.

Все это может показаться смешным здесь, по ту сторону блокпостов, но когда вы 3 года смотрите телевизор с такой информационной подачей – закономерно возникает вопрос «ну, хоть ты против фашистов?» Когда я попытался объяснить маме, что в мое последнее посещение Киева и Днепра я не то, что не увидел фашистов, а вообще – население этих двух городов – особенно столицы – сильно разбавилось сельским, которому до национал-социализма – как до Марса, – услышал в ответ:

– А ты что, говорил в Киеве, что ты из Донецка?

– Да, говорил, и на русском. И все было нормально – там полгорода на нем говорит.

Но посыл «неконтролируемых боевиков» делает свое дело. В Макеевке почему-то уверены, что участники блокады – это регулярные части ВСУ, в том числе – «Правый сектор», которые не подчиняются Киеву и, в случае входа в саму Макеевку, могут точно так же «устроить резню, которую никто им не запретит». Попытки объяснить, что Семенченко – депутат, а остальные участники – не военные, хоть и в камуфляже, а ветераны, у которых нет никаких полномочий куда-либо входить и, тем более, «устраивать резню» – разбиваются о телевизор. Здесь уже всем рассказали, что Россия вновь их не бросит, что признание документов – только начало, и что весь мир может рухнуть, – но в Макеевке будет покой и порядок. А Украине осталось недолго: 60 дней – так, кажется, сказал Захарченко в очередном шоу Соловьева с участием Левченко и Ковтуна.

«Без шансов», – а так бы сказал я, описывая работу российской пропаганды и наши насмешки над ее наивностью здесь, где не идет росТВ. Этот смех уже выглядит просто сквозь слезы, когда мы бессильны что-либо изменить на Донбассе по ту линию фронта.

Cергей Андреев, безработный, город Макеевка

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода