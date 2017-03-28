Депутат подконтрольного России горсовета Алушты Павел Степанченко​ и местный блогер Алексей Назимов, которые шесть месяцев находятся в СИЗО Симферополя по обвинению в вымогательстве денег от члена «Единой России», объявили голодовку. Таким образом они протестуют против своего уголовного преследования, которое считают политическим, и требуют освобождения. Во вторник, 28 марта, истекает четвертый день голодовки арестованных. Крым.Реалии выясняли, что изменилось за это время.

Как уже писали Крым.Реалии, депутат и блогер находятся в СИЗО с октября прошлого года, после того, как были задержаны в центре Алушты сотрудниками российского Следкома и ФСБ. Если изначально им инкриминировали коммерческий подкуп и посредничество в нем, то через полгода следствие изменило статью обвинения на более жесткую – вымогательство группой лиц в крупном размере.

Арестованные и их адвокаты считают это уголовное дело политически мотивированным, поскольку в нем фигурируют влиятельные в Алуште люди. Потерпевшим по делу является Александр Рыжков – командир местной роты «крымской самообороны», член партии «Единая Россия» и помощник главы фракции «единороссов» в Алуштинском горсовете Джемала Джангобегова. Последний имеет в городе большое влияние и вхож в круги подконтрольных России местных чиновников, многим из которых не нравилось, что Назимов и Степанченко публично критикуют их.

«Я вынужден пойти на крайнюю меру протеста»

Алексей Назимов публично объявил о начале голодовки 25 марта. Накануне он подал заявление с соответствующим уведомлением подконтрольному России прокурору Крыма и руководству СИЗО Симферополя. Копия документа имеется в распоряжении Крым.Реалии.

Все мои доводы и доводы моего адвоката игнорируются следователем, прокурором и судьей. В сложившейся ситуации я вынужден пойти на крайнюю меру протеста и объявить голодовку

​В заявлении алуштинский блогер, который является основным обвиняемым в уголовном деле о вымогательстве денег у члена «Единой России», называет свое дело сфабрикованным. «Против меня сфабриковано уголовное дело. Следователь уже в третий раз меняет обвинительное заключение. Следствие предъявляло мне обвинения, согласно которым в моих действиях отсутствует состав преступления. Тем не менее и прокуратура, и суд Алушты, нарушая закон, упорно игнорируют этот факт и продлевают мне срок содержания под стражей уже шестой месяц. Все мои доводы и доводы моего адвоката игнорируются следователем, прокурором и судьей. В сложившейся ситуации я вынужден пойти на крайнюю меру протеста и объявить голодовку 25 марта. Требование – прекратить в отношении меня незаконное уголовное преследование», – пишет он в заявлении.

Еще один обвиняемый, Павел Степанченко, по словам его родных, подал такое же заявление и тоже голодает, начиная с 25 марта. С этого времени оба обвиняемых принимают только воду.

«Очень больно за этим наблюдать»

Родные арестованных уже полгода не имеют к ним доступа, поэтому всю информацию получают от адвокатов. По словам сестры Павла Степанченко Татьяны Капраловой, после объявления голодовки руководство СИЗО грозилось переместить ее брата в карцер, но пока этого не произошло. Депутат находится в общей камере, голодовку переносит сложно.

Условия тяжелее, чем в карцере. А когда ты еще и голодаешь, находиться в таких условиях еще сложнее

​«Вчера (в понедельник, 27 марта – КР) Павел говорил, что у него кружилась голова. Голодовку он, как я поняла, переносит тяжело. Условия в камере прежние – они переполнены, коек на всех не хватает. Сокамерники спят по очереди, поэтому по 12 часов приходится проводить на ногах. Условия тяжелее, чем в карцере. А когда ты еще и голодаешь, находиться в таких условиях еще сложнее», – рассказала она Крым.Реалии.

В каком состоянии находится сейчас Алексей Назимов, его родные не знают. Его российский адвокат Алексей Ладин тоже не может пока ничего сообщить, встреча с подзащитным планируется в ближайшие дни.

На четвертый день голодовки ни следователь, ни прокурор никак не отреагировали на акцию протеста Назимова и Степанченко, хотя и уведомлены о ней. К Степанченко в СИЗО в понедельник, 27 марта, приезжал следователь из Алушты, который вручил ему материалы обвинения для ознакомления. За два дня депутату предстоит ознакомиться с семью томами дела.

Очень больно за этим наблюдать – и мне, и маме. Это же все равно будет иметь последствия и бесследно не пройдет

​Родные Степанченко опасаются за его здоровье. «Если мой брат считает, что голодовка – это для него шаг к свободе, то, конечно, я поддерживаю его. Но очень больно за этим наблюдать – и мне, и маме. Это же все равно будет иметь последствия и бесследно не пройдет», – отмечает сестра депутата.

Фактор влияния

В то же время адвокат Алексей Ладин столь крайние меры не поддерживает. «Я – не сторонник таких мер протеста, поскольку слабо верю, что следствие поймет всю глубину своей неправоты и прекратит уголовное дело в отношении Назимова и Степанченко. Я пока не вижу логического конца этой голодовки», – говорит он.

​

Я пока не вижу логического конца этой голодовки

​По словам адвоката, в российской практике позитивных примеров влияния голодовки на следствие очень мало: «Голодовка сама по себе не действует, потому что речь идет о старой закоренелой российской системе. Тем не менее позитивные сдвиги в истории были, но в них голодовка была только одним из факторов влияния. Можно вспомнить дело Ильдара Дадина (российский гражданский активист, осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов на три года лишения свободы. Признан узником совести. Приговор в отношении него прекратили после общественного резонанса, связанного с его заявлениями о пытках в колонии – КР). Он ведь тоже объявлял голодовку, привлек общественное внимание к своему делу и оказался на свободе».

В Крыму ранее голодовку объявлял заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, который обвиняется по «делу 26 февраля». В мае 2015 года он голодом протестовал против своего перевода в карцер. На третий день он был переведен в обычную камеру и прекратил акцию протеста.

Назимов и Степанченко заявили о готовности голодать до тех пор, пока уголовное дело в отношении них не будет прекращено.