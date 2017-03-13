(Текст выступления главного редактора печатного издания «Твоя газета» в Алуштинском городском суде, 3 марта 2017 года)

Алексей Назимов

Уважаемый суд! Уважаемые граждане, присутствующие сегодня на заседании в качестве слушателей!

Напомню, что я был арестован 4 октября 2016 года по обвинению в коммерческом подкупе, то есть якобы я за деньги согласился не публиковать в печатном издании «Твоя газета» компромат на членов алуштинского отделения партии «Единая Россия».

Сейчас я хочу акцентировать ваше внимание на следующих фактах. Как мне стало известно из нашего общения со следователем в ходе предварительного расследования, целых три (!) месяца до нашего задержания за нами велась слежка, записывались все наши телефонные разговоры, проводились другие оперативные мероприятия по якобы изобличению наших преступных намерений. По результатам такой большой и кропотливой работы, как я предполагаю, далеко не одного человека, Следственный комитет Алушты возбуждает уголовное дело против меня по статье 204 УК РФ ч.7 п. «б» (коммерческий подкуп), против депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко – по статье 204 ч.2 (посредничество в коммерческом подкупе) и держит нас, как теперь выясняется, незаконно 5 (пять!) месяцев в СИЗО!

Спустя пять месяцев вдруг оказалось, что коммерческого подкупа-то и не было!

На каждом судебном заседании, проходившем в течение этого времени каждый месяц, и мы, и наши адвокаты твердили: ни показания свидетелей, ни собранные следствием так называемые «доказательства» не соответствуют предъявленному нам обвинению! И каждый раз судьи, перед которыми на столе лежали все документы, подтверждающие нашу невиновность, не разбираясь и не слушая никаких доводов и аргументов, снова и снова продлевали нам сроки содержания под стражей и отправляли в СИЗО.

И вот теперь, спустя пять месяцев вдруг оказалось, что коммерческого подкупа-то и не было!

Ошиблись, видите ли, товарищи… Они там, оказывается, теперь, спустя почти полгода, вдруг «разглядели» в наших действиях вымогательство и переквалифицировали ст.204 на ст.163 ч.2 (вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере)! Думаю, что без лишних слов всем уже понятно, что это уголовное дело является исключительно политическим и заказным.

Неужели найдутся люди, которые «за» превращение своего города в помойку?

Хочу обратить ваше внимание на текст постановления, которое только что бегло зачитал следователь. Вы только вдумайтесь в сказанное им! В частности, он, например, озвучил, что, начиная с 2014 года, я развивал сайт «Твоя газета» именно для того, чтобы вымогать деньги с алуштинских членов партии «Единая Россия»… Цитирую: «… с этой целью на протяжении 2016 года… Назимов, действуя умышленно … Из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, создавая необходимые условия для дальнейшего совершения преступления, разместил на сайте «Твоя газета» статьи, которые могут нанести существенный вред партии «Единая Россия»…» Давайте же разберемся, какие статьи я размещал в этот период.

«Все на митинг! Жители Алушты против превращения своего города в помойку!» Неужели найдутся люди, которые «за» превращение своего города в помойку?

«Вся суть политики единороссов: в Алуште открывают, а в Партените закрывают бесплатные детские площадки». Это, помните, уважаемые присутствующие здесь жители Партенита, когда в нашем поселке пытались навязать платные услуги на единственной приличной детской площадке? Когда там собиралась возмущенная общественность, приезжали представители СМИ? Так вот, оказывается, по мнению следствия, я все это освещал исключительно с корыстными намерениями, с целью личного обогащения! Абсурд? Разумеется, абсурд…

Следующая статья: «Депутата выпустили из полиции после семи часов задержания, двое других жителей остаются в изоляторе (ВИДЕО)». Исключительно новостной материал.

Дальше: «Все ли торговые точки Алушты платят в бюджет сполна? (ВИДЕО)» Это весьма распространенная в Алуште схема, когда предприниматели берут в аренду 3 кв.м. и, соответственно, официально платят за них в бюджет, а по факту же занимают площадь в три раза большую, а разницу… куда платят? Уверен, что вы все знаете… И про это я тоже, как считает следствие, писал в целях личного обогащения. А может быть, все-таки, в целях обогащения городского бюджета?

Идем дальше: «Власть Алушты притесняет Общину русской культуры». Это мнение ее руководителя А.А.Мельникова, без каких-либо комментариев с моей стороны.

Я убежден, что все эти уголовные дела фабрикуются только для того, чтобы как можно дольше держать в изоляции неугодных

​«Единороссы Алушты запутались в своем вранье (ВИДЕО)» ... Это был репортаж с заседания, где обсуждалась тема дальнейшей судьбы ресторана «Медведь», когда я лично три раза задавал Главе города Галине Огневой вопрос, изменено ли целевое назначение этого объекта и получил ее нервный ответ «Да-а-а! Изменено!», запечатленный мною на видео. А потом оказалось, что этого сделано не было, и все движения власти по проблеме организации центра детского творчества на месте заброшенного ресторана начались только после многочисленных требований общественности, ряда публикаций и т.д. И эту статью я тоже писал с целью личного обогащения?! Кстати, заостряю ваше внимание: подавляющее большинство своих статей и видеосюжетов я делал именно по обращениям граждан.

По мнению следствия, во всех перечисленных статьях содержатся сведения, которые, я цитирую (вдумайтесь!): «Независимо от их соответствия действительности могут причинить существенный вред партии «Единая Россия»». Это вообще что такое??? Это 37-й год? Как такое мог написать следователь – человек, облеченный властью, имеющий высшее юридическое образование и обязанный защищать Закон и Порядок?

А я вам скажу как… Потому что рядом с ним сейчас сидит прокурор, в обязанности которого входит надзор за соблюдением законности действий следователя. Но, как вы все видите, вместо того, чтобы дать по рукам вот такой «элите следственных органов», как сейчас принято называть сотрудников Следственного комитета, он сам встает и, нарушая законы и наши конституционные права, активно поддерживает все вышесказанное! Кроме того, поддерживая продление содержания меня под стражей, он грубо нарушает УПК, поскольку содержание под стражей – это крайняя мера, и применяется она только тогда, когда другие невозможны. Но сегодня следствие снова, уже в который раз, не смогло предъявить обоснований и доказательств того, что я могу скрыться или каким-то иным образом повлиять на ход следствия! А в прошлый раз, вы, граждане, наверное, помните, как прокурор со следователем требовали от судьи проведения заседания в закрытом режиме, когда увидели такое большое количество людей, пришедших посмотреть и послушать ход процесса? Помните, как они всеми силами пытались не допустить огласки своих незаконных действий?

Новое обвинение, предъявленное нам 1 марта, вообще откровенно шито белыми нитками. Все эти надуманные обвинения беспочвенны и бездоказательны, они записаны следователем всего лишь со слов людей, имеющих весомые причины для оговора меня. Ведомые желанием отомстить, находящиеся на коротком поводке у алуштинской власти отец и сын Сударевы (бывший и нынешний главы службы ритуальных услуг) вдруг «вспоминают», что я у них якобы тоже полгода назад вымогал деньги за непубликацию статей об их противозаконной предпринимательской деятельности.

Поясню: ко мне тогда тоже обратились возмущенные жители села Кипарисного, мы вместе с ними выехали на место, сняли сюжет. Туда же приезжали и Глава города Огнева, и представители администрации. Все интервью, где официальные лица округа подтверждают, что участок земли в Кипарисном занят Сударевыми незаконно, все высказывания жителей запечатлены на видео. Более того, уже находясь в СИЗО, я узнал, что на Сударевых наложен административный штраф за незаконное использование участка. То есть, все факты, изложенные в моих статьях, подтверждены документально и абсолютно объективны. И после всего этого меня эти люди обвиняют в каком-то вымогательстве!

Я убежден, что все эти уголовные дела фабрикуются только для того, чтобы как можно дольше держать в изоляции очень неудобных для алуштинской власти независимого журналиста Назимова и единственного оппозиционного депутата Степанченко.

Это получается, что я пять месяцев сидел в СИЗО по черновому обвинению?!

Следователь на каждом допросе требует от меня признания: сначала в коммерческом подкупе, теперь в вымогательстве. Когда я у него спросил, почему уже нет необходимости признаваться в коммерческом подкупе, он ответил: «А это было черновое обвинение, теперь будет новое». Это получается, что я пять месяцев сидел в СИЗО по черновому обвинению?! А за что вообще сидел столько же времени Павел Степанченко? Его обвиняли в посредничестве осуществления коммерческого подкупа, которого, как теперь оказалось, и не было вовсе?! А сейчас, он, оказывается, тоже стал вымогателем…

Кто теперь ответит за все эти противозаконные действия в отношении нас? Следователь? Судья? Прокурор? Или, может быть, те, кто заказал весь этот спектакль? Так тут и ходить далеко за ними не надо – вот здание алуштинской администрации, совсем рядом… На своих местах в полном составе вся местная бывшая «Партия регионов», быстренько перекрасившаяся в «Единую Россию»… Дирижеры – там, исполнители – вот, здесь, перед вами…

Еще раз во всеуслышание заявляю: я ни в чем не виновен, ни в чем признаваться не собираюсь. Алуштинскому «правосудию» не доверяю. У меня все, спасибо за внимание.

Алексей Назимов, главный редактор печатного издания «Твоя газета»

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