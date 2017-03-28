В Москве, как и во многих других городах России, во время антикоррупционных митингов (26 марта 2017 года – КР) на улицу пришла молодежь, да и просто школьники 9-11 классов. Они были всего года на два младше солдат Росгвардии – в шлемах – которые замыкали вокруг них цепь на Тверской улице. Среди задержанных в столице России оказалось 46 несовершеннолетних.

На молодежную политику и оздоровление детей – так называется эта статья российского бюджета – в прошлом году было израсходовано 1 миллиард 801 миллион 700 тысяч рублей. Это деньги федерального бюджета. А Москва потратила на эти цели 4 миллиарда 700 миллионов рублей.

О том, что из себя представляет молодежная политика последних лет – справка Настоящего Времени.

В 2000-е молодежной политикой в России всерьез занималась администрация президента России, а курировал это направление Владислав Сурков, расцвет прокремлевских молодежных движений начался сразу после Оранжевой революции в Украине. Но после окончания волны протестов 2011-12 годов активисты молодежек остались предоставлены сами себе, один из них, Максим Мищенко – в прошлом лидер и создатель "России Молодой", недавно осужден за мошенничество. Иначе сложилась судьба самых известных участников движения "НАШИ", некоторые даже стали законодателями мнений среди российской оппозиции, с которой когда-то боролись на улицах.

О том, почему сегодня Кремль больше не уделяет столько времени молодежной повестке, и почему на стороне Навального даже школьники, Тимур Олевский поговорил с бывшим комиссаром движения "НАШИ" и основателем движения "СтопХам" Дмитрием Чугуновым.

–​ Вы сами-то в акции в Москве участвовали?

Чугунов: Нет-нет, не участвовал. Я наблюдал онлайн-трансляцию и, собственно, собирал с места событий мнения друзей, которые прогуливались по центру города и были свидетелями происходящего.

–​ У вас друзья были, это очень интересно. Ваша коллега, бывший пресс-секретарь движения "НАШИ", позвольте, я буду называть его прокремлевским, по крайней мере, пропутинским движением, которое своего расцвета достигло в нулевые годы все-таки, в 2010-е, Кристина Потупчик написала, что движение "НАШИ" занималось молодежной политикой, сейчас этим никто не занимается, и поэтому молодежь вышла за Алексея Навального. Вы как считаете, почему молодежь вышла на улицы?

Чугунов: Он (Навальный – КР) сапеллировал, сманипулировал мнением большого количества людей, которые и так были не удовлетворены. То есть он посеял очень благоприятную почву.

–​ Вы в одиннадцатом классе, и вам рассказывают о том, что происходит, а вы, наверное, как человек, который учится в школе, умеет, что называется, душой отличать черное от белого и понимать, что есть правда, а что есть неправда.

Чугунов: Школьник в этом плане не имеет жизненного опыта и как раз рефлексировать не умеет, он не понимает, где правда, а где ложь, он идет за эмоциями, за яркими словами, лозунгами, им легко сманипулировать. И в этом плане я соглашусь со своей коллегой Кристиной, которая сказала очень правильную вещь. В 2010-е, когда были молодежные движения, детям, подросткам давали смыслы, давали досуг, была альтернатива. Они точно понимали, кто чем занимается, и самое главное – зачем. Здесь мы понимаем, что Алексей (Навальный – КР) дождался, когда вырастет новое поколение, вышел на него, потому что у него нет оппонентов в этом поле. Просто за последние шесть лет поляну абсолютно выкосили и высушили, нет альтернативных молодежных лидеров, которые говорили бы на понятном языке.

–​ Администрация президента разучилась работать с молодежью?

Чугунов: Ну, по факту просто свернули программу, потому что – ну а зачем? То есть ведь нет же проблем, закончилась Болотная, всех разогнали и посадили. Зачем содержать армию, если и так нет угрозы?

–​ Вот и говорите – зачем содержать армию? То есть никто же не скрывает, что финансово и идеологически государство подогревало эти движения. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что это плохо или хорошо, я хочу спросить: а какие смыслы сейчас, в 2017 году, на ваш взгляд, власть, администрация президента, Владимир Путин или кто угодно, я не знаю, могли бы предложить молодежи, которые бы перебили повестку Навального?

Чугунов: Все очень просто – не нужно противопоставлять себя Навальному, потому что он зачастую говорит очень правильные вещи, просто он приправляет их каким-то процентом лжи и манипуляций. А так-то основные тезисы очень простые. Люди устали от клановости, люди устали от коррупции на местах, и нужно дать возможность молодежи на местах действительно влиять на политику, чтобы они были включены в процессы, в социальные лифты. А так они ходят, бьются, а места занимают дети каких-то чиновников – прокурорские дети становятся прокурорами, дети депутатов становятся депутатами.

–​ Кроме того, что Алексей Навальный говорит, как вы считаете, правильно, в чем, собственно, заключается его манипуляция, на ваш взгляд, в отношении молодежи? Можно ее сформулировать, как вы ее воспринимаете?

Чугунов: Конечно, очень просто, ведь основной тезис был – "Он вам не Димон". Он выбрал правильные какие-то такие яркие лозунги, технологические. И он в своем фильме показал очень много вещей сомнительных, которые легко можно подвергнуть сомнению и опровергнуть. Но поскольку не было никакой реакции, он это выдвинул как абсолютную правду. И люди, поскольку не услышали альтернативной точки зрения, то есть там по каким-то владениям за рубежом, где он ни разу не был, в Италии…

–​ Возмутились и вышли. Для этого надо научиться отвечать.

Чугунов: Возмутились и вышли. Конечно.

–​ Дмитрий, ваш прогноз: придут ли школьники на следующую акцию оппозиции?

Чугунов: Конечно, придут.

Массовое участие студентов и даже школьников в акциях протеста стало сюрпризом и для Кремля, и для лидеров оппозиции. Многие из тех, кто пришел накануне на антикоррупционные митинги, родились и выросли в России Владимира Путина. Хотя намеки на растущую политическую активность молодежи были видны и раньше. Подробнее в нашей справке.

Накануне всероссийской акции против коррупции политик Алексей Навальный записал ролик, в котором пообещал защитить всех задержанных на акции в Европейском суде по правам человека.

Собственно, это и дало основание властям говорить, что некто посулил школьникам деньги, в Сети даже появился ролик, на котором подросток рассуждает, что если он получит 10 тысяч евро по решению суда, то все нормально.

Вечером в воскресенье журналист Тимофей Дзядко написал, что одному из задержанных, школьнику Вячеславу Новикову грозит обвинение по статье 317 уголовного кодекса – "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Прапорщик московской полиции, который, как сообщается, ранее проходил одним из потерпевших по "Болотному делу", получил черепно-мозговую травму во время задержания протестующих 26 марта 2017.

Чуть позже адвокат подростка опроверг эту информацию, школьник проходит по делу свидетелем. Тимур Олевский связался с Вячеславом Новиковым, и спросил, что с ним случилось на улице и в отделении полиции.

По словам подростка, сотрудники полиции обращались с задержанными вежливо и аккуратно. В автозаке, куда попал Новиков, оказалось около пяти школьников и столько же пенсионеров, по словам мальчика.

–​ К вам, как я знаю из других рассказов, приезжал даже следователь из Следственного комитета. А что он хотел от вас?

Новиков: Он хотел от нас, чтобы мы дали ему какие-то показания по поводу черепно-мозговой травмы полицейского, якобы мы могли что-то видеть.

–​ Он что-то объяснял про уголовное дело?

Новиков: Мы спрашивали, почему нас хотят допросить, на что следователь ответил, что он сам толком не знает, но что-то связано именно с этим.

–​ И что вы предприняли? Вы отвечали на его вопросы, как вы себя вели?

Новиков: Нет. Нам посоветовал адвокат воспользоваться 51 статьей Конституции, и мы отказались от дачи показаний.

О том, как адвокаты вызволяли людей из полицейских участков, Тимур Олевский поговорил с основателем движения "Русь Сидящая" Ольгой Романовой.

–​ Как удалось сегодня ночью освободиться большинству задержанных в Москве и что с ними, по вашему мнению, будет дальше, через что им придется пройти?

Романова: По нашим данным, от 100 до 300 человек покинули ОВД без составления протокола или просто сбежали банально. Так что задержанных…

–​ Это значит, что в ОВД просто мест не было для этих людей?

Романова: Нет, знаете, просто постольку поскольку я и сама попадала несколько раз в автозаки и в ОВД на протестах и митингах, я понимаю, что просто уйти из ОВД, просто их достать, например, довольно просто. Или просто выйти в другую дверь, сделав какое-нибудь одухотворенное лицо специально. Они особенно в коммерческих ОВД типа ОВД Коньково, где есть рынок, где не хотят оппозиционеров, начальства, генералов, они на это смотрят сквозь пальцы. Поэтому я думаю, что значительно больше было задержанных людей, их же привозят одни люди, привозят ОМОН, космонавты, а оформлять должны другие. И не все этого хотят. И это такие противостоящие группировки.

–​ И тяжелая работа, я думаю, тысячу человек оформить.

Романова: Это тяжелая работа, причем, в этот раз было еще что тяжелее и что было абсолютно новым – каждого задержанного допросили следователи Следственного комитета, то есть каждого из 1050-ти, условно говоря, 1050-ти задержанных с каждым побеседовали, каждого допросили.

–​ Что это значит?

Романова: Это значит, что будут возбуждаться уголовные дела. Осматривали руки, в том числе у девушек, на предмет повреждения костяшек пальцев.

–​ Как нужно вести себя людям, которые оказались в ОВД сейчас, чтобы избежать уголовного преследования? Есть вообще какой-то механизм?

Романова: Да, дожидаться адвоката, ничего не подписывать. Адвокат все равно приедет. У нас, к сожалению, сегодня есть случаи, когда приехал неизвестно откуда неизвестный адвокат и уговаривал подписать в ОВД Восточного Измайлово задержанных признание, признание по статьям и по тому, чего люди не делали, и пока всего этого удалось избежать, но вот провокация сегодня первая была совершена.

–​ Есть же несовершеннолетние. Вот что будет с несовершеннолетними, как ты считаешь? И насколько это дело может стать политическим, вторым Болотным делом?

Романова: Это будет политическим делом. Насколько будет вторым Болотным – непонятно, но пока ясен вот момент, который в Нижнем Новгороде уже произошел. Там наказаны родители несовершеннолетних подростков, и административное правонарушение за плохое воспитание детей выписано в адрес родителей.