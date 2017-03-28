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Политика

За Димона ответили: как крымчан «наказали» за протесты

Антикоррупционный пикет в Симферополе, 26 марта 2017 года

Антикоррупционный пикет в Симферополе, 26 марта 2017 года

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Попытки молодых активистов из Симферополя 26 марта провести одиночные пикеты против коррупции завершились задержаниями, нападениями и штрафами. Организатор крымской акции «Димон ответит» Дмитрий Кисиев получил 10 суток административного ареста. Корреспондент Крым.Реалии связался с участниками пикетов и выяснил, почему они решили выйти на протест, как с ними обращались российские силовики, а также каким образом активисты намерены оспаривать их действия.

Крымские сторонники Алексея Навального планировали провести уличные акции протеста в Симферополе и Севастополе 26 марта. Однако администрации этих городов, подконтрольные России, отказали в согласовании митингов. Симферопольская мэрия обосновала свое решение тем, что в уведомлении о митинге не все заявители приложили копии своих паспортов. В итоге организаторы акции вместо общего мероприятия решили провести серию одиночных пикетов, для которых, по российскому законодательству, не надо получать согласования властей.

Однако и в этом их планам воспрепятствовали силовики. Заявителя акции – симферопольца Дмитрия Кисиева – накануне протестов неоднократно вызывали в полицейский участок и подконтрольную России прокуратуру. 25 марта – за день до предполагаемой даты пикетов – российские силовики задержали семерых активистов, которые обсуждали свои планы в симферопольском кафе «Верона». Их отвезли в РОВД, где провели допрос, а затем еще и отправили на медицинское освидетельствование. Около полуночи всех отпустили.

Дмитрий против Димона

В день проведения акции – 26 марта – в центре Симферополя находилось большое количество полицейских патрулей. По словам симферопольского общественника Алексея Ефремова, за многими активистами была установлена слежка, к некоторым силовики пришли прямо домой.

В общей сложности, по его словам, в полицейские участки попали около десяти крымчан, которые планировали принять участие в протестах.

Они отслеживали переписку «ВКонтакте», знали намерения
Алексей Ефремов

​«Кого-то под домом просто «брали», кого-то отследили на улице. Двоих ребят, которые приехали из Евпатории, «взяли» в кафе. Те даже не успели ничего сделать. Они отслеживали переписку «ВКонтакте», знали намерения», – рассказал Алексей Ефремов.

Алексей Ефремов

Алексей Ефремов

Пока нет точной информации относительно того, какие именно санкции были применены ко всем задержанным симферопольцам. Известно только, что двое активистов были признаны судом виновными в нарушении статьи 19.3 КоАП России – «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Осужденный по этой статье Алексей Ефремов получил штраф в размере 500 рублей, а заявитель митинга Дмитрий Кисиев – 10 суток ареста.

При каких обстоятельствах задерживали последнего – пока неизвестно. На момент выхода материала с ним не удалось встретиться ни родственникам, ни адвокату. Соратник Кисиева Алексей Ефремов выразил сомнение в том, что Дмитрий действительно оказывал неповиновение сотрудникам полиции.

Очень сомневаюсь, что Дима мог «раскидывать» полицию, ругаться, драться с ними
Алексей Ефремов

​«Очень сомневаюсь, что Дима мог «раскидывать» полицию, ругаться, драться с ними. Я абсолютно уверен, что он вступал в беседу с ними, то есть доказывал, что они не имеют права прерывать его одиночный пикет, что это разрешено Конституцией (России – КР) и для этого не нужны никакие уведомительные документы», – сказал активист.

На данный момент Дмитрий Кисиев находится в изоляторе внутреннего содержания Железнодорожного РОВД Симферополя. 27 февраля активистам удалось передать ему еду и одежду.

Дмитрий Кисиев

Дмитрий Кисиев

Как сообщил Ефремов, представлять интересы Кисиева будет адвокат Эмиль Курбединов, специализирующийся на политических делах.

«В ближайшее время мы планируем встретиться с ним (Курбединовым – КР) и мамой Дмитрия, чтобы обсудить, как мы будем подавать апелляцию, и другие дальнейшие шаги. Но в любом случае, ему, видимо, придется отсидеть этот срок», – сказал Ефремов.

По его словам, Дмитрий Кисиев – инициатор создания в Симферополе предвыборного штаба российского оппозиционера Алексея Навального для президентских выборов 2018 года. Для этого активист создал сообщества в социальных сетях и подал заявку в центральный офис кандидата в Москве. Однако там, по словам Евремова, пока сомневаются в целесообразности создания крымского штаба, поскольку считают Крым «спорной территорией».

Двухминутные пикеты

Двум симферопольским сторонникам Навального все-таки удалось провести одиночные пикеты в центре города. Но пикетирование продлилось всего несколько минут. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал один из активистов, наблюдавший за акцией и пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.

Антикоррупционный пикет в Симферополе, 26 марта 2017 года

Антикоррупционный пикет в Симферополе, 26 марта 2017 года

По словам очевидца, двое пикетчиков встали в разных частях улицы Пушкина. Они заклеили рот скотчем, а в руках держали табличку с надписью «Власть» и кроссовки (символ протеста против Дмитрия Медведева – КР). Однако на них, по словам собеседника Крым.Реалии, практически сразу напали двое неизвестных.

«Пикетчика повалили на землю и отобрали плакат, крикнули: «Иди домой, тебе тут нечего делать», и отошли на пару метров. Неподалеку находился полицейский. Парень, на которого напали, подошел к нему и попросил принять меры к его обидчикам. Тут же подошел второй пикетчик, и оказалось, что на него точно так же напали», – сказал наш собеседник.

Участник пикета в Симферополе беседует с сотрудниками полиции, 26 марта 2017 года

Участник пикета в Симферополе беседует с сотрудниками полиции, 26 марта 2017 года

Как утверждает собеседник, после этого обоих пикетчиков отвезли в Центральное РОВД, в то время как нападавшие проследовали туда на своей машине. В полицейском участке у активистов «откатали» отпечатки пальцев и отобрали образец ДНК.

В их присутствии полицейский позвонил директору техникума, в котором учится активист, и попросил принять меры против него

​«Как мне стало известно от ребят, полицейские на них давили и угрожали последствиями за проведение пикета. В их присутствии полицейский позвонил директору техникума, в котором учится активист, и попросил принять меры против него», – сказал активист.

В данный момент, как сообщил собеседник Крым.Реалии, пикетчики готовят жалобу на действия полицейских в российскую прокуратуру.

Как утверждает активист, к нападению на его товарищей причастны члены прокремлевской организации «Молодая гвардия». В качестве подтверждения их причастности к срыву пикетов наш собеседник прислал скриншот закрытой переписки крымских «молодогвардейцев».

Одна из участниц этой переписки просит отозваться всех, у кого есть время 26 марта в промежутке с 11:00 до 15:00, для решения «важной задачи». Именно на это время в центре Симферополя были запланированы пикеты против Дмитрия Медведева.

Скриншот из закрытой переписки крымских «молодогвардейцев»

Скриншот из закрытой переписки крымских «молодогвардейцев»

Крымское отделение «Молодой гвардии» возглавляет депутат крымского парламента, подконтрольного России, Владислав Ганжара. Корреспондент Крым.Реалии пытался взять у него комментарий по поводу возможного участия членов его организации в разгоне пикетов в Симферополе. Однако во время телефонного разговора он попросил перезвонить позже, поскольку находится за рулем, после чего перестал брать трубку.

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