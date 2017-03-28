Попытки молодых активистов из Симферополя 26 марта провести одиночные пикеты против коррупции завершились задержаниями, нападениями и штрафами. Организатор крымской акции «Димон ответит» Дмитрий Кисиев получил 10 суток административного ареста. Корреспондент Крым.Реалии связался с участниками пикетов и выяснил, почему они решили выйти на протест, как с ними обращались российские силовики, а также каким образом активисты намерены оспаривать их действия.

Крымские сторонники Алексея Навального планировали провести уличные акции протеста в Симферополе и Севастополе 26 марта. Однако администрации этих городов, подконтрольные России, отказали в согласовании митингов. Симферопольская мэрия обосновала свое решение тем, что в уведомлении о митинге не все заявители приложили копии своих паспортов. В итоге организаторы акции вместо общего мероприятия решили провести серию одиночных пикетов, для которых, по российскому законодательству, не надо получать согласования властей.

Однако и в этом их планам воспрепятствовали силовики. Заявителя акции – симферопольца Дмитрия Кисиева – накануне протестов неоднократно вызывали в полицейский участок и подконтрольную России прокуратуру. 25 марта – за день до предполагаемой даты пикетов – российские силовики задержали семерых активистов, которые обсуждали свои планы в симферопольском кафе «Верона». Их отвезли в РОВД, где провели допрос, а затем еще и отправили на медицинское освидетельствование. Около полуночи всех отпустили.

Дмитрий против Димона

В день проведения акции – 26 марта – в центре Симферополя находилось большое количество полицейских патрулей. По словам симферопольского общественника Алексея Ефремова, за многими активистами была установлена слежка, к некоторым силовики пришли прямо домой.

В общей сложности, по его словам, в полицейские участки попали около десяти крымчан, которые планировали принять участие в протестах.

Они отслеживали переписку «ВКонтакте», знали намерения

​«Кого-то под домом просто «брали», кого-то отследили на улице. Двоих ребят, которые приехали из Евпатории, «взяли» в кафе. Те даже не успели ничего сделать. Они отслеживали переписку «ВКонтакте», знали намерения», – рассказал Алексей Ефремов.

Пока нет точной информации относительно того, какие именно санкции были применены ко всем задержанным симферопольцам. Известно только, что двое активистов были признаны судом виновными в нарушении статьи 19.3 КоАП России – «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Осужденный по этой статье Алексей Ефремов получил штраф в размере 500 рублей, а заявитель митинга Дмитрий Кисиев – 10 суток ареста.

При каких обстоятельствах задерживали последнего – пока неизвестно. На момент выхода материала с ним не удалось встретиться ни родственникам, ни адвокату. Соратник Кисиева Алексей Ефремов выразил сомнение в том, что Дмитрий действительно оказывал неповиновение сотрудникам полиции.

Очень сомневаюсь, что Дима мог «раскидывать» полицию, ругаться, драться с ними

​«Очень сомневаюсь, что Дима мог «раскидывать» полицию, ругаться, драться с ними. Я абсолютно уверен, что он вступал в беседу с ними, то есть доказывал, что они не имеют права прерывать его одиночный пикет, что это разрешено Конституцией (России – КР) и для этого не нужны никакие уведомительные документы», – сказал активист.

На данный момент Дмитрий Кисиев находится в изоляторе внутреннего содержания Железнодорожного РОВД Симферополя. 27 февраля активистам удалось передать ему еду и одежду.

Как сообщил Ефремов, представлять интересы Кисиева будет адвокат Эмиль Курбединов, специализирующийся на политических делах.

«В ближайшее время мы планируем встретиться с ним (Курбединовым – КР) и мамой Дмитрия, чтобы обсудить, как мы будем подавать апелляцию, и другие дальнейшие шаги. Но в любом случае, ему, видимо, придется отсидеть этот срок», – сказал Ефремов.

По его словам, Дмитрий Кисиев – инициатор создания в Симферополе предвыборного штаба российского оппозиционера Алексея Навального для президентских выборов 2018 года. Для этого активист создал сообщества в социальных сетях и подал заявку в центральный офис кандидата в Москве. Однако там, по словам Евремова, пока сомневаются в целесообразности создания крымского штаба, поскольку считают Крым «спорной территорией».

Двухминутные пикеты

Двум симферопольским сторонникам Навального все-таки удалось провести одиночные пикеты в центре города. Но пикетирование продлилось всего несколько минут. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал один из активистов, наблюдавший за акцией и пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.

По словам очевидца, двое пикетчиков встали в разных частях улицы Пушкина. Они заклеили рот скотчем, а в руках держали табличку с надписью «Власть» и кроссовки (символ протеста против Дмитрия Медведева – КР). Однако на них, по словам собеседника Крым.Реалии, практически сразу напали двое неизвестных.

«Пикетчика повалили на землю и отобрали плакат, крикнули: «Иди домой, тебе тут нечего делать», и отошли на пару метров. Неподалеку находился полицейский. Парень, на которого напали, подошел к нему и попросил принять меры к его обидчикам. Тут же подошел второй пикетчик, и оказалось, что на него точно так же напали», – сказал наш собеседник.

Как утверждает собеседник, после этого обоих пикетчиков отвезли в Центральное РОВД, в то время как нападавшие проследовали туда на своей машине. В полицейском участке у активистов «откатали» отпечатки пальцев и отобрали образец ДНК.

В их присутствии полицейский позвонил директору техникума, в котором учится активист, и попросил принять меры против него

​«Как мне стало известно от ребят, полицейские на них давили и угрожали последствиями за проведение пикета. В их присутствии полицейский позвонил директору техникума, в котором учится активист, и попросил принять меры против него», – сказал активист.

В данный момент, как сообщил собеседник Крым.Реалии, пикетчики готовят жалобу на действия полицейских в российскую прокуратуру.

Как утверждает активист, к нападению на его товарищей причастны члены прокремлевской организации «Молодая гвардия». В качестве подтверждения их причастности к срыву пикетов наш собеседник прислал скриншот закрытой переписки крымских «молодогвардейцев».

Одна из участниц этой переписки просит отозваться всех, у кого есть время 26 марта в промежутке с 11:00 до 15:00, для решения «важной задачи». Именно на это время в центре Симферополя были запланированы пикеты против Дмитрия Медведева.

Крымское отделение «Молодой гвардии» возглавляет депутат крымского парламента, подконтрольного России, Владислав Ганжара. Корреспондент Крым.Реалии пытался взять у него комментарий по поводу возможного участия членов его организации в разгоне пикетов в Симферополе. Однако во время телефонного разговора он попросил перезвонить позже, поскольку находится за рулем, после чего перестал брать трубку.