26 марта в более чем 80-ти городах России прошли антикоррупционные митинги и шествия. Люди, вдохновленные расследованием Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, массово выходили на протестные акции, требуя от власти ответов на выдвинутые обвинения.

На территории аннексированного Крыма сторонники Навального планировали провести две акции – в Симферополе и Севастополе. Подконтрольные Кремлю власти крымской столицы отказались согласовывать шествие и митинг по причине неполного пакета документов. Активисты якобы не предоставили в мэрию копии документов всех организаторов мероприятия. Координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев назвал подобное решение городской администрации противозаконным, надуманным и отстраненным от реальности.

В Севастополе место проведения митинга было согласовано – он должен был пройти на площади Георгия Победоносца в парке Победы, однако спустя день департамент общественных коммуникаций отозвал согласование и запретил активистам проводить митинг без предоставления альтернативной площадки. Позже был также запрещен пикет в Комсомольском сквере. Обе причины, по мнению организаторов, выглядели крайне сомнительно: в парке Победы якобы в тот же день были запланированы работы по замене пешеходной плитки, а у памятника комсомольцам ранее, по словам чиновников, был заявлен флешмоб, приуроченный ко Дню театра. Тем временем сайт «Навальный.Ивентс», агрегировавший информацию о планировавшихся митингах, включил в список и симферопольское мероприятие, в котором, по данным сайта, планировалось участие более ста человек.

Симферополь против Димона

Проблемы у координатора вышеупомянутой инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрия Кисиева начались через несколько дней после подачи уведомления. 21 марта он был вызван в управление МВД России по городу Симферополю. Там ему было вручено предупреждение о недопустимости нарушения закона, в котором, кроме всего прочего, обращалось внимание на отказ в согласовании мероприятия.

После этого Кисиев призвал всех людей, разделяющих антикоррупционные идеи, выйти в центр города цепью одиночных пикетов. По данным на 24 марта, до 15 симферопольцев были готовы принять участие в мероприятии.

25 марта Кисиев сообщил Крым.Реалии, что его вызвали в подконтрольную России прокуратуру с целью «проведения инструктажа». Активист предположил, что после беседы ему будет вручен документ, подобный тому, что он подписывал в УМВД. В этот же вечер группа активистов, планировавшая проведение пикетов, была задержана нарядом полиции в кафе «Верона» в центре Симферополя. По словам Алексея Ефремова, планировавшего участвовать в акции, их некоторое время держали в отделении полиции, после чего повезли на медицинское освидетельствование. Все были отпущены по домам около полуночи.

Где-то с 9 утра мне начали поступать звонки, что к людям в дом ломится полиция

26 марта, в единый день антикоррупционных протестов, проводившихся в соседней России, полиция посетила места жительства сразу нескольких крымских активистов: «Где-то с 9 утра мне начали поступать звонки, что к людям в дом ломится полиция. Причины самые разные и абсурдные были. Я всем советовал не открывать, не поддаваться на давление. Но не всех удалось убедить», – рассказал Крым.Реалии Алексей Ефремов.

Некоторых участников одиночных пикетов задерживали по пути к месту пикетирования, в частности Дмитрия Кисиева задержали на улице Павленко в Симферополе, как раз в тот момент, когда он следовал к месту проведения одиночной акции.

«Я поехал в центральный отдел полиции, где уже были наши активисты, – продолжает Ефремов. – Хотел представлять их интересы в качестве общественного защитника. У меня, к сожалению, не было нотариально заверенной доверенности, поэтому в здание ОВД меня не пустили. Когда я стоял на крыльце, ко мне подошли несколько лиц в штатском и, не представившись, посадили меня в автомобиль и повторно повезли на освидетельствование».

По словам активиста, полицейские «очень стремились» обнаружить у него что-то запрещенное, однако им это не удалось. В итоге на Ефремова был составлен протокол за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

Я обнаружил массу процессуальных нарушений, говорил о них суду, но бесполезно

«Это классическая процедура для наших органов. В суде я ходатайствовал о переносе дела, но мне дали несколько минут на ознакомление с материалами. И даже за те крупицы времени я обнаружил массу процессуальных нарушений, говорил о них суду, но бесполезно», – добавил Ефремов.

По данным активиста, всего 26 марта в Симферополе было задержано около 10 сторонников Алексея Навального, однако осудили двух: Ефремову был присужден штраф в размере 500 рублей, а координатора инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрия Кисиева осудили на 10 суток административного ареста.

Активисты сообщают, что в Симферополе все же состоялись непродолжительные одиночные пикеты: так, на улице Карла Маркса два человека стояли с небольшими плакатами.

Некие молодые люди подбегали, выхватывали плакаты и даже били пикетирующих

«Даже те люди, которым удалось провести пикет, подверглись провокациям. Некие молодые люди подбегали, выхватывали плакаты и даже били пикетирующих. По моим данным – это были представители «Молодой Гвардии» (молодежное крыло «Единой России» – КР). В итоге в отделение забирали обоих, но провокаторов практически сразу отпускали. Налицо сговор полиции и этих людей», – подытожил Ефремов.

Севастополь против Димона

Активисты, вышедшие на протестные пикеты в Севастополе, не ощутили на себе давления. В городе состоялось три одиночных пикета: на площади Нахимова, на площади Ушакова и на площадке возле торгового центра «Муссон».

Неформальный организатор антикоррупционных мероприятий в Севастополе Влас Сычугов сообщил, что к моменту начала пикета в центре города собралось достаточно большое количество полицейских, но проведению мероприятия они не мешали.

Протестовать против коррупции хотели и левые, и правые, и либералы, и консерваторы, коммунисты и анархисты – все

«Полиции было много. Думаю, они предполагали, что я организую несогласованный митинг, и были готовы нас всех сразу «паковать». Но я стоял в пикете один. Вокруг меня были мои друзья и некоторые представители прессы, фотографы. Насколько мне известно, проблемы возникли только у человека, пикетировавшего на площади Ушакова. Он был один, и к нему время от времени подходила полиция и проверяла документы, а потом подбежал какой-то провокатор, выхватил плакат и убежал», – заявил Крым.Реалии Сычугов.

Активист говорит, что благодаря пикету удалось выполнить сразу несколько задач: «Ко мне постоянно подходили прохожие, спрашивали, почему я стою в пикете, чего требую, интересовались, что это за фильм: «Он вам не Димон», мы с ними общались, иногда дискутировали. Были, конечно, и недовольные, но это единицы», – добавил активист.

Сычугов подчеркнул, что если бы городские власти все же согласовали массовый митинг, его численность была бы крайне высока: «Я уверен, на митинг пришло бы около тысячи человек. Протестовать против коррупции хотели и левые, и правые, и либералы, и консерваторы, коммунисты и анархисты – все», – подытожил Влас Сычугов.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове