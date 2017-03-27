Антикоррупционные протесты и конец «Крымнаша»

Специально для Крым.Реалии

Протесты против коррупции, прокатившиеся по сотне городов России, показали, что пропагандистский запал от аннексии Крыма угас окончательно. Молодежь и интеллигенция отказались принимать новый социальный консенсус в виде обмена политических и гражданских свобод на громкие победы в телевизоре. Администрация российского президента внезапно осознала, что солидная часть активного населения находится вне действия телевизионных галлюциногенов.

Многочисленные выступления с требованиями отставки премьера Дмитрия Медведева, заподозренного в масштабной коррупции, показали, что в российском обществе сохранился запрос на справедливость и защиту гражданского достоинства. Теперь не столь важно, будут иметь вчерашние уличные акции «революционное продолжение», или же власти задушат протест в зародыше. Важно, что в политической жизни России обозначилась новая тенденция: активные молодые люди хотят жить в цивилизованной стране, их нельзя подкупить «маленькими войнами» и аннексией чужих территорий. В отличие от пресловутого «путинского большинства», они не стали прикрывать тотальную коррупцию и социальный кризис в стране громкими лозунгами в духе «зато Крым – наш!».

Какое это имеет значение для крымчан и граждан Украины вообще? Стоит выделить несколько аспектов. Первое: российский статус над полуостровом – временное явление. В случае смены власти в Кремле вопрос будущего Крыма окажется для новой элиты в числе первоочередных. За три года «Крымнаш» не закрепился в российском политическом поле настолько, чтобы стать некой культурной традицией.

Падение кремлевской вертикали и отключение «зомбоящика» обнажит все социальные язвы, на фоне которых Крым утратит политическую ценность

Оппозиционер Алексей Навальный в условиях фактической оккупации может сравнивать Крым с «бутербродом» или предлагать «честный референдум», но реальных последствий это иметь не будет. Падение кремлевской вертикали и отключение «зомбоящика» обнажит все социальные язвы, на фоне которых захваченный полуостров утратит политическую ценность. Грубо говоря, россиянам будет не до Крыма. Зато обновленная элита будет остро нуждаться в признании ее легитимности со стороны Запада. Аннексированный полуостров будет входным билетом в цивилизованное общество.

Новым российским властям придется провести полную ревизию внутри и внешнеполитических решений – своего рода «депутинизацию». Активное участие в этих процессах примет современная молодежь, для которой «геополитические состязания» имеют второстепенное значение. Записные сторонники «Крымнаша» будут отсиживаться в кустах или объявят себя «скрытыми диссидентами», рассказывая, что они работали в системе, дабы развалить ее изнутри.

Если массовые протесты в России продолжатся, администрация Путина будет искать способы обеспечения его пожизненной власти

У такой перспективы есть и обратная сторона. Киеву нужно готовится к тому, что путинский режим в критической для него ситуации может пойти на масштабную войну против Украины. Циничные «прогнозы» придворных политологов и пропагандистов указывают, что Кремль рассматривает открытую агрессию как один из элементов закручивания гаек в преддверии выборов. Если массовые протесты в России продолжатся, администрация президента будет искать способы обеспечения пожизненной власти Владимира Путина в обход легальных процедур.

Второе. После российских протестов стоит ожидать еще более жесткой реакции крымских «властей» на митинги и пикеты на полуострове. Даже если их проводят сторонники «Крымнаша». За три года аннексии в Крыму ликвидировали свободную прессу как социальный институт, ввели правительственную цензуру, де-факто отменили действие ряда статей российской конституции: право на мирный протест, свободу слова, равенство перед законом и судом, право на личную неприкосновенность и так далее.

Вторая глава российского основного закона нарушается в республике практически полностью. Выражаясь фигурально, если прежде в Москве «стригли ногти», то в Крыму «отрезали пальцы». В первую очередь спецслужбы взялись за украинцев и крымских татар. Теперь речь будет идти о преследовании любой оппозиции. Не исключено, что «власти» окончательно зачистят последние островки протестной активности среди тех, кто изначально поддержал «русскую весну».

Крымчане живут в ожидании очередного «майдана» – теперь уже российского

Третье. Агрессивная пропаганда в учебных заведениях. Российские власти и их крымские ставленники учтут, что активными участниками протестов были несовершеннолетние, студенты колледжей и вузов. Велика вероятность, что на полуострове развернут кампанию по проведению «политического воспитания» молодежи. Она уже идет, но преимущественно в контексте антиукраинской истерии и милитаризации сознания юных жителей. Нетрудно представить содержание «патриотических лекций», которые крымским учащимся будут читать на фоне российских уличных акций: Путин «спас Крым»; митинговать против власти выходят только «провокаторы»; воровство чиновников – «не повод для протеста»; оппозиция, придя к власти, «вернет» аннексированный полуостров и так далее.

Под громкие крики протестующих «Димон, выйди вон!» стало очевидно, что пропаганда не повлияла на активную часть российского общества. Несмотря на заверения руководства страны, в Кремле понимают полную бесполезность адептов «Крымнаша». Эта категория граждан поддерживает действия власти в пассивной форме, а участники опереточных «антимайданов» готовы выйти против оппозиции лишь при условии щедрого финансирования. Ирония ситуации в том, что сторонники аннексии три года назад возмущались киевским майданом и ставили в пример российскую «стабильность». Они были уверены, что Путин их избавил от «украинской митинговщины». Ныне крымчане живут в условиях осажденной крепости и ожидания очередного «майдана» – теперь уже российского.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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