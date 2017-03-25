Крымских детей готовят к войне

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Как Россия учит крымских детей любить «новую родину», а во всех других странах видеть врагов. Почему российских байкеров, которых вместе с миллиардами денег выгнали из Севастополя, решили пригласить в Керчь? Как крымский бизнесмен, который поддерживал оккупацию, рассмотрел фашистов в крымской власти. А также вы узнаете – что произошло с самой известной крымской клиникой, в которой лечили алкозависимых людей.
Чем живет полуостров – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».
Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.
Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.
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