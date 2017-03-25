Как Россия учит крымских детей любить новую родину, а во всех других странах видеть врагов. Почему российских байкеров, которых вместе с миллиардами денег выгнали из Севастополя, решили пригласить в Керчь? Как крымский бизнесмен, который поддерживал оккупацию, рассмотрел фашистов в крымской власти. А также вы узнаете – что произошло с самой известной крымской клиникой, в которой лечили алкозависимых людей. Чем живет полуостров – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии».