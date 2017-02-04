В Крыму, по словам местных чиновников, уже третий год дефицит строительных материалов. Из-за этого на определенные категории товаров цены вдвое больше чем в России. Особенно сложная ситуация с песком и щебнем. Поскольку на строительство только одной трассы из Керчи в Севастополь нужно 44 миллиона тонн таких материалов. Что делать? Российские чиновники решили открыть как можно больше карьеров и распилить крымские горы на щебень. Как быстро российские чиновники и бизнесмены распилят крымские горыи оставят после себя обычную пустыню? Кто из крымских руководителей на этом заработает не один миллион? – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии». Гости программы – крымский эколог Маргарита Литвиненко, крымский журналист-расследователь Сергей Мокрушин и доцент Таврического национального университета Евгения Горюнова.