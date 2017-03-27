Прошедшие накануне в России антикоррупционные акции стали рекордными по количеству задержанных. Больше всего задерживали в Москве – в автозаках и автобусах ОМОНа оказались более тысячи человек. Десятками задерживали в других городах: так, власти Махачкалы отрицают даже попытку провести митинг, но при этом в полицию доставили 40 протестующих.

По подсчетам "Медиазоны", всего в воскресенье, 26 марта, на протестных акциях задержали не менее 1300 человек.

Одновременно с митингом в Москве сотрудники полиции ворвались в офис Фонда борьбы с коррупцией. Всех находившихся там задержали, обвинив в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

Большое дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Подозреваемые по делу пока не названы, но дело расследуется по статьям "хулиганство", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "применение насилия в отношении представителя власти".

Подозреваемые по делу не называются, но в СК расследуют некие сообщения о том, что участники акций выходили за вознаграждение. Это сообщение было опубликовано после выступления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который обвинил организаторов в "посулах неких наград" для несовершеннолетних участников протестов.

"Следственный комитет РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия", – говорится в сообщении СК.

Одна из статей, которую упоминает Следственный комитет, подразумевает высшую меру наказания.

Вплоть до смертной казни

Вечером в воскресенье председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Одна из статей, которую упоминает Следственный комитет, подразумевает высшую меру наказания

Максимальная санкция по этой статье – смертная казнь – не применяется в России, так как страна ввела мораторий, но эта мера все равно осталась в Уголовном кодексе. Минимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

"26 марта 2017 года в центре Москвы полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы. В тяжелом состоянии сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказывается необходимая помощь", – сообщается на сайте Следственного комитета. Имена подозреваемых не называются.

По свидетельству корреспондента BBC, некий мужчина ударил сотрудника ОМОНа "в полете с ноги", после чего тот потерял сознание. "Сейчас его коллеги избивают вообще всех", – добавил журналист.

В понедельник, 27 марта председатель совета при президенте по правам человека Михаил Федотов и член СПЧ Кирилл Кабанов навестили пострадавшего полицейского Евгения Г. в больнице. По словам врачей, сотрудник ОМОНа получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

"По словам полицейского, удар ему был нанесен явно профессиональный, он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске и во всех средствах защиты", – говорится на сайте СПЧ.

Правозащитники подарили полицейскому мед и горный чай с Северного Кавказа, подчеркивается в сообщении.

Нападение и "чистосердечное признание"

Следственный комитет по Волгограду сообщил, что задержанный участник митинга против коррупции "полностью признал свою вину" в нападении на полицейского.

"Подозреваемый увидел, что сотрудники полиции задержали ранее незнакомого ему мужчину, будучи недовольным законными действиями представителей власти, ударил одного из них ногой. Противоправные действия 23-летнего мужчины были пресечены сотрудниками полиции", – говорится в сообщении СК.

Против задержанного возбудили уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ. Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщал, что задержанного зовут Максим Бальдинов. Координатор предвыборной кампании Навального в Волгограде Алексей Волков рассказал, что от Бальдинова в полиции требовали дать показания, что его кто-то просил напасть на полицейского.

Пятнадцать суток и штраф Навальному

Тверской районный суд Москвы счел Навального виновным в неподчинении законным распоряжениям сотрудникам полиции и приговорил политика к 15 суткам административного ареста.

Ранее тот же суд рассмотрел другой протокол, составленный в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией за организацию протестной акции. Штраф по части первой статьи 20.2.2 КоАП составил 20 тысяч рублей.

Адвокаты политика намерены обжаловать решения суда.

Навального задержали на Тверской улице в воскресенье, 26 марта. Протестующие пытались его отбить у полиции, но Навальный посоветовал "не тратить на это времени".

Разгром Фонда борьбы с коррупцией

В воскресенье сотрудники полиции и пожарные вошли в офис ФБК и задержали 13 находившихся там соратников Навального, в том числе руководителя предвыборного штаба политика Леонида Волкова. Он в это время вел прямую трансляцию. По неподтвержденной информации, против Волкова возбуждено уголовное дело по статье 282 УК "Разжигание межнациональной розни".

Первым делом из помещения вынесли компьютер, на котором монтировали фильм "Он вам не Димон"

В ходе обыска из офиса ФБК вынесли всю технику. Сотрудница ФБК Любовь Соболь сообщила, что первым делом из помещения вынесли компьютер, на котором монтировали фильм "Он вам не Димон".

Всех задержанных в офисе ФБК обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.

Задержанные накануне сотрудники Фонда борьбы с коррупцией продолжают оставаться в ОВД, так как полицейские оформили на них новые протоколы, изменив причину задержания, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил, что заведено уголовное дело по ложному звонку о минировании ФБК.

Ювенальная юстиция

В двух городах России – Волгограде и Нижнем Новгороде – полиция оформила протоколы по статье 5.35 КоАП. Штраф по ней относительно небольшой – от ста до пятисот рублей.

Но налагается этот штраф не на самого виновного в правонарушении, а на родителей, в том случае если нарушитель несовершеннолетний.

При этом штраф за "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" грозит не слишком серьезными, но неприятными дальнейшими последствиями: подразделение по делам несовершеннолетних поставит на учет как подростка, так и его родителей.

МВД регулярно отчитывается о профилактических мероприятиях по неблагополучным семьям – как правило, речь идет о родителях-алкоголиках, и сообщает о лишении родительских прав в критических случаях.

Штрафы участникам

Большинству задержанных полицейские оформили протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях – 19.3, "неподчинение законным требованиям сотрудников полиции" и 20.2 "нарушение правил проведения митингов". Решение о назначении наказания принимает суд, часть дел уже рассмотрена.

Минимальный штраф по статье 20.2 составляет 10 тысяч рублей, максимальный – 20 тысяч. В Волгограде и некоторых других регионах суды назначали минимальное наказание, в Москве задержанных участников приговаривают к выплате максимальной суммы.

По второй статье, которую вменяют задержанным, штраф меньше – от пятисот до тысячи рублей. Но суд может отправить обвиняемого под административный арест до 15 суток.

Так, в одном из судов Краснодара восьмерым задержанным назначили наказание 15 суток ареста, кроме одной девушки, которую оштрафовали на тысячу рублей. А в другом суде семерых доставленных отправили под арест на трое суток, но при этом оштрафовали 18-летнего инвалида на 16 тысяч рублей.

Стадия отрицания

Власти Махачкалы сообщили, что в городе не было митинга против коррупции: некие приезжие пытались склонить местных жителей к его проведению. Накануне издание "Черновик" сообщило со ссылкой на дежурного в Советском РОВД Махачкалы, что полиция задержала в городе 150 участников митинга, но в республиканском МВД эти сведения отрицали.

На момент публикации заметки известно, что в РОВД остаются три человека. "Черновик" уточнил, что на самом деле в полицию доставили всего 40 участников – их отпустили около часа ночи.