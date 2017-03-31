С момента появления в Госдуме России депутатов от Крыма прошло пять месяцев. В Украине и мире их по-прежнему считают нелегитимными, а российских властей неоднократно упрекали за организацию думских выборов на аннексированном полуострове. Крым.Реалии проанализировали, насколько успешной и продуктивной оказалась деятельность крымских депутатов в нижней палате российского парламента.

По данным официального сайта Госдумы России, за время работы депутаты, избранные в Крыму, внесли два десятка законопроектов. Только два из них стали действующими законами.

Законотворец и оратор

Рекордсменом среди депутатов от Крыма стал представитель «Единой России» из Севастополя Дмитрий Белик. Его фамилия значится среди инициаторов шести законопроектов. Ими он предлагает благоустраивать мемориалы, содержащие «Вечный огонь» и «Огонь памяти», противодействовать побуждениям детей к суицидам и внести поправки в Лесной кодекс России.

Отдельная инициатива Белика касается упрощения порядка предоставления российского гражданства «носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской Империи и в Советском Союзе». «Предложенная поправка снимает ограничение нынешними границами России территории происхождения «носителя русского языка», что позволит лицам, происходящим с исторических российских земель, которые в настоящее время несправедливо лишены самой возможности попасть на собеседование в комиссии по признанию «носителем русского языка», претендовать на данный статус», – говорится в пояснительной записке в документу.

Депутат критикует украинские и европейские власти за «попытки заклеймить Россию»

Депутат также добивается усиления ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортному средству со специальными цветографическими обозначениями, проблесковыми маячками синего цвета и спецсигналом.

Из всех инициатив Белика законом стал только один документ – об установлении уголовной ответственности за побои.

В Госдуме Белик выступает чаще остальных депутатов от Крыма. За первые пять месяцев он высказывался 15 раз. Депутат активно обсуждает законодательные инициативы коллег, а также критикует украинские и европейские власти за «попытки заклеймить Россию», называя ее агрессором.

Пенсии, соцпособия и два выступления

Соавтором Белика по законопроекту и благоустройстве мемориалов, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти» является депутат от Крыма, бывший вице-премьер подконтрольного России крымского правительства, курировавший «крымскую самооборону», Михаил Шеремет. Всего он инициировал пять законопроектов. В их числе – изменения в законодательство России относительно выплат пособий по безработице детям-сиротам и оставшимся без родительского попечения, а также социальной поддержки детей, чьи родители постоянно проживали и проживают в зонах радиоактивного загрязнения.

Отдельный законопроект соавторства Шеремета касается госорганов, осуществляющих пенсионное обеспечение военных прокуроров и следователей, устанавливающих требования к состоянию их здоровья и процедуры назначения наблюдателей и обеспечения гласности выборов президента России.

Ни один из предложенных документов пока не приняли – они находятся на рассмотрении.

В Госдуме Шеремет выступал дважды (на одном и том же заседании) – 15 февраля, когда представлял свои законопроекты.

Закон для Крыма

Четыре законопроекта зарегистрировал депутат от Крыма Андрей Козенко. Они касаются изменений российского законодательства, связанного с созданием дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций, создания многоуровневой банковской системы, совершенствования требований к организации и функционированию платежных систем.

Еще одним законопроектом депутат предлагает продлить до 1 января 2020 года срок приватизации жилья для граждан, проживающих в Крыму и Севастополе и подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. «Необходимость принятия предлагаемых изменений вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье, и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2017 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Таким образом, граждане будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты», – говорится в документе. Также в нем предлагается предоставить детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей право оформить занимаемое ими специализированное жилье в собственность бесплатно после окончания срока действия договора его найма.

Это вторая инициатива с участием депутатов от Крыма, которая утверждена Госдумой и подписана президентом России.

За пять месяцев Козенко выступал в сессионном зале семь раз, в основном по предлагаемым законопроектам.

Защитница культуры и икусства

В послужном списке Светланы Савченко значится ее участие в разработке трех законопроектов. Они касаются установления особенностей показа кинофильмов на телеканалах, порядка внесении сведений об объектах культурного наследия в Единый госреестр недвижимости и изменений в Кодекс России об административных правонарушениях в части защиты произведений литературы и искусства от вандализма. Но действующими законами они пока не стали.

В депкорпусе Савченко выступала четырежды: представляла свои законодательные инициативы и критиковала литовских властей за введение санкций в отношении нее и ее крымских коллег по парламенту. «Против меня и моих товарищей по Госдуме введены санкции по инициативе литовской стороны. <...> Все это, естественно, просто обыкновенная русофобия, это продолжение выражения антироссийской позиции, которую они занимают уже несколько десятков лет», – утверждает она.

Святая Троица и санкции

Активная участница теле- и радиоэфиров российских СМИ Наталья Поклонская за пять месяцев работы в Госдуме России инициировала два законопроекта. Один из них – разработанный в соавторстве с Дмитрием Беликом – касается упрощения порядка предоставления российского гражданства «носителям русского языка». Другим законопроектом Поклонская предлагает изменить закон о парламентском контроле в части уточнения процедур контроля за принятием нормативных правовых актов. Ни один из этих документов законом пока не стали.

Выступала в сессионном зале Поклонская чаще, чем инициировала законопроекты. На заседании 17 марта она благодарила российских властей за аннексию Крыма, сравнив Россию, Украину и Беларусь со Святой Троицей и назвав западные санкции проявлением «зависти и злости». Также Поклонска высказывалась в поддержку инициатив «Единой России» и поздравляла российских и крымских прокуроров с профессиональным праздником.

Ни словом, ни делом

Фамилия Константина Бахарева присутствует под единственным документом, касающимся срока приватизации жилья для крымчан. Он разработан в соавторстве с Андреем Козенко.

Выступал Бахарев более активно, чем разрабатывал законодательные инициативы. По данным сайта Госдумы, за полгода у него было восемь выступлений. В основном они касались изменений в закон о «присоединении» Крыма к России в части составления проектов бюджетов, особенностей в сфере ресурсоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами, введения на полуострове обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью и расширения перечня видов деятельности в свободной экономической зоне.

Всего один законопроект в соавторстве с другими депутатами значится и у Руслана Бальбека. Инициированные им изменения касаются закона о реабилитации жертв политических репрессий. Законопроектом предложено расширить перечень документов, на основании которых граждане смогут получить справки о реабилитации без обращения МВД России в МВД Узбекистана. Законопроект пока не принят, он проходит процедуру рассмотрения в Госдуме.

Бальбек выступал в сессионном зале один раз – 20 января этого года – с речью, посвященной Дню Крыма, и благодарностями за аннексию полуострова.

А вот представитель ЛДПР от Крыма Павел Шперов в своей законотворческой деятельности пока ограничивается словами. Ни одного законопроекта он не внес, зато выступил перед депутатами девять раз. В основном он задает вопросы по обсуждаемым законопроектам и критикует мировое сообщество за непризнание Крыма.