Слушаниям сенатского комитета по вопросам разведки 30 марта еще до начала предсказывали высокий градус разговора.

«Президент России Владимир Путин лично инициировал кампанию по подрыву наших выборов», ‒ заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

Владимир Путин лично инициировал кампанию по подрыву наших выборов

Уорнер сообщил о вмешательстве российских хакеров в американский избирательный процесс, а именно о похищении информации с сервера Демократической партии. Мол, именно утечка информации с этого компьютера подорвала политические рейтинги Хиллари Клинтон. Эксперты добавляют: хакерские атаки и пропаганда ‒ все это современный подход России к международным делам.

«Мы видим сплошной обман, дезинформацию, преувеличение фактов, что в результате получается более убедительным. Трансляция канала Russia Today и интернет-тролли ‒ это все сегодня интегрированная часть внешней политики России», ‒ говорит директор программы России и Евразии фонда Карнеги Юджин Румер.

Дезинформацию и пропаганду Россия использует как инструмент, оружие, которое нацелено на подрыв демократических ценностей и действительно влияет на формирование политического выбора и стратегии стран-соседей.

«Проводила ли Россия когда-либо, хотя я знаю на это ответ, подобные кампании в других странах, чтобы повлиять и повысить шансы на победу одного из кандидатов?» ‒ говорит сенатор США Даян Файнстайн.

«Да, думаю, надо посмотреть в недавнее прошлое. Например, Украина в 2014 году и другие страны Восточной Европы ‒ британский Brexit ‒ тоже не мешало бы исследовать есть ли там российский след. Ну, и сегодня все выборы в Европе ‒ во Франции и Германии», ‒ отметил представитель Научно-исследовательского института по вопросам национальной безопасности Клинтон Уоттс.

Вмешательство в избирательный процесс той или иной страны не является основной целью Кремля, главное для них ‒ это подрывать доверие граждан к демократии, создать хаос, неразбериху, а затем на этом фоне пропагандировать ценности, которые пропагандирует Кремль.

«Они (россияне ‒ ред.) так же пытались повлиять на результаты политической борьбы в Европе во время и после Второй мировой войны, россияне были союзниками и в то же время планировали взорвать демократические и либеральные партии, в том числе и в США», ‒ убежден профессор Джорджтаунского университета Рой Годсон.

Война между НАТО и Россией была бы актом взаимного самоубийства, и Кремль к этому не готов

Возвращение России на международную арену ‒ это реванш после проигрыша в Холодной войне. Хотя их вооруженные силы в последнее время подверглись серьезной реорганизации, но с мощностью НАТО им не сравниться, говорят эксперты.

«Российскую армию невозможно сравнивать с силами НАТО, война между НАТО и Россией была бы актом взаимного самоубийства, и Кремль к этому не готов», ‒ констатировал Юджин Румер.

Единственный возможный сценарии победы России, говорят эксперты, – это распад НАТО и Европейского союза, и это то, что они и пытаются сделать путем дезинформации и вмешательства в выборы.