Крымские газеты пишут о провалах и достижениях местных чиновников и бизнесменов, о том, как в Москве отреагировали на скандальную вырубку краснокнижных деревьев под Симеизом, а также о том, как проходят конкурсы на благоустройство крымских пляжей.



«Крымское время» в материале «Успех. И прокол» рассказывает о достижениях и провалах крымских чиновников и бизнесменов в уходящем месяце. К достижениям в коммерческой сфере издание отнесло компанию «Инвест-Алко». По данным еженедельника, недавно подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российское правительство полуострова планирует в ближайшие пять лет увеличить площадь крымских виноградников в два раза – до 30 тысяч гектаров. Первой «ласточкой» в реализации амбициозного проекта стала компания «Инвест-Алко», которая только в этом году собирается заложить 500 гектаров виноградников и, более того, уже приступила к посадке первых саженцев винных сортов близ села Дубровка в Бахчисарайском районе.

Сегодня не нужен мне этот Керченский мост или новый аэропорт. Я хочу, чтобы все вернулось к тому, как было в 2013 году, когда были возможности строить и созидать

К успехам газета также отнесла предложенный евпаторийскими властями механизм борьбы с бродячими собаками. «Как правило, в случае нападения бездомных животных потерпевшие обращаются в травмпункт больницы. Информацию о происшествии медики будут сразу передавать в круглосуточную службу «Дежурный по городу», а те – волонтерам Евпаторийского фонда помощи животным, – объяснил идею глава администрации Евпатории Андрей Филонов. – Волонтеры выходят на связь с пострадавшим и получают подробную информацию об агрессивной собаке и месте происшествия». К провалам месяца издание отнесло скандальные заявления владельца зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олега Зубкова. «Сегодня не нужен мне этот Керченский мост или новый аэропорт. Я хочу, чтобы все вернулось к тому, как было в 2013 году, когда были возможности строить и созидать. Я скучаю по Украине!» – сказал Зубков в эфире одного из телеканалов.

На сегодняшний день участки активно продаются по 25-30 тысяч долларов, и их приобретатели, не глядя на пятисотлетние краснокнижные можжевельники, уже планируют, какие коттеджи они тут поставят

​«Крымский телеграф» в статье «Докатилось до Москвы» сообщает о вырубке краснокнижных деревьев под Симеизом. С подачи издания об этой ситуации стало известно в Москве, где прокатилась волна возмущения со стороны ведущих российских обозревателей и экспертов. В частности, экономист и востоковед Евгений Сатановский в эфире радиостанции «Вести FM» заявил: «Нам прислали информацию о попытке вырубить реликтовые можжевеловые рощи в Лименской долине, на склонах горы Симеиз. Заповедное место в советские времена вдруг почему-то оказалось пятном застройки. И в это самое пятно вписали жилой квартал. Все замечательно, и теперь чуть-чуть у нас здесь немножко заповедное, а здесь у нас жилой квартал», – возмутился эксперт. Еженедельник напоминает, что выделение земельных участков произошло восемь лет назад, когда местные депутаты приняли решение о расширении границ поселка, включив, а затем поменяв, целевое назначение участков в Лименской долине. На сегодняшний день участки активно продаются по 25-30 тысяч долларов, и их приобретатели, не глядя на пятисотлетние краснокнижные можжевельники, уже планируют, какие коттеджи они тут поставят.

Хозяйствующие субъекты получили возможность благоустраивать территорию пляжа и вести на нем хозяйственную деятельность без арендной платы за землю

​«Крымская газета» в публикации «В очередь за пляжем!» пишет о том, как на полуострове проходят конкурсы на благоустройство побережья. По информации КГ, в прошлом году Крым впервые внедрил нехарактерную для него модель использования пляжей, основанную на сочинском опыте. По этой модели хозяйствующие субъекты получили возможность благоустраивать территорию пляжа и вести на нем хозяйственную деятельность без арендной платы за землю. Среди условий договора, который подписывают предприниматели, есть принципиальные для имиджа курорта. К примеру, пользователей обязали обеспечивать абсолютно свободный доступ на пляжи и их чистоту, оснащать приличной инфраструктурой: туалетами, раздевалками, теневыми навесами и прочим оборудованием. Среди обязательств также водолазное обследование дна перед сезоном, установка спасательных постов для дежурства матросов-спасателей и медперсонала. В результате местные администрации, проведя конкурсы во всех 13 курортных регионах, заключили 160 договоров о благоустройстве пляжей. По информации Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, подконтрольного России, наибольшее количество договоров в прошлом сезоне заключили в городских округах Алушта (40), Ялта (33), Феодосия (29), Судак (19). Показательно, что в результате общий объем инвестиций в благоустройство крымских пляжей составил более 302 миллионов рублей. Как пишет издание, в 2017 году на конкурсы выносится 218 пляжей. Кроме этого, конкурсы проведут по 90 пляжам, где сроки договоров о благоустройстве уже закончились, поскольку заключались всего на год.