На этой неделе крымские и российские СМИ сообщили о визите на полуостров немецких политиков и бизнесменов. По их информации, гости из Германии посетили крымские достопримечательности, пообщались с местными жителями и провели деловые встречи.

Депутат подконтрольного России крымского парламента Юрий Гемпель в комментарии журналистам сообщил, что группа состоит из десяти человек. Речь идет о немецких бизнесменах, которые «занимаются вопросами недвижимости», и политиках регионального уровня. По словам Гемпеля, программа визита рассчитана на неделю. Запланированы мероприятия, которые позволят немецким гостям познакомиться с историей Крыма, встречи с общественными организациями, круглые столы, встреча с председателем парламента Крыма Владимиром Константиновым, а также посещение мемориала «Концлагерь «Красный».

Согласно информации российских телеканалов, немецкие предприниматели «захотели сами увидеть, что происходит на полуострове и оценить возможности для ведения бизнеса». «Гости активно общаются с обычными крымчанами прямо на улицах. Атмосфера дружелюбная, все совсем не так, как пытаются представить западные СМИ», – говорилось в сюжете российского Первого канала. Однако никакой конкретики относительно каких-либо достигнутых договоренностей журналисты не сообщили.

Сюжет Первого канала о визите немецких политиков в Крым

Кто есть кто?

Комментарии журналистам раздавал в основном руководитель группы, лидер Партии левых в городском совете Квакенбрюка Андреас Маурер. Из сюжетов на крымских телеканалах удалось выяснить, что на полуостров также приехали Александр Руди, Александр Ротманн, Даниэль Рафаэль Форстманн и Николас Боос.

Об Александре Руди известно, что его мать была депортирована из Крыма. Найти информацию в открытых источниках о его политической или бизнес-деятельности не удалось.

Александра Ротманна на пресс-конференции в Симферополе представили как руководителя молодежной организации «Хильдесхайм» и журналиста-блогера из нижней Саксонии.

Даниэль Рафаэль Форстманн является гендиректором компании Immobiliengessellschaft, которая занимается недвижимостью и строительством. Николас Боос – руководитель компании Byuroservis – она поставляет и обслуживает компьютерную технику.

Обещал отменить санкции

Андреас Маурер – русскоговорящий депутат из Квакенбрюка. В мае прошлого года он уже посещал Крым – вместе с коллегами принимал участие в мероприятиях, приуроченных к дням немецкой культуры.

Во время первого визита на полуостров политик заявил о желании вынести на рассмотрение местных депутатов решение об отмене антироссийских санкций. Однако о судьбе этого вопроса нигде не сообщалось. И Тогда же посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Министерство иностранных дел Германии осудить приезд Маурера в Крым.

В своих интервью русскоязычной прессе Маурер критикует действия правительства Германии, не скрывает симпатий в адрес официальной Москвы, а также ставит в пример работу российских СМИ.

«Когда я задаю вопрос – приведите мне один пример, где у RT, News Front или РИА Новости была бы фальшивая информация, – то никто еще такого примера мне не привел. Вчера буквально разговаривал с представителями Бундестага – положите мне на стол бумагу, где что-то неправильно, а я вам отвечу, где информация была ложная. И в ответ могу дать по немецким СМИ ложную. Например, по Алеппо в Сирии. Это доказано, что ZDF передавали, а потом им пришлось признаться – мы ошиблись, у нас не было фактов. Так таких фактов нам пока не дали и по средствам массовой информации из России», – рассказал немецкий депутат в интервью агенству «Новостной фронт».

В ответ на этот визит украинский посол в Германии Андрей Мельник также направил ноту протеста в Министерство иностранных дел ФРГ. Представитель немецкого МИД Мартин Шефер осудил поездку политиков и бизнесменов на аннексированный полуостров и заявил, что «позиция официального Берлина по вопросу Крыму остается неизменной: полуостров является частью Украинского государства».

На три года на территории аннексированного Крыма побывала не одна группа зарубежных гостей. Каждый такой визит подконтрольные Кремлю крымские власти преподносят как информационный прорыв. Впрочем, в большинстве случаев на полуостров приезжают малоизвестные в своих странах политики и бизнесмены, которые нередко придерживаются маргинальных взглядов. Визитеров не останавливают ни официальные предупреждения их правительств, ни санкции со стороны Украины.