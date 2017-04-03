Большинство населения и в России, и в Украине, и в странах Евросоюза не способны отличить искаженное сообщение от истинного, не могут критически оценивать информацию из различных типов медиа, говорят аналитики. Нехватка медиаграмотности, то есть знаний, которые позволяют человеку анализировать и противостоять пропаганде и лжи, чувствуется среди всех категорий населения, говорят специалисты. Это тем более опасно для Украины, против которой Россия ведет гибридную войну, замечает американский эксперт Филипп Корбер.

Почти 90 процентов американцев, согласно опросу агентства Pew, признают, что фейковые новости создают для них проблемы в том, чтобы разобраться, где факт, а где вымысел. Обозреватель газеты Financial Times Рула Халаф пишет, что накануне президентских выборов во Франции журналисты газеты Le Monde опубликовали вспомогательные материалы о том, как отличить настоящую новость от дезинформации. После этого они пошли как волонтеры во французские школы, чтобы дать инструменты против «промывания мозгов» молодому поколению.

Фейк может проникнуть в ваш дом и в ваш смартфон, играть с вашим умом и вносить путаницу в ваше представление о реальности

«Чтобы стать жертвой дезинформации, вам больше не нужно жить при репрессивном режиме. Фейк может проникнуть в ваш дом и в ваш смартфон, играть с вашим умом и вносить путаницу в ваше представление о реальности. Для создания фейка уже не всегда нужны беспринципные бойцы невидимого фронта, а для его внедрения в массовое сознание ‒ запутанные схемы. Фейковую новость может создать юноша, скучающий в баре, или террористы на поле боя», ‒ пишет Халаф.

А Эмма Грэхэм-Харрисон и Дэниэл Боффо в статье «Литва опасается, что российская пропаганда ‒ это прелюдия к возможному вторжению», опубликованной на сайте газеты The Guardian, отмечают, что Кремль пытается переписать историю, и страны Балтии воспринимают это как угрозу, аналогичную оправданию аннексии Крыма, пишет информагентство УНИАН.

И все же страна, ставшая жертвой гибридной войны, ‒ такая как Украина, ‒ находится в большей опасности, поскольку информационная война является составной мощной гибридной антиукраинской кампании со стороны России. Так считает военный эксперт, директор фонда Potomac Филипп Корбер. Он убежден, что информационный «агитпроп» и распространение через социальные сети искаженных сообщений или открытой лжи находятся среди ключевых элементов российских войн нового поколения.

«Киберхунта» против фейков и «съеденных снегирей»

Проблемами защиты информационного пространства совместно должны заниматься соответствующие государственные институты и общественность, отмечают эксперты. Так, интересы Украины защищает неправительственное объединение украинский «Киберальянс» (UCA). Его создали неправительственная организация «Киберхунта» вместе с тремя другими командами: Falcons Fame, Trinity, RUH. Украинские специалисты по электронным коммуникациям и медиа называют себя «хактивисты». Сегодня в активе «хактивистов» ‒ взломы переписок главарей группировок «ЛНР» и «ДНР» с их российскими кураторами, удаление с сайтов России и «Л/ДНР» лживых сообщений в адрес Украины (вместо них «хактивисты» публикуют видео-обращение) и борьба с фейками.

Но собственный иммунитет к фейкам и информационной лжи должен иметь и каждый потребитель информации, а медиаграмотность в условиях гибридной войны ‒ ключевой метод противодействия лжи, фейкам, чужой пропаганде, утверждают «хактивисты».

На очереди ‒ просветительские кампании по медиаграмотности ‒ эксперты

Украинцы ощущают проблему, но не знают, как удовлетворить потребность в дополнительных знаниях. В Украине, по данным социологических опросов, которые проводил Киевский международный институт социологии по заказу «Телекритики», около половины граждан ответили, что курс «Медийная грамотность» должен быть внедрен в школах, почти 40% опрошенных считают, что он необходим в вузах. Примерно треть респондентов считают, что необходимы просветительские кампании по медиаграмотности для взрослых, и только чуть более 12 процентов украинцев не видят необходимости в обучении медиаграмотности.

Программу медиаобразования для журналистов и рядовых украинцев («Программа медиаграмотности для граждан») создали эксперты Совета по международным научным исследованиям и обменам IREX при поддержке правительства Канады, Академии украинской прессы и общественной организации StopFake. Главной задачей проекта организаторы назвали «усиление устойчивости» украинцев к влиянию ложной информации. Более 14 тысяч украинцев из 14 областей государства приняли участие в соответствующих семинарах и тренингах. Слоган программы ‒ «Не утони в информационном дожде», а тренировали украинских работников средней и высшей школы, заведений последипломного образования, работников библиотек, СМИ, представителей местных общественных организаций, рассказал журналистам президент Академии украинской прессы Валерий Иванов.

«Несколько десятилетий медиаобразование преподают в северной Европе, в Соединенных Штатах и Великобритании. То есть, реально готовят людей, готовят детей критически воспринимать медийные материалы», ‒ пояснил Иванов во время семинара.

Важно иметь свою точку зрения и воспринимать не всю информацию, которую мы получаем, а ту, которая на самом деле нужна

Медиа-консультант Инна Кучер называет три основных правила, которые помогут в борьбе с манипуляциями информацией: «Использовать проверенные источники информации, то есть не слушать все то, что говорят на улице. Второе ‒ уметь анализировать, и третье ‒ самостоятельно делать выводы. Важно иметь свою точку зрения и воспринимать не всю информацию, которую мы получаем, а ту, которая на самом деле нужна, которую надо уметь анализировать и делать выводы», ‒ разъяснила Кучер на семинаре по медиаграмотности.

Эксперты: непрофессионализм журналистов крайне опасен

Правда, не только рядовые украинцы имеют проблемы с медиаграмотностью, но и иногда сами журналисты: случается, что журналист «хватает» сообщение, размещенное в социальных сетях, и без проверки его достоверности размещает на медиаресурсе. Подобную ситуацию охотно использует российский «агитпром», бросая в сеть искаженные сообщения с яркими названиями ‒ ведь всегда найдется журналист, который скопирует такое сообщение без надлежащей его проверки, признают специалисты.

Факты надо уметь искать, проверять их достоверность

«Факты надо уметь искать, проверять их достоверность ‒ и при этом не забывать, что работаем мы, журналисты, для людей. Следует не бояться идти к людям и общаться с ними, интересоваться, что их интересует, о чем они хотели бы знать. Зато, многие журналисты сидят в интернете и оттуда берут новости, потому что они считают, что только интернет является единственным источником новостей. А это совершенно не так», ‒ говорит преподаватель Киевского института журналистики Майя Нагорняк.

Но в таких случаях, по ее мнению, стоит говорить не столько о медиа(без)грамотности пользователей информации, как о профессиональной (не)пригодности авторов и распространителей информации.