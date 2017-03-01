Специалисты из шести стран Европы – Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы и Украины – в течение четырех месяцев мониторили локальные медиа для выявления прокремлевской дезинформации и фейковых новостей. Они нашли несколько сотен таких веб-порталов и сотни фальшивых сообщений. Каковы же основные месседжи дезинформации в странах Европы и как с этим бороться?

По словам экспертов, фальшивые новости стали большой проблемой для средств массовой информации и политики. И хотя они исследовали локальные СМИ именно на предмет прокремлевской дезинформации, это явление как таковое сейчас называют новым опасным вызовом для медиа во всем мире.

Чехия

Первой результаты исследований представила Ивана Смоленова, внештатный научный сотрудник, программный менеджер Prague Security Studies Institute. По ее словам, существует около сотни онлайн-медиа, которые распространяют дезинформацию в Чехии и Словакии. Условно их можно разделить на «сайты о теории заговоров» и так называемые «альтернативные медиа». Первые ‒ очень непрофессиональные и манипулятивные. В отличие от них, так называемые «альтернативные медиа» более профессиональны: используют реальные цитаты, имеют лучший дизайн и позиционируют себя как альтернативу «мейнстримными СМИ». В обоих случаях, по словам Смоленовой, журналистам очень трудно расследовать, кто владеет этими ресурсами, кто их финансирует, ведь многие из этих сайтов анонимные и их структура очень непрозрачна.

Основные месседжи: «США ‒ это враг номер один», «Евросоюз ‒ тоже враг», «В Украине много фашистов»

Основные идеи и месседжи в прокремлевских СМИ Чехии: «США ‒ это враг номер один», «Евросоюз ‒ тоже враг, он подчиняется США», «В Украине много фашистов, неонацистских групп». Все эти сообщения очень негативные: в них передают, что вы в опасности и не можете доверять политикам, СМИ, различным институтам. Кроме того, появились «тема мигрантов» и «угроза терроризма».

Польша

Энтони Виерзейский, аналитик Centre for International Relations, представил результаты мониторинга в польских СМИ. Он обратил внимание на примеры «кричащих фейков». Это два интервью с польскими генералами (интервью), которых на самом деле никогда не было. В одном из них говорится, например, что направлять в Польшу подразделение НАТО «из гомосексуалистов и трансвеститов» ‒ это попытка «выставить Польшу на посмешище».

Еще один интересный пример ‒ сообщение, что украинские правые якобы считают, что Перемышль должен входить в состав Украины. Это опубликовали как новость 14 июля 2016 года ‒ через 3 дня после годовщины Волынской трагедии, но основная часть статьи ‒ отрывки из интервью спикера «Правого сектора» Андрея Тарасенко для ежедневного издания «Речь Посполитая», которое было опубликовано в январе 2014 года.

Одно из основных сообщений ‒ что Запад «кинет» Польшу

Одно из основных сообщений, продвигаемых прокремлевскими СМИ в Польше, ‒ это то, что Запад «кинет» Польшу, как в 1939 году, и что Польша превращается в «вассала США», а НАТО является «инструментом США», созданным с целью «защитить интересы малой элитарной группы» и оно сейчас «провоцирует Путина». Активно спекулируют и на теме Волынской трагедии, акцентируя, что в Киеве к власти пришли «те же бандеровцы», что Украина претендует на польские земли, при этом напоминают о «польском Львове» и призывают объединиться с «братьями-славянами», то есть русскими, вместо «гомосексуального Запада».

Молдова

Исследование Молдовы представил исполнительный директор Association of Independent Press Петру Маковей. Всего проанализировали шесть онлайн-медиа. По словам Маковея, прокремлевская пропаганда активно использует слабые стороны страны ‒ нерешенную ситуацию с Приднестровьем и сепаратистские настроения в Гагаузской автономии. По его мнению, фейковые новости даже повлияли на недавние выборы президента в его стране.

Главный фейк – что если Санду выиграет выборы, в Молдову приедут 30 тысяч сирийских беженцев

«Выиграл эти выборы Игорь Додон. Он выиграл эти выборы в значительной степени используя фейк-информацию, мифы о Европе и о контркандидате, который был у него во втором туре, речь идет о бывшем министре образования Майе Санду. Главный фейк заключался в том, что если Санду выиграет выборы, то в Молдову приедут 30 тысяч сирийских беженцев. И вот «Комсомольская правда» в Молдове: Майя Санду дает добро: в случае ее победы Молдова примет 30 тысяч мигрантов-мусульман».

Сайты, распространяющие дезинформацию в Молдове, продвигают такие идеи: Европа вот-вот развалится или разъединится, кишиневское правительство управляемо из-за границы и ничего не может решить самостоятельно; НАТО готовит войну против России, а Молдова может оказаться в центре такой войны, Молдова повторит судьбу Украины, если не переориентируется; присоединение Молдовы к Евросоюзу не представляется возможным и Ассоциация с ЕС работает против интересов страны. Петру Маковей также отметил, что в Молдове транслируют почти все каналы российского телевидения, кроме канала «Россия-24».

Еще один пример дезинформации, который распространяли о Молдове ‒ это статья на сайте «Комсомольской правды» с заголовком: «В аптеках Кишинева перестали разговаривать на русском даже с гостями Молдовы: не нравится ‒ умирайте!».

«Комосольская правда» в Молдове часто публикует материалы, нагнетающие ситуацию и пытающиеся убедить своих читателей, что русскоязычное население в Молдове подвергается дискриминации, что, конечно же, неправда», ‒ отметил Петру Маковей.

Словакия

О результатах исследования в Словакии рассказала внештатный научный сотрудник Slovak Foreign Policy Association Ивета Варенева. По ее словам, распространением фейков в ее стране занимаются так называемые «альтернативные онлайн-медиа».

Основные идеи: Владимир Путин ‒ «сильный лидер», НАТО ‒ «агрессор», внешняя политика России ‒ «мирная и полезная»

Как видно из ее презентации, основные месседжи прокремлевских медиа в Словакии совпадают с некоторыми из других стран. Это, например, сообщение, что президент России Владимир Путин ‒ «сильный лидер», НАТО ‒ это «агрессор», война в Сирии ‒ это война против «радикального терроризма», российское вмешательство в Украине ‒ это «помощь русскоязычному населению», а внешняя политика России ‒ «мирная и полезная».

О фейках в украинском медиапространстве рассказала соучредитель проекта Stopfake.org Марго Гонтарь. Также на пресс-конференции представили результаты мониторинга СМИ группировок «ЛНР» и «ДНР». Подробнее об этом ‒ на сайте украинского кризисного медиа-центра

Повторная дезинформация: как с ней бороться

Источники, распространяющие прокремлевскую пропаганду, часто используют стратегию «повторения». То есть даже когда дезинформация уже была опровергнута, они снова ее публикуют, иногда в бэкграунде к списку новостей. В связи с этим возникает вопрос о новых методах борьбы.

Опровержение и изучение дезинформации не является единственным методом борьбы с фейками, говорят эксперты. Еще одним возможным шагом они называют введение курса медиа-грамотности в государствах Европы уже со школьных лет. Также, по их мнению, уязвимым к пропаганде и манипуляциям является население стран с низким уровнем образования, а также низким уровнем доверия к политикам и социальным институтам.

Дезинформация будет работать до тех пор, пока есть люди, которые ей доверяют

«Нам также нужно подумать, что использует эта пропаганда? Чувства, являющиеся своего рода слабостями наших собственных обществ? Поскольку дезинформация будет работать до тех пор, пока есть люди, которые готовы ей доверять. И это не обязательно будет Россия. Это может быть Китай, это могут быть популисты, экстремисты. И они будут эксплуатировать одни и те же недостатки. Так что нужно «адресовать», с одной стороны, эти инструменты ‒ саму пропаганду. Но вы должны и определить эти недостатки. И это начинается с образования. Речь идет не только о медиаграмотности, хотя это очень важно. Но и о ней также, например в нашей системе образования (в Чехии) курс истории заканчивается концом Второй мировой войны. В наших школах мы не изучаем последние 70 лет в курсе истории. Поэтому как вы хотите, чтобы люди понимали сложность ЕС? Сложность НАТО? И если они не получают эту информацию в школе, они получат ее в интернете. Если люди не знают, как «работает» Евросоюз, то тогда легко им рассказать, что Евросоюз ‒ это плохо для них», ‒ прокомментировала проблему Ивана Смоленова, внештатный научный сотрудник, программный менеджер Prague Security Studies Institute.

По мнению основателя проекта StopFake Марго Гонтарь, существует по крайней мере еще три метода борьбы с фейками.

«StopFake использует тот же заголовок, что был использован для фейковой новости, но перед ним мы ставим надпись: «фейк». Это такой трюк. Еще одно ‒ это учить людей медиаграмотности, например, как в Финляндии хотят запустить курсы медиаграмотности в школе. Но это длительный процесс», ‒ отмечает Марго Гонтарь.

Она добавляет, что важно сделать все возможное, чтобы рассказать и распространить реальную историю, но при этом самим не стать инструментом для пропаганды.