Российский канал «Звезда» выдал видео задержания членов группировки «Исламское государство» в Москве за обыск в доме Марлена Мустафаева в симферопольском микрорайоне Каменка. Также в новости распространили дезинформацию о самом инциденте.

Во вторник, 21 февраля, канал Минобороны России «Звезда» сообщил о том, что в Крыму задержали десятерых человек – их якобы подозревают в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

«По неофициальным данным, речь идет о 20 пособниках боевиков. Спецоперация прошла в Каменке. По версии правоохранителей, все задержанные пропагандировали радикальный ислам и занимались вербовкой», – сообщила ведущая российского канала.

В сюжете сотрудники ФСБ задерживают мужчин в квартире. Есть кадры. где трое мужчин лежат на полу.

На самом деле, это видео задержания членов группировки «Исламское государство» в Москве. Это видео в декабре распространяли российские СМИ.

Телеканал «Звезда» распространил не только фейковое видео, но и дезинформацию о задержании крымских татар в Крыму.

Утром 21 февраля в микрорайоне Каменка в Симферополе российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева. Позже Мустафаева и еще десятерых активистов, которые пришли его поддержать, увезли в Центр по противодействию экстремизму.

Части крымских татар присудили по пять суток административного ареста. А Мустафаева обвиняют в нарушении статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал якобы его пост в социальной сети «ВКонтакте» с символикой организации «Хизб ут-Тахрир».

Как рассказал журналист Радио Свобода Антон Наумлюк, никаких действий ФСБ там не проводила, а операция была осуществлена силами Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД.

Возмущение по поводу дезинформации и фейковых видео также высказал на своей странице в фейсбуке адвокат Эмиль Курбединов.