В команде EU East StratCom Task Force обращают внимание на взаимосвязь роста насилия на Донбассе и увеличения количества дезинформации в прокремлевских СМИ. По мнению журналистов, прошедшие недели только подтвердили это наблюдение, а большая часть СМИ, мониторинг которых они осуществляют, избрали даже еще более агрессивную риторику в адрес Украины.

Использование языка ненависти во время дебатов на российском государственном телевидении значительно участилось

«Использование языка ненависти во время дебатов на российском государственном телевидении значительно участилось. Практически каждое упоминание Украины сопровождалось прилагательным «нацистская» или существительным «переворот». Таким образом, в очередной раз игнорируется реальное положение дел: Революция достоинства не была государственным переворотом, а в парламенте Украины нет нацистских партий», ‒ говорится в свежем обзоре дезинформации. В одном ток-шоу прозвучали откровенные призывы к насильственному свержению власти в Украине. Опять повторили опровергнутый ранее миф: Украина «провоцирует» насилие на Донбассе и делает это исключительно для того, чтобы привлечь внимание администрации нового президента США, или чтобы ввести военное положение и отменить свободу слова.

«Интервью президента Порошенко было искажено до абсурда: глава Украины якобы призвал снять санкции с России. Также звучала выдумка, что украинская армия готова присоединиться к пророссийским «сепаратистам», ‒ говорится в материале.

Еще более бесстыдные вещи, как отмечают авторы отчета, звучали в шоу Владимира Соловьева, где утверждалось, что ЕС и Вашингтон могут заставить Украину обеспечить мир в стране, при этом не упоминали, что Кремль контролирует уровень насилия на Донбассе.

В ток-шоу «Время покажет» заявили, что Запад хочет видеть Украину расколотой, несмотря на то, что ЕС и США ввели санкции в отношении России

«Некоторые выпады граничили с абсурдом. Соловьев на повышенных тонах заявил украинскому гостю в студии, что его президент говорил с Дональдом Трампом не на украинском, а на английском языке, показав тем самым, что он ведет себя как вассал. При этом недавно Владимир Путин выступал в немецком Бундестаге и говорил по-немецки», ‒ пишут в отчете. В ток-шоу «Время покажет» заявили, что Запад хочет видеть Украину расколотой, несмотря на то, что ЕС и США ввели санкции в отношении России именно потому, что она нарушила территориальную целостность Украины.

Также в ток-шоу​ «Время покажет» рассказали, почему многие видят в России агрессора. «Это не из-за многократных нападений России на территорию соседних стран; не из-за постоянных кибератак на многие страны Европы и Америки; не из-за постоянных нарушений наземных границ и воздушного пространства; не из-за похищения граждан ЕС с территории стран Евросоюза, и не из-за масштабной кампании по дезинформации, направленной против государств. Нет, образ России как агрессора был «просто создан Западом».

Конспирология двух типов

Кампания по дезинформации любит теории заговора. Они усиливают ощущение, что правительства что-то замышляют против своих граждан

Как пишут в отчете, кампания по дезинформации любит теории заговора. Они усиливают ощущение, что правительства что-то замышляют против своих граждан, и что правду надо искать не в СМИ, которые вызывают доверие, или в официальных заявлениях, а где-то еще (прежде всего в «альтернативных» и «независимых» СМИ, специализирующихся в основном на перепечатке материалов из российских источников). Авторы выделяют два типа теорий заговора. Первый тип: то, что произошло, не произошло. Конспирология этого типа была применена недавно в связи с кибератаками на МИД Чехии. Министерство утверждает, что хакерская атака была организована на государственном уровне и напоминала атаку на США. Однако в прокремлевских СМИ утверждают, что эти атаки были просто провокацией со стороны правительства, которое таким образом пыталось проверить, удастся ли им сфальсифицировать будущие выборы. «Здесь мы видим использование той же модели, что и в США: попытка делегитимизировать выборы еще до их проведения».

Второй тип: то, чего не было, произошло. Опять была использована многократно опровергнутая теория заговора, известная как «Пиццагейт». Одно СМИ, специализирующееся на дезинформации, даже заявило, что недавнее видео Министерства национальной безопасности о торговле людьми содержит множество намеков и может быть очередным продуктом «элитарных педофилов».

Повтор неоднократно опровергнутых теорий заговора ‒ любимый метод прокремлевской кампании по дезинформации для того, чтобы попытаться найти новую аудиторию

«Повтор неоднократно опровергнутых теорий заговора ‒ любимый метод прокремлевской кампании по дезинформации для того, чтобы попытаться найти новую аудиторию, которая не знает о предыдущих опровержениях», ‒ говорится в обзоре. Эксперты отмечают, что видели, как складывалась история вокруг твита одного из депутатов Нидерландов. Твит якобы подтверждает ‒ да, к сожалению, опять ‒ что спецслужбам Нидерландов известно, что рейс MH17 был сбит Украиной. Твит был размещен в январе, но западные СМИ это якобы скрывают, поскольку он не вписывается в их нарратив.

«Итак, объясняем: запись в Твиттере была сделана не в январе 2017 года, а в январе 2016 года. Возможно, это одна из причин, почему западные СМИ «скрывают» это, потому что обычно они реагируют на новости быстрее. И этот твит был опровергнут еще год назад», ‒ говорится в обзоре.

И последнее, на прошлой неделе, по уже сложившейся традиции, российские и другие прокремлевские СМИ делали крайне грубые выпады в адрес руководства Германии, которую сравнили с нацистским Третьим Рейхом, а министра обороны Германии ‒ с Адольфом Гитлером.

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