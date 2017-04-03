В метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, произошел взрыв – погибли как минимум 10 человек, еще 50 человек пострадали. Взрывное устройство сработало после отправления поезда со станции "Сенная площадь" в сторону станции "Технологический институт". В Генеральной прокуратуре России уже назвали случившееся "терактом".

Одна из пассажирок, Наталья Кириллова, рассказала, что находилась в вагоне, рядом с которым прогремел взрыв. Она предполагает, что бомба находилась на "сцепке" между вагонами в ее поезде.

"Я ехала с "Горьковской" (станция на той же "синей" ветке №2, на которой находятся "Сенная площадь" и "Технологический институт" – КР). Я хотела выйти на "Маяковке" (станции "Маяковская", пересадочном узле на "Площадь Восстания"), но было объявлено, что "Площадь Восстания" оцеплена" (там было обнаружено второе взрывное устройство, которое не взорвалось – КР).

Тогда я решила, что выйду на "Техноложке" (станции "Технологический институт" – КР), пересяду и доеду до "Чернышевской".

Я сидела возле сцепки, где сцепляются вагоны, слева по ходу движения. Не доезжая станции, я вынула смартфон, чтобы посмотреть, на сколько я опаздываю: встреча у меня должна была быть в три часа дня".

Именно в этот момент, в 14:40, по словам Кирилловой, произошел взрыв.

"И в этот момент шарахнуло. Оглушительный взрыв. Я сидела возле железной балки, думаю она меня и спасла. Все упали направо, но не вниз, а на сиденье.

В вагоне было много женщин и молодых ребят. Напротив меня сидела бабушка с ребенком – ей повезло, они просто упали, но не пострадали. Меня сильно оглушило, я была вся в стекле: потом сидела, снимала с себя стекло.

Я думаю, что само взрывное устройство находилось на сцепке между вагонами.

Вагон обрушился, он стал весь черный, в нем все стало сыпаться. Очень хорошо, что поезд после взрыва не остановился, что он продолжил лететь к станции на скорости. Мы лежали там и я думала: только бы доехать.

И когда мы уже подъезжали к станции, и были видны огни, что-то снова рвануло сверху вагона: видимо, закоротило какие-то контакты и было видно огонь.

Мы подъехали (к станции), и парни, которые были внутри, стали всех осматривать. Выйти через двери было невозможно, мы выползали через проемы по сиденьям.

Сначала передали бабушку и малыша, потом вылезла я, потом еще человека три. А потом, когда я обернулась – я увидела, что там лежало огромное количество людей. Трупы, страшно. Когда мы вышли, нескольких людей вынули, вытащили в окровавленном виде. Я видела женщину, у которой лицо было как одна огромная, огромная рана".

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Следственный комитет подтвердил слова Кирилловой, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, "принял правильное решение" не останавливать поезд, а доехать до станции.



Именно это, по данным следователей, позволило быстро провести эвакуацию пассажиров из пострадавшего состава и оказать им помощь. "Машинист грамотно действовал в сложившейся обстановке. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв", – подчеркнули в ведомстве.

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Еще один очевидец рассказал, что дежурная у эскалатора на станции просила мужчин в метро помочь убирать тела: