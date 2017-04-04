Чей Крым: статус полуострова в зеркале социологии

Специально для Крым.Реалии

Вопрос о принадлежности Крыма уже три года выступает лакмусом в тесте на идентификацию по линии «свои-чужие». Только полярность принятия ответов в Украине и России разная: для нас сторонники российского статуса полуострова автоматически попадают в разряд «чужих», для них, наоборот – те, кто считают Крым украинским – это враги, которым по российским законам даже срок за экстремизм полагается. Однако реально принадлежность Крыма определяется не количеством тех, кто выходит на митинги в майке «крымнаш», а готовностью чем-то пожертвовать ради «своего».

Российский взгляд на Крым

Для того чтобы показать, насколько для россиян важен Крым, в России ежегодно проводят социологические опросы. Эти исследования с завидным постоянством демонстрируют «пламенную любовь» россиян к украинскому полуострову, чью государственную принадлежность кремлевским росчерком пера изменили за один день.

По данным опроса, проводимого российским ВЦИОМ к третьей годовщине «исторического воссоединения», 97% россиян считают аннексированный Крым территорией России. И только 2% не согласны с российским статусом полуострова. Собственно, это те немногие граждане России, для кого международное право – не пустой звук, а украинцы – не «хохлы» и «бандеровцы», а действительно соседи или даже братья по славянскому роду, чей политический выбор надо уважать.

При этом 78% россиян свято верят в то, что аннексия Крыма принесла пользу их стране. Кстати, этот показатель возрос на 18% в сравнении с минувшим годом.

Россиян не сломить социально-экономическими проблемами – гордость за захват чужой территории для них важнее хлеба с маслом

Динамика позитивной оценки аннексии показывает, что россиян не сломить социально-экономическими проблемами – для них гордость за захват чужой территории важнее хлеба с маслом. Согласно оценке материального положения российских семей в феврале 2017 года, около 40% россиян имеет деньги только на пропитание, и могут быть отнесены к категории субъективно бедных. С 2016 года более половины зарплаты россиян уходит исключительно на продукты.

Но при этом 43% граждан России считают «возвращение Крыма» поводом доля гордости – наряду с «победой в Великой Отечественной войне».

И где уж им в процессе «вставания с колен» заметить, что с момента аннексии Крыма уровень ВВП в России на душу населения неуклонно снижается: с $14,2 тысяч (в 2014 году) до $9,2 тысяч (в 2015-м). А в 2016 году, по прогнозам МВФ, этот показатель вряд ли превысит $8,8 тысяч.

Украинцы и Крым

В Украине достаточно остро и тяжело переживали потерю Крыма, зачастую обвиняя крымчан в том, что не оказали сопротивления агрессору. В целом же большинство украинцев связывают будущее полуострова с Украиной.

Большинство украинцев связывают будущее Крыма с Украиной

В 2016 году (согласно опросу фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива) уверенность в том, что Крым должен входить в состав Украины выразили почти 69% респондентов,

А в 2017 году (опрос InMind) такой точки зрения придерживается уже 76% украинцев. Большинство опрошенных (60%) верят, что рано или поздно над полуостровом вновь будет реять украинский флаг. При этом число тех, кто уверен в возвращении Крыма неуклонно возрастает: в 2016 году с этим доводом были согласны только 54% украинцев.

Но самый главный вопрос, ответ на который позволяет понять, чей Крым на самом деле, – это вопрос о финансировании полуострова. Абсолютное большинство россиян (84%) считают, что Крым и Севастополь не должны получать дополнительные средства из федерального бюджета, а 3% – и вовсе против финансирования Крыма. Россиян, желающих тратить больше денег на Крым в 2017 году – всего 10%. Три года назад их было гораздо больше – 23%.

Украинцы готовы отдавать свои налоги на содержание «спасенных» Россией крымчан

Украинцы, доход которых (согласно уровню ВВП) примерно в 4 раза меньше дохода россиян, напротив, согласны тратить свои деньги на финансирование Крыма. 55% украинских респондентов согласны с тем, что после деоккупации полуостров потребует существенных дотаций из государственного бюджета. Граждане страны, которая третий год ведет изнурительную войну с государством, претендующим на роль сверхдержавы, готовы отдавать свои налоги на содержание «спасенных» Россией крымчан.

И дело здесь не в богатстве и бедности, а в том, что для россиян Крым – это «сакральный регион», геополитический плацдарм или не самый лучший курорт. Для украинцев же Крым – это место, где живут родные люди, с которыми теперь стало так сложно видеться. Это полуостров, с которым практически каждого связывает что-то личное, где так или иначе осталась частичка души, которую отрезали по живому в угоду имперским амбициям. И пока эта часть души будет болеть, Крым будет оставаться украинским.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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