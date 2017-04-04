Нападение в Москве стало самым кровавым нападением в этой стране с момента атаки в Волгограде четыре года назад. Этот вопрос в центре внимания западных СМИ. Также масс-медиа обращают внимание на беспокойство стран Балтии из-за попыток Москвы фальсифицировать их историю. Также западные журналисты пытаются прояснить тему секс-индустрии в Украине.

Британское издание openDemocracy публикует статью о проблеме проституции в Украине. Автор статьи делает аллюзию на чемпионат «Евро-2012», когда, как она считает, были предположения, что большинство местных женщин выйдут на секс-работу.

Журналистка openDemocracy поехала в Кропивницкий, где встретилась с руководителем благотворительной организации «Легалайф-Украина» Натальей Исаевой, которая помогает людям из секс-индустрии. Там корреспондент издания также встретилась с секс-работницами, которые рассказали о жестокости клиентов и произволе полиции.

Исаева рассказала openDemocracy, что знает о том, что секс-работницы ездят к клиентам на Донбасс и работают по обе стороны конфликта. «Насилие, с которым они там сталкиваются, не слишком отличается от того, которое есть на остальной территории Украины», ‒ цитирует издание слова Исаевой.

В стране, где домашнее насилие считается нормой, на насилие против секс-работниц, женщин и девушек от рук военных не обращают внимания

Журналист также описывает жизнь женщин из секс-индустрии в Киеве и Мариуполе. В Мариуполе корреспонденты издания встретились с Ульяной Токаревой, которая в течение многих лет участвует в программе по уменьшению вреда, ведет работу с женщинами, которые работают на мариупольских улицах. Токарева рассказала openDemocracy, что все эти годы они раздают женщинам презервативы, но когда попытались передать контрацептивы солдатам через официальные каналы ‒ получили отказ. «Кажется, что армия до сих пор живет в Советском Союзе, где секса не было. Это может закончиться плохо», ‒ отметила волонтер.

«В стране, где домашнее насилие считается нормой, на насилие против секс-работниц, женщин и девушек от рук военных не обращают внимания», ‒ пишет автор статьи, отмечая, что в Украине очень сильны стереотипы относительно секс-работниц.

Издание Independent обращает внимание на нападение в понедельник в метро российского Санкт-Петербурга. Сомнений, что это нападение было террористическим актом, нет, отмечается в статье.

Один из мотивов нападения, пишет Independent, ‒ привлечение России в войну в Сирии, другой ‒ длительный конфликт в Чечне. Что же является целью нападения? Это распространение страха и ненависти, разрушение экономики и туризма, а также провокация мести президента России Владимира Путина, что может привести к следующему витку насилия.

Но кто бы ни был ответственным за это, отмечает Independent, ответом российских властей, скорее всего, будут дальнейшие репрессии и призывы к националистическим сантиментам, отмечает Independent.

Беспокойство сейчас вызывает то, что Владимир Путин сознательно использует страх перед терактами

Журналисты издания считают, что беспокойство сейчас вызывает то, что Владимир Путин сознательно использует страх перед терактами и другие страхи людей, которые периодически подвергаются насилию. Если сейчас он отреагирует, например, новыми арестами чеченских активистов или усилением ударов по сирийским городам, он не сделает ничего для защиты безопасности россиян, только спровоцирует очередную смертоносную атаку, пишут журналисты Independent.

Издание The Telegraph отмечает, что взрыв в российском Санкт-Петербурге был самым жестоким за пределами Северного Кавказа с момента атаки в Волгограде в 2013 году, когда нападавшие убили 32 человека.

Как и многие западные правительства в подобных ситуациях, Кремль найдет другую причину, почему его война с террором является оправданной

За нападение, отмечается в статье, ответственности не взяла ни одна группировка, а российские силовые структуры не сообщили, что стало его мотивом. Но, продолжает The Telegraph, первое подозрение падет на те же группы, которые нанесли удары по автобусам, станциям и аэропортам в Волгограде, Москве и других городах в течение последних двадцати лет. Речь идет об исламистах, которые радикализировались во время повстанческого движения, появившегося в жестокое время грубых чеченских войн 1990-2000 годов. Если так, считают журналисты, это разожжет уже забытые страхи среди россиян.

Но, продолжает The Telegraph, даже если выяснится, что вдохновителями нападения были исламисты, это не будет восприниматься как поражение стратегии Путина в Сирии или на Северном Кавказе. Как и многие западные правительства в подобных ситуациях, Кремль найдет другую причину, почему его война с террором является оправданной.

Британский журнал The Guardian обращает внимание на заявления литовских чиновников, что Россия пытается фальсифицировать историю, отказываясь признавать право стран Балтии на существование, таким образом, можно провести параллели с оправданием Москвой аннексии Крыма в марте 2014 года.

Литовские силовики сообщили The Guardian, что они cерьезно воспринимают угрозу дезинформации, которую осуществляет Москва для дестабилизации ситуации в регионе.

Они говорят, что Вильнюс не должен принадлежать Литве, так как в период между мировыми войнами он был оккупирован Польшей. Это, конечно, исторический факт, но Россия использует его как повод

«Россия ‒ это угроза. Они говорят, что Вильнюс не должен принадлежать Литве, так как в период между мировыми войнами он был оккупирован Польшей. Это, конечно, исторический факт, но Россия использует его как повод», ‒ цитирует The Guardian министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Журналисты британского издания отмечают, что Вильнюс уже давно беспокоится из-за России, из-под контроля которой эта страна освободилась лишь четверть века назад. Литовские власти уже приостановили вещание четырех российских телеканалов, отмечается в статье. Также в Литве проводится кампания по определению гражданами пропаганды и выявлению кампаний по дезинформации.

Кроме этого, отмечает The Guardian, в Литве усиливается и присутствие НАТО. Германия возглавит группу из тысячи военных из Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Люксембурга, которые будут размещены в Литве на фоне роста обеспокоенности возможными планами президента России по странам Балтии. Несмотря на это, военные группы НАТО под руководством США, Канады и Великобритании также будут дислоцированы в Польше, Латвии и Эстонии, подчеркивается в статье The Guardian.