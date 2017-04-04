Крымское Тайганское водохранилище повторяет печальную историю Аральского моря –​ в апреле водоем визуально превратился в небольшой ставок.

Специфика Тайганского водохранилища такова, что оно питается из Белогорского водохранилища. Но подачу воды оттуда прекратили еще в прошлом году, чтобы максимально подавать ее в Северо-Крымский канал. Поэтому, в отличие от Белогорского, Тайганское водохранилище за зиму не пополнилось, а стало еще мельче. Подконтрольные Кремлю власти Крыма сообщают, что по состоянию на 30 марта 2017 года объем запасов воды в Тайганском водохранилище составляет чуть более 1 млн. м3 (при нормальном объеме – 13,8 млн. м3).

По словам директора Белогорского филиала ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» Эльдара Кадырова, для пополнения Тайганского водохранилища необходимо поднятие уровня Белогорского водохранилища до объема 18,5-19 млн. м3. Однако сейчас реальный объем последнего составляет 16,5 млн. м3 (при нормальном объеме – 23,3 млн. м3).

Большие надежды на пополнение водоема возлагали в парке львов «Тайган», потому что предприятие брало воду для своих нужд именно оттуда. Но эти надежды не оправдались.

Ситуация с водой для парка львов «Тайган» критическая. Из Тайганского водохранилища мы не можем брать воду, ее там практически нет

«Ситуация с водой для парка львов «Тайган» критическая. Из Тайганского водохранилища мы не можем брать воду, ее там практически нет. Весь паводок за зиму-весну 2017 года сконцентрирован в Белогорском водохранилище, а в Тайганское по переливному лотку ничего не сбрасывается. Сегодня мы возим воду машинами в парк. Что будет летом, представляю себе с трудом, но точно ничего хорошего», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии собственник сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

Учитывая, что Белогорское водохранилище является одним из главных источников водоснабжения юго-восточного Крыма – где потребность в воде наиболее острая – можно сделать вывод, что и здесь накопленные за зиму объемы будут в скором времени истощены.

«Не полностью набирается и Белогорское водохранилище, находящееся выше. Из 25 млн. м3, сегодня в нем всего 16 млн. м3, которые сбрасываются в Северо-Крымский канал, чтобы напоить Судак, Феодосию, Керчь», – рассказывает Олег Зубков.

Парку львов «Тайган» предстоит трудное испытание – выживать в условиях безводья и засухи, говорит он. Найти альтернативные источники водообеспечения пока не получается.

«Плотина Тайганского водохранилища сегодня обнаженная и может рассохнуться от летней жары, дать трещины и выйти из строя. Но это мое умозаключение, возможно специалисты нас успокоят», – рассказывает Зубков.

По мнению бизнесмена, проблема с водоснабжением Крыма лишь усугубляется с каждым годом.

Парк львов «Тайган» – одна из первых жертв безводья

«На мой взгляд, несмотря на бодрые заявления правительства Крыма, ситуация с водоснабжением в Крыму пока только ухудшается. Разговоры, обещания идут, но воды от них не прибавляется. Парк львов «Тайган» – одна из первых жертв безводья, после высохших рисовых полей, прудов Северного Крыма», – отмечает крымский бизнесмен.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратились.