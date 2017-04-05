Российские силовики, прибывшие на службу в Крым после его аннексии, продолжают обживаться там. Для их обустройства полуостров активно застраивают многоэтажками, значительно уплотняя местные жилые районы. Квартиры в новостройках раздают военным и сотрудникам спецслужб. Крымчанам приходится мириться с таким соседством. Хотя решить за счет этого жилого фонда квартирный вопрос многолетних гражданских очередников не предполагается.

Застраивать Крым новым жильем российские власти начали почти сразу же после аннексии полуострова. Однако этот процесс нельзя назвать беспроблемным – сроки решения квартирного вопроса военнослужащих постоянно переносятся. Так, изначально обеспечить квартирами всех крымских военнослужащих в Минобороны России обещали к 2016 году. «Первыми квартиры получат многодетные семьи. А следом – все остальные. Приказ Минобороны России – к 2016 году нерешенных квартирных вопросов быть не должно», – сообщал телеканал Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда».

Но выполнить это обещание в срок не удалось – многие дома сейчас только на начальном этапе строительства. Их возводят за средства Минобороны России, но во сколько обходятся такие стройки, неизвестно.

Жилье военным: отсрочка на четыре года

Первые квартиры в крымских новостройках достались военнослужащим Черноморского флота России. Жилье в Казачьей бухте Севастополя в первый год российской аннексии полуострова получили 639 семей военных. Ключи им тогда вручал командующий Черноморским флотом Александр Витко.

Раздача этих квартир происходила уже после того, как в Минобороны России пытались выселять из служебного жилья семьи украинских военных, покинувших полуостров после аннексии.

К 2020 году задача поставлена всех обеспечить служебным жильем и я уверен, что мы ее выполним

​Уже через год Витко снова раздавал в Севастополе ключи от квартир. Но тогда стало известно, что построить жилье для всех остальных российских военных к 2016 году, как анонсировалось, не получится. И командующий Черноморским флотом назвал уже другие сроки, сместив их на четыре года. «Дефицит служебного жилья для военнослужащих в Севастополе составляет 3,5 тысячи квартир и 4 тысячи в Крыму. Из 3,5 тысяч мы 1470 квартир закрываем до конца месяца. Остаются 2 тысячи квартир, 2 тысячи в Крыму. В этом году мы будем начинать строительство в Крыму, а на следующий год опять продолжим строительство в Севастополе. К 2020 году задача поставлена всех обеспечить служебным жильем и я уверен, что мы ее выполним», – сказал он «Информационному каналу Севастополя».

Местные риелторы отмечают, что из-за присутствия военных стоимость жилья в Казачьей бухте остается самой высокой в Севастополе.

Из-за присутствия военных стоимость жилья в Казачьей бухте остается самой высокой в Севастополе

​Появление российских военных спровоцировало повышение стоимости аренды жилья и в Джанкое, пишут российские СМИ. «Связь между появлением в Джанкое военных и ростом цен на жилье местные жители объясняют так: военные – люди с деньгами. Более того, съемное жилье до 14 тысяч рублей им компенсирует государство. <...> Военные здесь сегодня – самый зажиточный класс. Благодаря им выживает местная торговля», – поясняют журналисты.

Между тем, российские власти отчитались о строительстве пяти казарм в поселке Перевальное Симферопольского района. Они вмещают 1,5 тысячи человек и предназначены для солдат артиллерийской бригады.

По словам начальника регионального управления «Оборонстроя» в Крыму Владимира Рогожина, на данный момент разрабатывается проектная документация для строительства домов и общежитий для военных в Керчи, Евпатории и Симферополе.

ФСБ: отнять у других, построить себе

Активно строят в Крыму жилье и для сотрудников российских спецслужб. В начале нынешнего года квартиры в Севастополе с видом на Херсонес раздали 97 семьям российских пограничников. Отдельно среди новоселов российские телеканалы отметили крымчан, которые ранее служили в рядах украинской пограничной службы, а в 2014 году переприсягнули России.

Только в 2017 году в Крыму будут построены 910 квартир в Симферополе, Джанкое и Армянске

​Следует напомнить, что ради строительства этого дома подрядчик ФСБ отнял восемь метров придомовой территории у соседней высотки. Возмущенные местные жители обратились с жалобой к президенту России, в прокуратуру и к подконтрольному России Уполномоченному по правам ребенка в Севастополе. Тем не менее строительство продолжилось, несмотря на протесты людей.

По словам руководителя пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова, строительство домов для сотрудников спецслужб в Крыму продолжится. «Это первый дом (в Севастополе – КР), который построен ФСБ на территории Крыма. Эта работа будет продолжена. Только в 2017 году в Крыму будут построены 910 квартир в Симферополе, Джанкое и Армянске», – утверждает он.

«Получаем 5-7% населения Крыма из ниоткуда»

Сколько всего жилья для силовиков настроили в Крыму за три года его нахождения под контролем России, точно неизвестно. Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в своем исследовании говорит о десятках тысяч возведенных квартир для силовиков. С помощью служебного жилья, отмечает эксперт, российские власти рассчитывают «зацементировать» своих военных в Крыму на случай непредвиденной ситуации.

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За 2014 год в Крым приехало как минимум 20 тысяч военных пенсионеров

​«Первое, что сделала Россия сразу после аннексии, – запустила программу по строительству жилья для военных пенсионеров и военнослужащих. За 2014 год в Крым приехало как минимум 20 тысяч военных пенсионеров. Служебное жилье военнослужащих в статистику не попадает, эти люди не считаются жителями Крыма. Но после выхода в отставку они могут остаться в служебном жилье. И таких тоже не менее 20 тысяч человек. Если посчитать членов семей, то грубо, навскидку, мы получаем уже около 5-7% населения Крыма, которое появилось из ниоткуда», – пояснял Тышкевич в эфире радио Крым.Реалии.

По подсчетам Игоря Тышкевича, только сотрудников российских спецслужб в Крым из соседней России прибыло не менее 6 тысяч человек. «В 2016 году прошла информация о сдаче первого дома для семей российских пограничников. В 2017 году сдали еще один, на 97 квартир. К концу года – еще 910 квартир. Это – ни много ни мало, а 3 тысячи человек пограничной службы. Исходя из специфики работы, можно прогнозировать, что еще приблизительно столько же построят для таможенников и офицеров ФСБ (без учета пограничников). То есть еще 3 тысячи человек», – поясняет эксперт.

По его оценам, основанным, в том числе, на данных Росстата, за три года Крым покинули 100 тысяч человек, включая военнослужащих, а из соседней России прибыли не менее 50-60 тысяч семей.