Россия: государство и права

Около половины россиян (47%) полагают, что граждане должны бороться за свои права, даже если это противоречит интересам государства.

Таковы результаты нового опроса, проведенного «Левада-центром», который принудительно внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, исследование выявило, что 31% населения согласно с тем, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны», а еще 13% уверены, что права индивидуума всегда стоят выше государственных интересов. 6% затруднились с ответом.

За последние годы среди россиян стал популярнее тезис, что «государство нам дает немало, но можно требовать и большего»

Также, согласно опросу, за последние годы среди россиян (31%) стал популярнее тезис, что «государство нам дает немало, но можно требовать и большего». Десять лет назад такого мнения придерживалось вдвое меньше – 15%.

В то же время интересы государства ставят выше права отдельного человека 10% респондентов. А 24% считают, что в отдельных случаях можно согласиться с ущемлением прав отдельных граждан.

При этом 19% убеждены, что россияне должны «заставить государство служить нашим интересам», а 11% придерживаются той точки зрения, что «государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то».

Напомним, что 2 апреля в Москве было задержано несколько десятков человек, вышедших на улицы, чтобы выразить свои взгляды на коррупцию в высших эшелонах власти и неправомочные задержания, которые произошли 26 марта, когда только в столице России в полицию доставили свыше тысячи протестующих.

Аналитик, руководитель отдела развития «Левада-Центра» Денис Волков в комментарии Русской службе «Голоса Америки» отметил, что в последнее время несколько выросло количество тех, кто ради интересов государства в отдельных случаях готов согласиться с ущемлением прав граждан.

«Чаще всего здесь, наверное, имеются ввиду исключительные случаи, как например, теракты, – уточнил он. – Но тут очень сложно сделать однозначные выводы. Очевидно, что быстрее росло число сторонников тезиса, что государство нам дает немало, однако можно требовать от него большего».

По мнению социолога, это не активистская позиция, а расчет на проявление заботы со стороны государства.

Растут запросы, но люди не особо горят желанием действовать

«Иными словами, растут запросы, но люди не особо горят желанием действовать, – констатировал он. – Наоборот, стремление чего-то добиваться скорее падает. Налицо же рост зависимости от государства, если говорить о ситуации в целом».

По оценке Дениса Волкова, на фоне экономического кризиса также происходит снижение уровня поддержки властей.

Эйфория от присоединения Крыма уходит, и проблем добавляется, поэтому количество трудовых протестов растет и локальных акций становится больше

«Если смотреть не только на рейтинг Путина, но на совокупность всех рейтингов представителей верхов, то становится заметно, что легитимность власти несколько упала, а недовольство выросло, хотя и не так высоко, как в 2012 году, – продолжил он. – Эйфория от присоединения Крыма уходит, и проблем добавляется, поэтому количество трудовых протестов растет и локальных акций становится больше. Однако они пока не выливаются в какое-то широкое демократическое движение».

В целом, это все-таки не массовые настроения и не установка большинства, резюмировал социолог.

Политолог, экс-член президентского Совета по правам человека Дмитрий Орешкин в интервью «Голосу Америки» подчеркнул, что российское общество с большим трудом понимает разницу между правом и законом, думая, что это примерно одно и то же.

«Хотя на самом деле право – это социокультурная, моральная категория, которая опирается на общие представления о том, как должно быть, – пояснил он. – А закон – формальная, юридическая надстройка, которая возвышается над правом, уходя корнями в право. То есть, право – сфера культуры, понятий, система ценностей. А закон – это конкретные функциональные параграфы, которые из этой системы ценностей вытекают».

Как представляется политологу, ключевая российская проблема в широком смысле слова заключается в том, что законы в стране, в общем, неплохие, но правоприменительная практика отвратительная.

Люди у нас приспосабливаются к реальности, а не политическим текстам, которые написаны в виде параграфов конституции

«В России порою на удивление легко начинают жертвовать правом и законом, чтобы не испортить отношения с конкретным руководством, что невозможно представить в США, Франции и других устоявшихся демократиях, – утверждает он. – Люди у нас приспосабливаются к реальности, а не политическим текстам, которые написаны в виде параграфов конституции. Они живут в мире, который опирается на довольно искаженное, во всяком случае с точки зрения западного мира, понимание сути права».

С учетом такой преамбулы ответ можно дать на многие вопросы, затронутые в исследовании «Левада-центра», уверен Дмитрий Орешкин.

Если взять 13 процентов, которые считают, что права личности выше прав государства, то это легко увязывается с тем, что после аннексии Крыма 86 процентов стали поддерживать Владимира Путина

«Так, если взять 13 процентов, которые считают, что права личности выше прав государства, то это легко увязывается с тем, что после аннексии Крыма 86 процентов стали поддерживать Владимира Путина, – сказал он. – Потому что крымская эпопея – это очевидное попрание норм закона в пользу деструктивного, достаточно варварского понимания права, когда то, что РФ подписала международный договор, которым гарантировала территориальную целостность Украины, оказывается вторичным».

По словам политолога, тот факт, что почти половина опрошенных высказались в пользу права бороться за свои права при всех обстоятельствах, говорит о большом сдвиге в сознании людей, который происходит в течение поколений. В Советском Союзе вообще было немыслимо так сформулировать вопрос, уверен он.

Если 62% граждан считает, что государство им не додает, а половина из них убеждены, что недодает критически много, это как раз предвестник изменяющихся приоритетов большинства населения

«А в совокупности 62% граждан, которые предъявляют повышенные требования к государству, это уже признаки того, что структура предпочтений населения начинает понемножку сыпаться, – подчеркнул он. – Если 62% граждан считает, что государство им не додает, а половина из них убеждены, что недодает критически много, это как раз предвестник изменяющихся приоритетов большинства населения».

Дмитрий Орешкин назвал это процесс «формированием общества налогоплательщиков».

«Логика налогоплательщиков отличается от логики подданных, – пояснил он. – Человек начинает рассуждать примерно так: я плачу государству, а оно взамен должно мне обеспечивать безопасность, нормальное медицинское обслуживание, образование и так далее. С моей точки зрения, население стало все чаще задумываться об этом».

Государство, по мнению большинства граждан, со своими регулирующими функциями не справляется, заключил политолог.