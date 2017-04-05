В крымское село Лучистое воду подают раз в два дня на несколько часов. Планировать заранее стирку, полив, уборку местные жители уже привыкли, в обещания не верят, а условия принимают как норму. Но будут ли готовы смириться с таким положением покупатели домов в элитном поселке, который обещают построить в этих живописных краях российские инвесторы? Об этом говорили в эфире телепроекта Крым.Реалии.

«Проблемы у нас тут всегда с водой. Очистных-то (сооружений – КР) тоже нет. Старый водопровод. Ну так – через день дают, на два часа, а летом-то вообще так», – опускает руки пожилая хозяйка дома в Лучистом.

Как поясняют специалисты, водохранилища в Большой Алуште наполняются осадками, их объем меняется в зависимости от сезона. Источники и грунтовые воды – тоже непостоянный ресурс, поэтому на регулярное водоснабжение рассчитывать не приходится.

Искать решение проблемы обещают инвесторы из соседней России, ведь это место манит небедных искателей престижной жизни и комфортных условий в окружении крымской природы и моря.

Село Лучистое расположено на Южном берегу Крыма, в четырех километрах от побережья Алушты, на склоне горы Демерджи. К месту хорошая транспортная доступность, а неподалеку памятник природы – Долина Привидений.

На 12-ти с половиной гектарах крымской земли акционерное общество «Институт «Тюменькоммунстрой» намерено расположить 160 коттеджей – «Клубный поселок «Демерджи». Элитным клиентам обещают изысканный ландшафтный дизайн, а также закрытую территорию с круглосуточной охраной.

Подконтрольная Кремлю власть Алушты утвердила проект нового поселка. В 2016 году даже провели общественные слушания, правда, участие в них приняли 92 человека из более чем тысячи жителей села. Нынешние власти посчитали, что местные дали согласие на строительство нового поселка, хотя люди выражают протесты. Возмущение связано не только с нежеланием наблюдать застройку местной природы, но и пониманием – воды на всех не хватит.

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Данное строительство нарушит хрупкий экологический и водный баланс, пострадают жители Алушты и Лучистого

​«Строительство клубного поселка приведет к экологической катастрофе. Гора Демерджи – это памятник природы. Необходимо остановить варварское уничтожение природы. Данное строительство нарушит хрупкий экологический и водный баланс, пострадают жители Алушты и Лучистого», – значится в протоколе собрания.

Более сотни домов – это около тысячи новоселов, которые будут постоянно эксплуатировать ресурсы, говорят эксперты и подтверждают опасения местных жителей.

Что-то новое строить очень опасно, кто возьмет на себя такую ответственность, если уже существующие люди недополучают воду?

​«Что-то новое строить очень опасно, кто возьмет на себя такую ответственность, если уже существующие люди недополучают воду? Как мы будем говорить о том, что мы будем строить что-то новое? На что мы можем рассчитывать? На какие ресурсы? То есть вода начнет приходить с атмосферными осадками ни с того ни с сего больше? Это вряд ли. Водохранилища рядом – Нижнекутузовское, Изобильненское – наливные, они сезонные. Проблемы есть из-за того, что природу мы можем прогнозировать, но очень слабо. И поэтому что-то развивать на продолжительной основе мы вряд ли можем», – говорит старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета Сергей Гапон.

Местная власть: воде быть

Видения местной власти и россиян отличаются, здесь на проблеме с водой не акцентируют.

Согласно открытым данным, ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой» купил участки в 2015-м году, а выделяли их в собственность 9 лет назад, причем под личные подсобные хозяйства. Местные власти согласились изменить целевое назначение земли при условии, что инвестор обеспечит Лучистое водой.

«Инвестор, который заходит в регион, – это тот, который дает дополнительные места, тот, который дает развитие региону. Проведены два общественных слушания, где главный приоритет мы инвесторам указываем на то, что это строительство очистных сооружений и, конечно, реконструкция сетей водоснабжения», – убеждал жителей Лучистого в 2016 году на тот момент подконтрольный Кремлю глава Алушты Игорь Сотов.

Здешние общественные активисты не понимают, откуда инвестор намерен взять воду. Ведь специалисты предприятия «Вода Крыма» не раз отмечали: ресурса не хватает всей Большой Алуште, а это два десятка населенных пунктов.

Возникают либо двойные стандарты сегодня у наших, будем говорить так, руководителей города и владельцев водоканала, либо полный непрофессионализм и желание реализовать денежный проект любыми путями

​«Прежде чем принимать такие решения и давать разрешение на проектирование, надо все-таки решить вопрос с водообеспечением. Проблему, как им ответили, невозможно решить. Каким образом они собираются решать этот вопрос при дефиците воды сегодняшнем? Это очередная либо афера, либо издевательство над людьми. Возникают либо двойные стандарты сегодня у наших, будем говорить так, руководителей города и владельцев водоканала, либо полный непрофессионализм и желание реализовать денежный проект любыми путями. Изобильненское водохранилище в настоящее время не обеспечивает этот поселок, уже десятилетие люди получают по полтора часа раз в два дня воду», – считает член организации «Общероссийский народный фронт» Татьяна Радина.

Российские власти Алушты заверили инвестора – вода у Лучистого есть, стоит только ее найти. Сейчас рассматривают три варианта откуда брать ресурс – источники, скважины или Кутузовское водохранилище.

Проект соответствует градостроительному кодексу и рекомендуется для принятия на слушаниях

​«Проводились рабочие совещания с администрацией города, государственным унитарным предприятием Республики Крым «Вода Крыма», и когда технические пути были намечены, распоряжением главы муниципального образования от 17 марта 2016 года возобновлено проведение слушаний по данному проекту. Проект соответствует градостроительному кодексу и рекомендуется для принятия на слушаниях», – произнес на встрече жителей начальник управления градостроительства и архитектуры нынешней администрации Игорь Юрченко.

С тех пор участок год стоит без каких-либо изменений, рассказывают крымчане. Но в планах инвестора начать строительство уже в этом году. Проекта водоснабжения, правда, до сих пор не видно, а, значит, риск жить без воды есть и у новоселов, и у постоянных жителей села.