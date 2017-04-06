Лебединая песня экс-министра обороны Украины

Специально для Крым.Реалии

Севастопольский бизнес экс-министра обороны Украины Павла Лебедева обложили со всех сторон. Общественники и пресса расследуют факты строительства в заповедных местах, российские власти Севастополя отключили режим наибольшего благоприятствования, а на днях еще и президент Путин назвал застройку уникальных мест Севастополя и Крыма, в том числе и урочище Ласпи, безобразием.

​Павел Лебедев занялся строительством в Севастополе еще до того, как стал народным депутатом Украины, а затем и министром обороны. Имея хорошую поддержку со стороны находившихся тогда у власти регионалов, группа компаний «Парангон» развернула бурную деятельность. В ход пошла классическая уплотнительная застройка – город гудел от застраиваемых детских площадок и перспективных парковых территорий. Недорогие и не всегда качественные квартиры раскупались хорошо, а так называемое «социальное жилье» от контролируемых Лебедевым фирм своей «минимизацией» вводило в шок даже бывалых риелторов.

После того как Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович – КР) назначил Лебедева на пост министра обороны Украины, дела пошли еще лучше. На территории бывших военных городков вырастали жилые дома, росла и дача Павла Валентиновича в бухте Казачьей – с небольшим частным пляжем, лифтом к морю и часовенкой на территории.

На сайте «правительства» его иначе как крупнейшим девелопером Севастополя и не называли

В 2014 году, организовав бегство «легитимного» в Россию, экс-министр осел в Севастополе. Быстро нашел контакт с адмиралом Меняйло, назначенным Кремлем на пост губернатора города. На какой почве спелись два бывших военных, не известно. Однако, вскоре появились некие инвестконтракты, и Лебедеву была открыта «зеленая улица».

На сайте «правительства» его иначе как крупнейшим девелопером Севастополя и не называли. Впрочем, уже в нынешнем, 2017 году разразился скандал: подчиненные Дмитрия Овсянникова, назначенного и.о. губернатором вместо убывшего в Сибирь Сергея Меняйло, не смогли найти в архивах инвестиционные документы, столь разрекламированные предшественниками.

Отношения с новым назначенцем Кремля у Павла Лебедева не заладились, во всех вопросах начали вылезать какие-то «косяки». Правительство Овсянникова лихо отменяло распоряжения Меняйло, а севастопольские суды пытались разобраться в законности выделения украинской властью некоторых участков под застройку. Основным камнем преткновения явилось заповедное урочище Ласпи на южном берегу Крыма. Здесь в 2014 году уже кипела работа – возводились два многоэтажных здания элитных апартаментов. Строительство вела фирма «Агат-А», контролируемая семьей украинского экс-министра.

В декабре 2016 года Лебедеву – впервые за три российской жизни Крыма – через суд запретили продолжать застраивать мыс Фиолент. А чиновники заключили контракты на кадастрирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Севастополя в урочище Ласпи. И.о. губернатора Овсянников в разговоре с журналистами отметил, что если строящиеся объекты попадут в зону ООПТ, его подчиненным придется обращаться в суд об их сносе.

Происходящее явно не нравилось владельцу строительной империи, и он вместе другим с крупным девелопером – Евгением Кабановым – отказался «строить детские сады под выборы Овсянникова». Оба строительных магната не захотели участвовать в неприбыльных стройках: с одной стороны цена контракта им невыгодна, с другой – они не видят личной прибыли в таком сотрудничестве.

Между тем, урочище Ласпи таки признали особо охраняемой природной территорией, и компанию Лебедева начали таскать по судам. Строительная фирма «Агат-А» проиграла в трех инстанциях процесс по урочищу Ласпи. Суды подтвердили, что у арендуемой там компанией земли только два вида разрешенного использования – «отдых» и «использование лесов». Поэтому «Агат-А» вряд ли сможет и дальше строить там дома и ввести в эксплуатацию уже построенные апартаменты. Арбитражный суд Центрального округа, являющийся кассационной инстанцией, 29 марта подтвердил обоснованность решений Арбитражного суда Севастополя и 21-го арбитражного апелляционного суда, вынесенных по делу «Агат-А» против правительства Севастополя. Вердикты судов вступили в законную силу.

Параллельно с ситуацией в Ласпи развивался конфликт вокруг земель АО «Артвин», также контролируемого Лебедевым. С 2008 года эта компания была связана с семьей президента Украины Виктора Януковича. К концу 2015-го в «Артвине» появились лица, аффилированные с экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым.

Экс-министр обороны Украины стал обладателем 5% всех земель сельхозназначения в Севастополе

Главный бенефициар присоединения Севастополя к России получил 1400 гектаров плодоносящей земли у аэропорта Бельбек. Таким образом, экс-министр обороны Украины стал обладателем 5% всех земель сельхозназначения в городе. Оставалось только дождаться, когда правительство изменит целевое назначение земли, чтобы начать застраивать виноградники и сады невдалеке от песчаных пляжей Любимовки.

Земля, о которой идет речь, находится между селом Верхнесадовое и морским побережьем. Окаймляющая Севастополь гряда высот переходит здесь в степь, которая обрывается у моря длинными песчаными пляжами. Место просто идеальное: в перегруженном Севастополе больших участков земли под застройку, во многом благодаря тому же Лебедеву, не осталось. А тут в пяти километрах – военный аэропорт Бельбек, который местные российские власти планируют использовать в гражданских целях; удобная развязка дорог на Северную, в Инкерман, в Евпаторию и на Южный берег; недалеко проходит автотрасса на Симферополь и железная дорога.

Землю у госпредприятия «Садовод» технично отжимали еще при Украине. С 2000 года общая площадь земли севастопольского госпредприятия «Садовод» составляла 2984 гектара. В 2010 году акционерное общество «Артвин», связанное с семьей тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, получило в аренду имущество «Садовода». А в августе 2012 года севастопольский горсовет отобрал у госпредприятия 1400 гектаров земли и передал их «Артвину» в аренду до 2035 года. В 2015 году «Артвин» перешел под контроль семьи Лебедева.

Ситуация с земельным участком усугублялась тем, что вместе с земельным участком «Артвину» отошли сады и виноградники госпредприятия, которое лишилось источника заработка. В связи с этим то заключалось мировое соглашение о пользовании садами, то люди Лебедева принимались банкротить «Садовод». Сейчас же эти земли могут вернуть городу. Для российских судов нет проблем отменить решения украинских властей. Особенно, если «имеется целесообразность» для местной власти.

Отсутствие «поддержки» покинувших регион Меняйло и Белавенцева весьма ослабило позиции Павла Лебедева. Близкий к структурам семьи Лебедева сайт «Сев. лайф» сообщил, что директор «Парангона» Юлия Смирнова пожаловалась, что ситуация со строительным кооперативом «Адмиралтейский» «демонстрирует предвзятое отношение к девелоперу с признаками коррупционной направленности действий правительства (Севастополя – авт.)»

Смирнова заявляет о «правовом беспределе со стороны представителей исполнительной власти», ведущем к «падению инвестиционного климата», и рассказывает: в кооперативе «Адмиралтейский» 54 квартиры «безвозмездно… передаются городу» – и «полсотни севастопольских семей… смогут бесплатно получить жилье».

Структуры Лебедева получили для застройки 4,5 га в районе улицы Челнокова, 1,45 га у набережной парка Победы и почти 1,5 га на улице Парковой

Впоследствии оказалось, что квартир не 54, а 29. Жилье передавалось городу не просто так, а в обмен на 1,23 гектара у бухты Круглой – под ранее упомянутые «инвестиционные контракты». Вокруг контрактов уже закружились суды, стало известно, что структуры Лебедева получили для застройки 4,5 гектара в районе улицы Челнокова, 1,45 гектара у набережной парка Победы, почти 1,5 гектара на улице Парковой (район парка Победы).

Теперь же, в отсутствие «высоких покровителей», старые схемы разрушились. Империя Лебедева трещит по швам. Возможно, это период последней, лебединой песни. А тут еще Путин подлил масла в огонь. Отвечая на вопрос севастопольского журналиста о застройке уникальной природной территории в бухте Ласпи, президент России сказал, что «это безобразие просто. Это потребительское отношение – ухватить любой ценой».

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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