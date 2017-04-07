В личных разговорах жители Севастополя все чаще жалуются на активность наркоманов и наркоторговцев в городе, особенно в кварталах частного сектора и на окраинах, где редко появляются полицейские. Проблема становится все более острой.

По словам граждан, проживающих в частном секторе, наркоторговцы оборудуют возле их домов так называемые тайники-закладки, через которые наркоманы получают «товар» от поставщиков.

Правонарушители идут на всякие ухищрения: прячут наркотики под кусками шифера, закапывают их в землю возле заборов или в частных огородах, особенно если грядка расположена с внешней стороны.

Вряд ли какая-нибудь местная бабушка своими силами задержит такую «триаду»

Молодые наркоманы приезжают на своих автомобилях, часто по три человека, нагло и открыто обыскивают и перекапывают придомовую территорию, не обращая особенного внимания на домохозяев. Вряд ли какая-нибудь местная бабушка своими силами задержит такую «триаду».

Возмущенные граждане обращаются в российскую полицию, сообщают все, что им известно, вплоть до номеров автомобилей, однако, по их словам, часто сталкиваются с пассивностью правоохранителей. Обычно им отвечают примерно так: «А что мы можем сделать? Мы же не можем возле этой закладки круглосуточно дежурить...» Еще можно услышать, как сложно доказать вину подозреваемых в распространении или приобретении наркотиков. В общем скепсис.

Если учесть, что наркоторговцы и копатели «закладок» целыми стаями ездят по частному сектору Севастополя, то эти достижения кажутся более чем скромными

​Сайт российской полиции в Севастополе сообщает о том, что за прошедший март полицейские провели только одну успешную операцию по задержанию троих наркоторговцев. Ранее в феврале также была проведена одна операция, в ходе которой поймали четверых правонарушителей. Однако если учесть, что наркоторговцы и копатели «закладок» целыми стаями ездят по частному сектору Севастополя, то эти достижения кажутся более чем скромными.

В связи с таким состоянием дел тревогу бьют севастопольские общественники. Несколько месяцев назад представители общественных организаций города на встрече с сотрудниками российской прокуратуры Севастополя высказали свою озабоченность по поводу торговли наркотиками в городе. Их также возмущает открытая реклама наркотических средств в Интернете –сайты наркоторговцев спокойно работают, их не блокируют российские государственные органы.

Пока новый наркотик не запрещен, он свободно рекламируется в Интернете

По этому поводу один из сотрудников прокуратуры сказал, что производители наркотиков постоянно изобретают все новые и новые наркотические вещества, и чтобы их изучить и запретить, российским государственным структурам нужно время. А пока новый наркотик не запрещен, он свободно рекламируется в Интернете.

В своей пропаганде наркоторговцы используют даже такое, на первый взгляд, безобидное явление, как анекдоты. Некоторые сайты с анекдотами центральное место отводят шуткам про наркоманов. Почитаешь эти «творения» и приходишь к выводу, что это вовсе не анекдоты, а тупая пропаганда наркотического образа жизни.

А в целом, если почитать севастопольские сайты, то возникает впечатление, что с наркотиками борются почти все в городе.

К примеру, на днях подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников публично «подчеркнул роль муниципальных органов в профилактике наркопреступности». Сделано это было на заседании антинаркотической комиссии Севастополя. С таким же успехом руководители российских муниципальных органов города могли бы подчеркнуть роль Овсянникова в профилактике наркопреступности, поскольку у того в подчинении есть телевизионные каналы и городские газеты, которые могут вести успешную пропаганду и профилактику, а вот у муниципальных лидеров их нет.

Нефть, газ, Украина и Сирия –​ вот чем заняты российские телеканалы и другие СМИ

Кстати о телевизионных каналах – местных севастопольских и общероссийских. Сколько я их ни смотрю, складывается впечатление, что ни те, ни другие с наркоторговлей не борются. Нефть, газ, Украина и Сирия вот чем заняты российские телеканалы и другие СМИ.

В этих условиях незаконная торговля наркотиками идет без особых помех.

Из нескольких опрошенных жителей и общественников Севастополя никто мне не сказал, что борьба с наркоманами и наркоторговцами в городе эффективна и результативна. Все высказались скептически или критически. Это, скорее, система, а не случайность.

Все вышеизложенное наводит на мысль, что и в Севастополе, и в соседней России довольно благоприятные условия для работы наркодилеров. Недовольны, правда, рядовые граждане, однако они для наркоторговцев не представляют угрозы, так как государственные структуры часто или пассивны, или неэффективны.

Сергей Александров, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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