Экс-депутат Верховной Рады АРК Василий Ганыш находится под следствием и удерживается в Киеве уже почти два года. Его судьба должна была решиться примерно месяц назад. Но за несколько судебных заседаний до приговора произошла роковая случайность – в феврале Высший совет правосудия Украины уволил судью, который возглавлял коллегию по делу Ганыша. В итоге весь судебный процесс над крымским экс-депутатом, начавшийся еще в августе 2015 года, стартовал сначала.

Василия Ганыша задержали в ночь с 27 на 28 апреля 2015 года. Это случилось, когда экс-депутат на автомобиле въезжал из Крыма на материковую Украину через пропускной пункт «Каланчак». Его задержали пограничники, поскольку фамилия Ганыша находилась в списке из 76 депутатов Верховной Рады АРК, разыскиваемых по подозрению в госизмене.

29 апреля суд решил отправить крымского экс-депутата под арест на время следствия. Четыре месяца прокуратура АРК, воссозданная в Киеве, проводила досудебное расследование и в августе передала в суд обвинительное заключение. Слушания в Днепровском районном суде Киева начались 14 августа 2015 года.

Изначально следователи заявили, что экс-депутату инкриминируется участие в трех эпизодах, которые, по версии обвинения, подтверждают совершение государственной измены. Первое преступное деяние, которое, по данным следствия, совершил Ганыш – это участие в заседании Верховной Рады АРК 6 марта 2014 года, на котором было принято решение провести «референдум» о присоединении к Крыма к России. Второй эпизод – голосование обвиняемого за принятие российской Конституции Крыма 11 апреля 2014 года. И третье деяние Ганыша, которое прокуроры квалифицировали как преступное – это его выдвижение на российских выборах в феодосийский горсовет.

Главные свидетели и доказательства

Сам экс-депутат, как только его задержали, заявил, что произошла ошибка, поскольку он занимает проукраинскую позицию, которую никогда не скрывал. По поводу первого эпизода, который ему инкриминируется, Ганыш неоднократно заявлял на суде, что он действительно присутствовал на заседании парламента, где было принято решение о проведении «референдума». Однако, по его словам, он был единственным депутатом, проголосовавшим против.

Выдвижения на российских выборах в горсовет Феодосии в 2014 году Ганыш также не отрицает, но настаивает на том, что это не противоречит законодательству в соответствии с Женевской конвенцией

​Обвиняемый также подтвердил, что он присутствовал на заседании крымского парламента 11 апреля 2014 года, когда тот уже находился под контролем России. Однако Ганыш отрицает, что голосовал за новую Конституцию Крыма. Он утверждает, что пришел на сессию, чтобы встретиться с министром социальной политики для решения личного вопроса. Своего выдвижения на российских выборах в горсовет Феодосии в 2014 году Ганыш также не отрицает, но настаивает на том, что это не противоречит законодательству в соответствии с Женевской конвенцией.

В ходе суда прокуроры использовали в качестве доказательств свидетельские показания, а также документы и материалы из СМИ, которые, по версии обвинения, подтверждают, что экс-депутат принимал участие в «сепаратистских» заседаниях крымского парламента. Изначально в роли свидетелей обвинения на суд были вызваны глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, журналист Александр Янковский и феодосийский предприниматель Шевкет Юзбашев.

Одним из ключевых доказательств, подтверждающих, что Ганыш присутствовал на принятии российской Конституции Крыма, стал сюжет телеканала ATR.

На нем видно, что во время голосования Василий Ганыш присутствует в депутатской ложе. В ходе суда данное видео просматривали несколько раз. Защита усомнилась в его подлинности, и тогда сюжет отправили на экспертизу, а в качестве свидетеля вызвали автора материала – журналиста Шевкета Наматуллаева.

На кадрах телесюжета ATR также видно, что в момент принятия российской Конституции Крыма в сессионном зале присутствовал также крымскотатарский политик Ленур Ислямов, который на тот момент занимал должность крымского вице-премьера. В связи с этим прокуроры по делу Ганыша ходатайствовали о вызове в суд и его, и он также был допрошен как свидетель обвинения 26 мая 2016 года.

В роли свидетеля защиты был допрошен и активист крымского Евромайдана Олег Хакназаров. В октябре 2016 года он выступил в суде в поддержку Ганыша и назвал его «единственным феодосийским чиновником, занимавшим проукраинскую позицию».

Ганыш на свободе, прокуроры – в СИЗО

Василий Ганыш живет с браслетом на ноге и покидает квартиру, расположенную в городе Белая Церковь, только когда едет в суд, в больницу или на следственные действия

​Находясь в заключении, Ганыш неоднократно жаловался на ухудшение состояния своего здоровья. Он утверждал, что перенес две сложные операции на сердце, и его пребывание в СИЗО может привести к тяжелым последствиям – вплоть до летального исхода. Ссылаясь на это, его адвокат Андрей Руденко постоянно ходатайствовал об освобождении своего клиента. Однако прокуроры категорически возражали, мотивируя это тем, что Ганыш может сбежать в Крым и скрыться от следствия. Суд постоянно отказывал в изменении меры пресечения. Но в январе 2016 года, когда состояние здоровья экс-депутата резко ухудшилось, судьи таки согласились выпустить его из СИЗО и перевести под домашний арест.

С тех пор и по сей день Василий Ганыш живет с браслетом на ноге и покидает квартиру, расположенную в городе Белая Церковь, только когда едет в суд, в больницу или на следственные действия.

Через месяц после изменения меры пресечения обвиняемому – в феврале 2016 года – в суде над Ганышем сменился состав стороны обвинения. Вместо представителей прокуратуры АРК Сергея Хальзева и Вадима Букрея процессуальными руководителями стали Петр Коваленко, Олег Данилин и Светлана Блудова.

Спустя некоторое время стала известна причина этой внезапной «замены на поле». СБУ заявила о задержании Хальзева и Букрея, поскольку они якобы вымогали у Ганыша 45 тысяч долларов за изменение статьи на менее тяжкую. 21 апреля 2016 года обоих бывших прокуроров отправили под арест, сейчас по их делу продолжается следствие.

Из обвинительного акта был выкинут один эпизод – о том, что Ганыш присутствовал на заседании Верховной Рады АРК, на котором был объявлен «референдум»

​Еще один неожиданный поворот в деле Ганыша произошел 23 ноября прошлого года. Тогда прокуратура сняла часть обвинений с экс-депутата. Из обвинительного акта был выкинут один эпизод – о том, что Ганыш присутствовал на заседании Верховной Рады АРК, на котором был объявлен «референдум». Прокуроры заявили, что больше не усматривают в этом состава преступления.

Внесение изменений в обвинение однако не означало, что Ганыш был полностью оправдан. Прокуроры исключили только один эпизод из трех. 18 января 2017 года во время судебных прений прокурор Олег Данилин заявил, что, по их версии, вина экс-депутата в совершении госизмены является доказанной. Он запросил у судей наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отвечая на это, адвокат Андрей Руденко заявил о многочисленных нарушениях, которые, по версии защиты, были допущены во время досудебного расследования. А сам Ганыш в очередной раз сказал, что, по его мнению, все обвинения являются надуманными, а сам он – патриот Украины. Когда экс-депутат делал это заявление, ему стало плохо, и судьи приняли решение объявить перерыв. До приговора оставалось всего одно или два заседания. Ганыш должен был закончить свое выступление в рамках прений и произнести последнее слово, а потом – вердикт. Но произошло событие, которое отложило его вынесение на неопределенный срок.

«День сурка»

22 февраля 2017 года Высший совет правосудия Украины отстранил от выполнения обязанностей судью Александра Федюка, который возглавлял коллегию по делу Василия Ганыша. Причиной его увольнения стало то, что в период столкновений во время Евромайдана он принял решение об аресте двух участников протестов. Высший совет правосудия решил, что судья нарушил процессуальные нормы, поскольку вина активистов Майдана тогда не была должным образом доказана.

На деле Ганыша увольнение судьи Федюка отразилось кардинальным образом. Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что в таких случаях назначается новая коллегия судей, и весь процесс проводится заново. В итоге так и произошло. Новым председательствующим по делу Ганыша стала Оксана Бирса. При этом в коллегии осталась одна судья из предыдущего состава – Вита Катющенко.

Судебный процесс с новой судейской коллегией начался в конце марта 2017 года. Состоялось уже два заседания. На первом – прокуроры снова зачитали обвинительный акт, причем в первоначальной редакции, в которой содержатся в том числе обвинения, которые были сняты с Ганыша.

На втором заседании, прошедшем 5 апреля, состоялся допрос крымского журналиста Александра Янковского. В общей сложности на суде над Ганышем его допрашивали уже трижды: два раза при прошлой коллегии судей и один – при новой.

На минувшем заседании стороны также заявили ходатайства о вызове других свидетелей. Некоторые из них уже давали показания при прошлой коллегии: это Рефат Чубаров, Шевкет Юзбашев, сотрудники прокуратуры и Госпогранслужбы. Двое свидетелей на суд вызваны впервые: экс-премьер Крыма Анатолий Могилев и народный депутат Украины Николай Паламарчук.

В комментарии для Крым.Реалии Василий Ганыш выразил сожаление тем, что судебный процесс так затянулся. По его словам, за прошедшие года он сильно пострадал как материально, так и в плане состояния здоровья.

Я тут трачу кучу денег, которых у меня нет, чтобы купить лекарства. В 2016 году я перенес две операции, которые стоят немалую сумму

​«У меня есть лечащий врач, который меня постоянно лечил и знает состояние моего здоровья. Он находится в Крыму. Я тут трачу кучу денег, которых у меня нет, чтобы купить лекарства. В 2016 году я перенес две операции, которые стоят немалую сумму. Это вопросы материального и психологического характера», – сказал экс-депутат.

Прокурор по делу Василия Ганыша Олег Данилин считает, что возобновление слушаний с самого начала никак не повлияет на осуществление правосудия по отношению к обвиняемому.

«Сторона обвинения будет всячески содействовать суду, обеспечивать явку свидетелей, как основных, так и дополнительных, для рассмотрения уголовного производства в разумные сроки», – сказал прокурор в комментарии для Крым.Реалии.

Процесс над Ганышем при предыдущей судейской коллегии длился около полутора лет. Как долго будут идти новые слушания, и сколько еще неожиданностей может произойти в этом деле – пока остается загадкой.