«Томагавки» над Асадом

Рано утром в пятницу Соединенные Штаты нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по военно-воздушной базе Шэйрат в провинции Хомс, используемой сирийской армией. В результате попаданий почти 60 ракет база получила значительные повреждения, телевидение Сирии сообщает о погибших и раненых. Министерство иностранных дел России обещает в ближайшее время выступить со специальным заявлением.

Удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на применение сирийской авиацией химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб, в результате которого погибли десятки людей. Пентагон опубликовало видео ракетного удара.

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Согласно заявлению Пентагона, 59 крылатых ракет были выпущены с борта американских эсминцев, находящихся в Средиземном море. Их целью были боевые самолеты, укрепленные укрытия для самолетов, склады горючего, бункеры с боеприпасами, системы противоракетной обороны и радары. Были предприняты все усилия, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения и уменьшить риск для обслуживающего персонала авиабазы в соответствии с Законом о ведении вооруженных конфликтов.

Сирийские военные перед ракетным ударом США смогли эвакуировать персонал и оборудование, сообщает телеканал АВС News со ссылкой на очевидца. По его словам, эти действия сирийских военных свидетельствуют о том, что они предвидели операцию США. Также согласно информации телеканала, вся операция США длилась около 35 минут. В результате ракетного удара серьезно повреждены две основные взлетно-посадочные полосы авиабазы, также серьезные повреждения получили и здания на ее территории. По утверждению очевидца, жертв среди мирного населения при ударе удалось избежать.

Агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс погибли четверо сирийских военных. Также сообщается, что в результате удара база ВВС Сирии практически полностью разрушена.

Президент Трамп заявил, что этот удар стал ответом на "варварскую" химическую атаку сирийской армии. Цель воздушного удара, по словам президента, – предотвратить использование и распространение оружия массового поражения. "В интересах национальной безопасности США – предотвращение использования смертоносного химического оружия. Не существует никаких разногласий относительно использования Сирией запрещенного химического оружия", – подчеркнул президент Трамп.

4 апреля более 70 человек погибли от отравления газом в районе удерживаемого сирийской оппозицией города Хан-Шейхум. США и другие западные страны, а также международные эксперты обвинили в химической атаке режим Башара Асада. В частности об этом шла речь на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля:

Дамаск утверждает: правительственная армия не применяла химического оружия, настаивая на том, что в результате авианалета были уничтожены запасы химических боеприпасов, принадлежавшего оппозиции, и это стало причиной гибели десятков гражданских лиц. Этой же версии придерживаются и в Москве.

Это первая американская атака на позиции сирийской армии за все шесть лет войны в Сирии. Днем раньше президент Трамп заявил, что применение сирийской армией химического оружия в провинции Идлиб, заставило его изменить взгляды на режим Башара Асада.

Сирийское государственное телевидение назвало актом агрессии нанесенный США ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс, сообщает агентство Associated Press. А губернатор Талял Барази заявил журналистам, что нанесенный США ракетный удар по авиабазе играет на руку террористам в Сирии. Он отметил, что этот удар "служит целям вооруженных террористических группировок". Чиновник также сказал, что авиабаза использовалась для борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в России – РС). По его словам, серьезных человеческих жертв нет, но базе нанесен материальный ущерб.

В Национальной коалиции сирийской оппозиции "приветствовали" удар США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Ее представители также заявили, что коалиция надеется на продолжение ударов США для того, чтобы "остановить применение запрещенного оружия со стороны властей Сирии". Об этом сообщает агентство Reuters.

Удар по военно-воздушной базе сирийской армии резко расширяет масштабы военной операции США в Сирии. До сих пор действия США в Сирии ограничивались нанесением воздушных ударов по позициям террористической группировки ИГ. По сообщениям американской прессы, решение о воздушной атаке было принято после интенсивных двухдневных дискуссий высшего американского руководства. Пентагон несколько лет назад разработал планы воздушных атак, но администрация Барака Обамы предпочла не вступать в прямой конфликт с сирийской армией, ограничившись предупреждениями о возможности таких атак в случае применения химического оружия силами, верными сирийскому правительству.

CNN сообщает, что на сирийской военно-воздушной базе работали российские военнослужащие. Кремль был предупрежден об атаке заранее.