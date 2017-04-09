Из детсада в спецназ: как в России учат родину любить

В Череповце на базе детского сада №115 "Веснянка" открылся военно-патриотический клуб "Резерв". Главная цель клуба – воспитать патриотов России. Маленькие мальчики и девочки в камуфляже из отряда "Спецназ" бодро маршируют и звонко кричат: "Готов всегда служить для вас наш юный доблестный спецназ!" О клубе для дошколят рассказали по местному телевидению, а потом и по Первому каналу.

"Сколько можно смотреть, как эти трехлетки маются и ходят из угла в угол? Если поменяется воспитание, то должны поменяться и песни на этих утренниках. Уже не мальчики-зайчики и не девочки-снежинки будут бегать, а "краповые беретики" будут выходить и петь песни "мы едем-едем-едем стрелять из АКМ". Или – "гауптвахта – места лучше нет", "ефрейтор услышит, ефрейтор придет, ефрейтор меня в самоволке найдет, ведь так не должно быть на свете, чтоб были счастливыми дети", – так прокомментировал событие уже не местного масштаба известный шоумен Иван Ургант.

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Дорога вся в выбоинах и ямах, плитка на ступеньках отваливается, но в кабинете череповецкой ветеранской ассоциации "Братство краповых беретов – "Витязь" чистенько и аккуратно. На огромном алом стенде надпись "Они прошли свой путь с честью" и фотографии земляков, погибших в разных горячих точках и военных конфликтах. Напротив – электронный тир, особая гордость "краповых беретов" (отряд специального назначения "Витязь" входил в состав внутренних войск МВД России – КР). Когда сюда приводят детей на уроки патриотизма и мужества, то им разрешают пострелять из автомата и пистолета. А пока они ждут своей очереди и слушают рассказы о подвигах героев, то раскрашивают танки, подлодки и самолеты с летящими бомбами – раскраски эти лежат на столе аккуратной пачкой.

Автомат и взрослому-то поднять нелегко, поэтому малышу дают стульчик, а само оружие ставят на стол.

– Вы не представляете, как детям нравится стрелять и играть с оружием! – говорит Роман Кузьмин из ассоциации "Витязь". – У нас и в школах бы такие тиры поставили, если бы спонсоры помогли – они ведь дорогие, около миллиона стоят.

Кузьмин говорит, что члены ассоциации "за то, чтобы прививать любовь к России", а военно-патриотические праздники, которые проходят в городе, "нравятся всем: и детям, и родителям, все всегда в восторге". Правда, после того как Ургант ославил детсадовский "Резерв" на всю страну, нашлись и другие мнения.

Писали, что мы, как гестапо, издеваемся над детьми!

– Что тут началось! Писали, что мы, как гестапо, издеваемся над детьми! – переживает Кузьмин. – А у нас ведь ничего такого нет – мы же никого строем ходить не заставляем и честь отдавать тоже. Мы просто хотим прививать им память. У моего деда три ордена Славы было, он полный кавалер, я своим детям фотографии его показываю и рассказываю о нем, что в этом плохого?

"Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и непреходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного благополучия общества и уверенного развития страны", – заявил Владимир Путин в октябре 2014 года. И этим важнейшим проблемам уделяется самое пристальное внимание государства, подчеркивал глава государства. Через полгода была утверждена "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", в которой говорилось, что приоритетной задачей является "развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, готовой к мирному созиданию и защите Родины". Патриотическое воспитание, как следует из стратегии, включает "формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества".

Воплощать стратегию в жизнь в Череповце начали еще три года назад. Одно из самых популярных мероприятий для детсадовцев в знаменитом городе металлургов – это смотр строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки", придумала его Кира Кудряшова, заместитель заведующей детсада №92. "Служат в армии солдаты – подражают им ребята, мы немного подрастем, тоже в армию пойдем", – такой девиз конкурса.

Дети растут с чувством любви к Родине, выходят от нас с правильными представлениями

– У нас когда-то были зарницы, я их с детства люблю и всегда хотела, чтобы и в детсадах что-то такое организовать, –рассказывает она. – Мы учим детей координации движений, они отрабатывают построения, команды, рассказываем им про разные рода войск, показываем символику, флаги, презентации делаем – предварительной работы перед смотром много, с сентября готовиться начинаем, а смотр обычно весной. Детям ведь это все интересно, в глазах у них понимание. А какие праздники получаются! Родители сидят со слезами на глазах, дети растут с чувством любви к Родине, выходят от нас с правильными представлениями. Так что это очень хорошее и полезное мероприятие для наших детей.

Количество детсадов, которые принимают участие в смотре, растет с каждым годом. В этом году было 32 отряда из 30 садов, 280 детей, 85 родителей и педагогов, сам отборочный тур длился четыре дня. Юные "морпехи", "ПВОшники", "ВДВшники", "пограничники", "связисты", "зенитчицы", "кадеты" (в черной дореволюционной форме), "медсестры" и другие показывали перестроение и ходили строем. "Нелегкий труд мы выбираем, но видно это предначертано судьбой, задача наша – мы твердо знаем – чтоб был в стране порядок и покой", – пела команда "войска МВД" детсада №116 песню "Служу России". "Для того и стоит наш ракетный заслон, чтобы тучами не был закрыт небосклон. Для того и оружие солдатам дано, чтоб любого врага сокрушило оно", – дружно выводили, маршируя, "ракетчики" детсада №33.

– Отбирать в финал сложно, они все очень стараются, – говорит Кудряшова.

Костюмы для выступлений обычно шьют в самих детсадах кастелянши, но поскольку смотр песни и строя стал очень популярен в городе, то родители тоже не хотят ударить в грязь лицом – в этом году, например, всем "спецназовцам" купили настоящие "берцы", а саму форму заказали в Кирове. Фото и видео с выступлений мамы и папы потом охотно размещают в соцсетях.

Инициатива всегда идет снизу – от воспитателей, заведующих или родителей

– Вообще больших конкурсов в городе около 20, каждый месяц что-то происходит, каждый садик старается выделиться и придумать что-то свое, выступления детей проходят потом в лучших залах города и всегда много цветов и аплодисментов, – рассказывает начальник отдела дошкольного образования Череповецка Ирина Любимова. – Инициатива всегда идет снизу – от воспитателей, заведующих или родителей, мы со своей стороны можем только поддержать, если дело хорошее. Видели бы вы, сколько у нас людей 9 мая празднует – на "Бессмертный полк" семьями приходят, с маленькими детьми, с портретами... А патриотическое воспитание в детсадах и школах было всегда, еще с советских времен. У нас в городе всегда уважали военных, почти у каждого или родственник, или знакомый имеет отношение к Череповецкому высшему военному инженерному училищу радиоэлектроники, курсанты и преподаватели тоже всегда с такими мероприятиями помогают.

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Заведующая детсадом №115 Ольга Мигунова говорит, что создать военно-патриотический клуб "Резерв" предложили родители – у Сергея Бедокурова, президента правления ассоциации "Братство краповых беретов – "Витязь", в садик ходит дочка, поддержали его еще десять активных пап, чьи дети тут же вступили в клуб.

Очень важно, чтобы мы не наступили на те же грабли, что в 90-х годах, был даже термин "потерянное поколение"

Понравилось начинание и в "Единой России". На торжественном открытии клуба о важности создания аналогичных по всему городу заявил депутат Госдумы единоросс Алексей Канаев. "Очень важно, чтобы мы не наступили на те же грабли, что в 90-х годах, был даже термин "потерянное поколение 90-х", тогда не занимались детьми, подростками", – сказал он.

Экс-депутат заксобрания Череповца Геннадий Малышев тоже за клубы в детсадах. В заксобрании он отвечал за социальную политику и разрабатывал закон о патриотическом воспитании молодежи.

– В стране такого закона нет, а у нас есть, с 2014 года действует, и это очень важный закон, – считает он. – Мы пошли в этом вопросе немножко впереди планеты всей, потому что немножко больше думаем о нашей молодежи, а теперь у нас по статистике и наркоманов, и проституток меньше, чем в других областях. Если мы детей с детских садов будем в любви к маме-папе и Родине воспитывать, то у нас и извращений всяких типа гомосексуалистов не будет, не удастся никому нашу молодежь развратить, как бы ни пытались. А знаете, какие у нас самые популярные школьные классы? Как раз с военным уклоном – полицейский, МЧС, дети в нем носят форму, мы их еще курсантами называем. И все стремятся в эти классы попасть – на школьников этих все смотрят как на икону. Так что клуб детсадовский – это правильно.

Есть у дошкольного клуба, кроме важной государственной цели, и другая, не менее важная, говорит заведующая Мигунова.

Мы преследуем и другую цель: укрепить родительско-детские отношения "папа + ребенок"

– Понимаете, папы очень мало участия принимают в жизни детей. Они добытчики в основном, а с малышами занимаются обычно мамы. Поэтому мы так обрадовались такому предложению, сразу же конкурс провели "Папа в армии служил", 25 семей в нем участвовало. Весь праздник был на фоне российского флага, а в конце звучал наш гимн, ведь мы же россияне и должны рассказывать об этом детям, – поясняет заведующая. – Поэтому кроме патриотического воспитания мы преследуем и другую цель: укрепить родительско-детские отношения "папа + ребенок". Пока мы лишь в начале этого пути, но папы уже стали активнее.

Евгений, дочка которого уже вступила в "Резерв", говорит, что "начинать надо с малых лет, чтобы у детей развивался патриотизм, и они знали, что российская армия всех сильней". Сам он служил в военной разведке, теперь работает мастером на "Северстали", одном из крупнейших предприятий Вологодской области.

– Я-то за свою страну руками и ногами, чтобы жила наша страна хорошо. А самое главное, чтобы она, – кивает мужчина на дочку, которая сидит у него на коленях, – была здоровая, чтобы семья была. А детям дисциплина какая-то нужна, чтобы вот к порядку приучалась. Мы вот на конкурсе с ней самолетики вместе делали, ползали по лавкам, а потом стреляли по танкам – она на шее у меня сидела и мячом кидала по мишеням.

По словам Евгения, за границей он ни разу не был, хотя, вспоминает он, "вот в Турции с семьей один раз все же отдыхал". "Неспокойно там как-то, события там разные", – загадочно добавляет он. Евгений с дочкой охотно фотографируется для Радио Свобода, а на следующий день просит не указывать его фамилию и не публиковать фото.

У другого папы, юриста Сергея, в сад ходят две дочки. "Краповым беретиком" стала пока только старшая Катя.

Здесь нет никакой организации, которая целенаправленно делает детей военнообязанными. Это просто игра

– Я участвовал в конкурсе ради своего ребенка, дочке приятно было, что папа выиграл, – говорит Сергей. – Сам я служил в роте почетного караула в Кубинке, Ельцина видел близко… Я нейтрален в отношении политики и маршировать не люблю. Но любовь к своей родине, я считаю, нужно поддерживать, ведь все растет из семьи и любви к близким, главное же качество, которое надо воспитывать в детях, – это, конечно, доброта. А насчет клуба военно-патриотического в детском саду… Мы слишком серьезно относимся к некоторым предметам, делаем их более сложными, а ведь на самом деле здесь нет никакой организации, которая целенаправленно делает детей военнообязанными. Это просто праздник такой, игра, хотя не знаю, может, когда девочки вырастут, они еще наденут эту форму.