Детишки в аннексированном Симферополе кланяются памятнику «вежливым людям», юные севастопольцы берут в руки автоматы и поют песни о войне – такими были праздничные выступления на улицах крымских городов в день годовщины «присоединения Крыма к России». Теперь в Крыму праздники для детей и взрослых готовят с особым смыслом – военно-патриотическим.

О том, какими методами россияне прививают маленьким крымчанам любовь к «новой родине», говорили в программе «Крым.Реалии».

Россия готовит жителей Крыма в солдаты, создавая таким образом пушечное мясо, чтобы не своих людей на войну отправлять, а вот… оккупировали территорию, и этих людей вербуем и отправляем на войну

«Россия своими действиями готовит жителей Крыма в солдаты для того, чтобы они сталкивались с риском своей жизни, своего здоровья. То есть таким образом они создают пушечное мясо, чтобы не своих людей на войну отправлять, а вот… оккупировали территорию, и этих людей вербуем и отправляем на войну», – говорит представитель Крымской правозащитной группы, керчанка Ирина Седова.

Кандидат психологических наук, социальный психолог-конфликтолог в Крыму Ирина Брунова-Калисецкая добавляет, что целью российской пропаганды, в том числе в отношении детей, выступает воспитание чувства уверенности, что вокруг России – враги.

«Это сочетается с мифом о Великой отечественной войне. Они используют приемлемые для этого возраста формы и методы. И не только советские формы активности, но и достаточно современные, которые привлекают детей и соответствуют их возрасту. Боюсь, что у основной части населения будет ситуация как в Советском Союзе – двойной жизни: публично мы говорим одно, а в семье и с близкими это будет внутренняя эмиграция», – считает Ирина Брунова-Калисецкая.

Зона российского патриотизма в Крыму

Одним из ярких примеров пропаганды с привкусом современности может служить активность популярного среди молодежи, романтизируемого образа байкеров. Пропутинские «Ночные волки» известны своими мероприятиями в Крыму – фестивали, выступления, концерты, публичная поддержка российского президента Владимира Путина. Теперь к форме развлекательных мероприятий активисты мотоклуба намерены приобщить спорт и патриотическое воспитание.

О создании в Крыму «неформального «Артека» – парка «Патиот» – лидер байкеров Александр «Хирург» Залдостанов заговорил в начале 2017 года. Заручившись поддержкой министерства обороны России, мужчины на мотоциклах в кожаных жилетах и банданах начали продвигать идею патриотического воспитания.

Местом была выбрана территория под горой Гасфорта недалеко от Севастополя, которую давно облюбовали байкеры. За право распоряжаться этим местом байкеры не один год ведут спор с Балаклавским рудоуправлением.

Согласно концепции, на участке планировали построить «Музей подвига детей-Героев», десантно-тренировочную вышку, аэродинамическую трубу, театрально-репетиционный и киноконцертный залы, палаточные городки, гостиницы, городок для занятия подводным плаванием и водолазным делом, школу вождения и православный храм.

Однако против размещения парка у горы Гасфорта выступили жители ближайших сел и Балаклавы: экологи, архитекторы, краеведы, представители российского городского совета Севастополя.

После ряда попыток байкеры оставили в покое это место.

Много нареканий вызвало и то, что парк под горой Гасфорта военные хотят расположить возле резервного водохранилища, соответственно, город может остаться в критический момент без воды

«Это, конечно, достижение местных жителей. Очень много нареканий вызвало и место расположения этого предполагаемого парка у горы Гасфорта – там, где фактически находится заповедная зона. Много нареканий вызвало и то, что свой парк военные хотят расположить возле резервного водохранилища, соответственно, город может остаться в критический момент без воды. И военные просто не ожидали такого отпора и такого возмущения со стороны жителей», – рассказала Крым.Реалии эколог из Севастополя Маргарита Литвиненко.

Парк без деревьев, но с патриотами

Отказы не остудили пыл байкеров – новой зоной российского патриотизма была объявлена историческая достопримечательность крепость Керчь (форт Тотлебен). Открытие военно-патриотического парка российских Вооруженных Сил одобрил и так называемый Общественный совет Керчи. А подконтрольная России глава города Лариса Щербула, посчитала, что подмена истории современными целями «будет способствовать воспитанию гражданственности, формированию привлекательного облика службы в Вооруженных Силах, а также развивать чувство любви и уважения к родине».

В парке «Патриот» деревьев не будет. Проект предусматривает выставку оружия, историческую экспозицию и центр военной подготовки, в том числе для юных посетителей.

Некоторые керчане считают, что в городе-герое такой объект вполне уместен, а сам Залдостанов продолжает настаивать на необходимости создания проекта.

Не радужную перспективу для города видит журналист из Керчи Сергей Мокрушин. Он считает, что город одним парком не спасти.

У Керчи будет та же роль, что до 2014 года была у Джанкоя, – это вокзал

«Мы сейчас уже видим, что Керчь не стал развивающимся городом благодаря тому, что из него пошел трафик из России в Крым. У Керчи будет та же роль, что до 2014 года была у Джанкоя, – это вокзал. Вокзал, может быть, какой-то транспортный узел, в котором, тем не менее, люди задерживаться не будут, потому что в Керчи есть мало объектов, которые бы поддерживались на достойном уровне, которые могут заинтересовать людей», – говорит Мокрушин.

Отдельные керчане заявляют о сохранении исторического объекта в нынешнем состоянии, мол, новомодным паркам здесь не место.

Прививка для детских умов

Такие зерна милитаризации могут превратиться в реальную мобилизацию, говорят психологи, при этом о сроках метаморфоз говорить не приходится.

«Это может случиться уже завтра, а может – и никогда», – говорит социальный психолог Ирина Брунова-Калисецкая.

Крымские правозащитники уже сегодня призывают украинских дипломатов проявлять позицию и защищать крымских детей от российской милитаризации. Украина, по мнению юристов, должна на всех международных площадках говорить о ситуации и требовать от России неукоснительного соблюдения международных норм.

Если они детей учат воевать, учат держать оружие, пропагандируют службу в армии… Зачем нужна армия – чтобы вооруженными конфликтами решать проблемы страны, то есть они же сразу детей и агитируют, что Украина – плохая

«Конвенция ООН (о правах ребенка, которую Россия ратифицировала 23 августа 1993 года – КР) говорит, что ребенок должен воспитываться в атмосфере мира, терпимости и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами. Если они детей учат воевать, учат держать оружие, пропагандируют службу в армии… Зачем нужна армия – чтобы вооруженными конфликтами решать проблемы страны, то есть они же сразу детей и агитируют, что Украина – плохая. Таким образом, они (российская власть – КР) воспитывают во всех этих своих пропагандистских мероприятиях ненависть к Украине, что тоже запрещено этой же нормой», – подчеркивает правозащитница Ирина Седова.

Уже на этом основании, по мнению правозащитных организаций, Украина должна требовать от мирового сообщества усиления давления на Россию с помощью санкций и ограничительных мер.