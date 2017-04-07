Варшава ‒ Масштабы и механизмы избежания санкций, наложенных Западом на Россию и оккупированный ею Крым, впечатляют. На полуострове пользуются западными платежными системами и замаскированными западными брендами, функционирует российский мобильный оператор, а в порты заплывают турецкие корабли. Создается впечатление, что это состояние дел устраивает и Россию, и Украину, и Запад. Такие мысли возникли у Збигнева Парафияновича и Михала Потоцкого, журналистов ведущего польского экономического издания Dziennik Gazeta Prawna после их поездки в оккупированный Россией Крым. Свои наблюдения они изложили в репортаже-расследовании на страницах собственного издания, а также поделились ими с Радiо Свобода.

Бросается в глаза попытка заливки Крыма бетоном и инвестициями, то есть происходит повторение «операции Сочи»

Россия вкладывает в Крым огромные суммы, чтобы «купить» местных жителей и тем самым прочно укорениться на полуострове. Збигнев Парафиянович называет эту стратегией «малой стабилизацией», а об объемах финансовых вливаний в крымскую инфраструктуру говорит ‒ «операция Сочи-2». Журналист отмечает: «Бросается в глаза попытка заливки Крыма бетоном и инвестициями, то есть происходит повторение «операции Сочи». Кремль пытается совершить малую стабилизацию в обмен на лояльность населения. С другой стороны, туда посылают много силовиков, которые видны на каждом шагу, они подавляют все проявления неповиновения».

Происходит такое убеждение, что без России был упадок, а с Россией есть деньги и светлое будущее

​Михал Потоцкий такие процессы называет укоренением России в Крыму. Он отмечает: «Вместе с каждой новой инвестицией установлен какой-то билборд с портретом Путина, цитатой из его выступлений или же с каким-то лозунгом, вроде «Крым выбрал будущее», «Крым с Россией навсегда» и т.д. То есть происходит такое убеждение, что без России был упадок, а с Россией есть деньги и светлое будущее». Збигнев Парафиянович считает, что в результате таких процессов на Крымском полуострове может сложиться опасная для Украины ситуация. Он размышляет: «Я могу представить себе такой сценарий, когда россияне через 10-15 лет, а, может, даже раньше предложат Западу соглашение ‒ референдум под наблюдением ООН или ОБСЕ. Опасаюсь, что после такого денежного потока, направленного в Крым, Россия могла бы получить нужный ей результат референдума».

Российская власть в Крыму держится на трех китах: первый ‒ это деньги, второй ‒ это пропаганда, а третий кит ‒ это наблюдение и репрессии в отношении тех, кто отрицает принадлежность Крыма России

В течение пяти дней пребывания в Крыму польские журналисты беседовали с людьми разных политических взглядов, рядовыми гражданами и бизнесменами. На основании услышанного и увиденного Михал Потоцкий делает вывод о методах, которые Россия использует, чтобы укрепить свои позиции на полуострове. «Российская власть в Крыму держится на трех китах: первый ‒ это деньги, которые отчетливо видны повсюду, второй ‒ это пропаганда, чтобы жители помнили откуда эти деньги и кого за это благодарить, а третий кит ‒ это наблюдение и репрессии в отношении тех, кто отрицает принадлежность Крыма России».

«Мы были очень удивлены изобретательностью тех, кто обходит санкции»

Польские журналисты не скрывают своего удивления изобретательностью подконтрольных России властей Крыма и тамошнего бизнеса, направленной на обход западных санкций. «В процессе избежания санкций задействован весь Крым ‒ как власть, так и местный бизнес», ‒ говорит Михал Потоцкий.

По словам авторов расследования, бросается в глаза, что на территории полуострова можно пользоваться карточками Visa i Mastercard, выданными российскими банками. В своем репортаже из Крыма газетчики подробно описали механизм, который применяет Россия, чтобы «вычистить» или, как они говорят, «стереть» данные в платежных системах о том, что финансовая операция состоялась на территории аннексированного Крыма.

По нашим данным, Visa и Mastercard знают о том, что информация об операциях, осуществленных на полуострове с их карточками, «стирается» в системе, созданной россиянами

Польские журналисты отмечают, что именно сейчас на полуострове в некоторых отелях внедряется система, с помощью которой можно будет осуществлять оплаты картами, выданными западными банками. Збигнев Парафиянович делятся выводами из своего расследования: «По нашим данным, Visa и Mastercard знают о том, что санкции в Крыму обходятся, что информация об операциях, осуществленных на полуострове с их карточками, «стирается» в системе, созданной россиянами. Но с другой стороны если бы Visa i Mastercard пошли на тотальную войну с Россией, то их могли бы оттуда выкурить, и они потеряли бы большой рынок».

Мы разговаривали с человеком, который, несмотря на то, что прописан в Симферополе, получил визу одного из западноевропейских государств, правда он вынужден был заплатить посреднику 800 евро

Газетчики обратили внимание и на то, что жители аннексированного Крыма научились решать проблему с получением виз западных государств. Части жителей полуострова это удается, потому что они сохранили украинские паспорта или прописались где-то на территории материковой Украины. Другие же прописаны в соседней России, например, в Краснодарском крае. Однако даже без таких ухищрений некоторым удается получить нужную визу. «Мы разговаривали с человеком, который, несмотря на то, что прописан в Симферополе, получил визу одного из западноевропейских государств, правда он вынужден был заплатить посреднику 800 евро. Неизвестно, на что эти деньги пошли, об этом можно только догадываться», ‒ рассказал Михал Потоцкий.

Турецкие корабли в крымских портах ‒ наиболее поразительный способ обхода санкций

Торговые корабли под турецким флагом ‒ это наиболее поразительный и наглый способ обхода санкций

Больше всего польских журналистов поразил тот факт, что в крымские порты, не прячась, заходят турецкие торговые корабли. Потоцкий говорит: «Мы имеем свидетелей и мы подтвердили это украинской стороне, что в крымских портах появляются торговые корабли под турецким флагом, то есть это очередной способ выхода из изоляции. Честно говоря, я был очень удивлен масштабами действий, направленных на избежание санкций». Збигнев Парафиянович дополняет своего коллегу: «Торговые корабли под турецким флагом ‒ это наиболее поразительный и наглый способ обхода санкций, потому что это, так сказать, непосредственно показывает, что Турция, которая в НАТО, то есть государство-союзник, на Черном море реализует свою собственную частную политику».

Однако, по словам журналистов, в Крыму можно заметить немало других, не менее поразительных примеров обхода западных санкций, как, например, использование мобильной связи, предоставляемой российским оператором MTS, или присутствие на местном рынке известных западных торговых сетей (Metro Cash & Carry, Auchan).

Там применена масса креативных идей, чтобы жилось так, как будто санкций нет

По словам Збигнева Парафияновича, после посещения Крыма у него сложилось впечатление, что все стороны конфликта устраивает настоящее парадоксальное состояние дел ‒ официально санкции есть, и в то же время их реальное влияние на жизнь жителей полуострова минимализировано. «Для трех сторон этого конфликта, то есть для Запада, для Украины и России эта ситуация, то есть обход санкций, в принципе выгодна», ‒ рассуждает польский журналист. «Там применена масса креативных идей, чтобы жилось так, как будто санкций нет», ‒ добавляет Михал Потоцкий.

Возможно, размышляют журналисты, именно такое положение дел склоняет жителей Крыма к выводу, что оккупация полуострова продлится дольше, чем они ожидали. Такие невеселые мысли поляки услышали в том числе и от наиболее проукраинских собеседников, с которыми им пришлось общаться.

Оба польских журналиста говорят, что во время своего пребывания в Крыму они не почувствовали в отношении себя, как граждан евросоюзного государства, какой-то враждебности. Несмотря на усиленную антизападную пропаганду российских СМИ, которой теперь кормят жителей Крыма, обычные люди в разговорах с двумя поляками не повторяли кремлевские пропагандистские клише. По словам журналистов, их появление в курортных городах вызвало интерес местного населения, ведь иностранцев на полуострове теперь почти нет. «В течение пяти дней в Крыму мы не слышали других языков, кроме русского и крымскотатарского», ‒ уточняет Потоцкий.

Журналисты из Польши услышали от местных жителей надежду, что западные туристы вернутся на полуостров. Вспоминая этот разговор, Парафиянович утверждает: «Наплыва туристов в Крым с Запада точно не будет. Такие надежды ‒ это фикция. Граждане стран ЕС или США убеждены, что в этой ситуации Украина стала жертвой, то есть обычная порядочность не позволяет им помогать зарабатывать деньги государству, которое оккупировало часть территории Украины».