Дилемма Путина: Крым или Асад?

Специально для Крым.Реалии

Аннексия украинского Крыма положила начало серии кремлевских военных авантюр на Донбассе и Ближнем Востоке. Москва организовала бойню на востоке Украины ради отвлечения внимания от захваченного полуострова. Увязнув в террористических «республиках» Донбасса, Кремль начал войсковую операцию в Сирии. Российские власти три года безуспешно пытались навязать американцам свою переговорную повестку по Украине. Теперь этим попыткам пришел конец.

Американские ракетные удары по позициям войск сирийского диктатора Башара Асада совпали по времени с любопытным интервью короля Иордании Абдаллы II для The Washington Post. По его мнению, российский президент Владимир Путин может прекратить поддерживать режим президента Сирии Асада, если власти США и ЕС достигнут с Москвой «компромисса». «С российской точки зрения, они играют в то, что я называю трехходовой игрой в шахматы. Для них Крым важен, Сирия важна, Украина, и мы видим их в Ливии. Американцы и европейцы должны договариваться с русскими по всем этим проблемам одновременно», – отметил Абдалла.

Он полагает, что стороны должны обсудить взаимные уступки. «Для россиян, я думаю, самым важным является Крым. Если вы найдете понимание по Крыму, вы увидите более гибкую позицию в Сирии, и, я думаю, Украина тогда станет меньшей проблемой», – подчеркнул король Абдалла.

Российские власти три года безуспешно пытались навязать американцам свою переговорную повестку по Украине. Теперь этим попыткам пришел конец

Российские и некоторые украинские СМИ расценили слова короля как факт того, что Путин оказался перед выбором: сдать Асада, получив Крым, или далее поддерживать диктатора, рискуя еще больше усугубить отношения с Вашингтоном. Причем московские издания преподнесли новость как «совет» короля западным элитам по поводу выстраивания отношений с Москвой.

На самом деле проблема для Путина гораздо сложнее. Мы пока оставим в стороне вопрос о том, что король Иордании откровенно спекулирует на теме территориальной целостности Украины. Он фактически предложил умиротворить Путина без конкретных гарантий, что Москва перестанет дестабилизировать соседние государства. Гораздо важнее проанализировать общий политический фон, на котором было сделано указанное заявление. Буквально через несколько часов после публикации интервью Абдаллы стало известно, что американские военные выпустили более 50 ракет «Томагавк» по силам Асада. Президент Дональд Трамп приказал нанести удар в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, в ходе которой пострадало гражданское население.

Российские военные, которые разместили в регионе зенитные комплексы С-300 и С-400, не рискнули прикрыть войска своего сирийского союзника. Хотя еще в октябре прошлого года в российском МИД угрожали, что при необходимости будут сбивать американские крылатые ракеты. Кремлевские пропагандисты радостно сообщали, что Москва «закрыла небо» над Сирией. Теперь эти высказывания стали темой язвительных шуток и анекдотов, в которых высмеивается дутая мощь российских военных и страхи Кремля перед Вашингтоном.

Российская власть понесла серьезные репутационные потери. Никакими разговорами о «размене» поддержки Асада на аннексированный полуостров ситуацию не спасти. Дело в том, что в вопросах международной политики Путин – классический шулер. «Хитрый план» по «размену» Сирии на Крым был актуален при администрации Барака Обамы, которого Москва (совершенно необоснованно) рассматривала как «слабого президента». Когда Путин решился на авантюру в Сирии, его расчет был простым: вырваться из международной изоляции после аннексии Крыма (Путина откровенно взбесило, как с ним обошлись в ходе саммита G-20 в Брисбене), прикрываясь борьбой с ИГИЛ, уничтожить основные силы прозападной оппозиции, сохранить Асада под видом «переходного правительства», выбив из Вашингтона и Брюсселя признание «Крымнаша».

Получив неформальное признание аннексии, Путин планировал дождаться смены администрации в Вашингтоне и начать очередной раунд бойни в Сирии, забыв о предыдущих обещаниях

Судя по действиям Москвы, российское руководство рассчитывало, что Белый дом клюнет на приманку. Получив неформальное признание аннексии, Путин планировал дождаться смены администрации в Вашингтоне и начать очередной раунд бойни в Сирии, забыв о предыдущих обещаниях. Но Кремль в очередной раз оказался в ловушке одномерного мышления: если администрация президента спланировала именно так, то события обязательно будут развиваться в заданном ключе. В реальности все произошло совершенно иначе.

Прошлая администрация США изначально отвергла российский план по «геополитическим разменам». Логика была простой: Владимир Путин, открыто манкируя нормами международного права, стал до скуки предсказуемым игроком. Вопрос был не в гарантиях, которые Москва могла предоставить, а в том, когда именно Путин организует очередную провокацию. Западные аналитики справедливо заметили, что российский президент, захватив Крым, сам себе сократил поле для маневра. В условиях «гибридного» противостояния с Киевом и Вашингтоном, кремлевский режим вынужден постоянно повышать ставки, влезать в военные авантюры.

Владимир Путин, открыто манкируя нормами международного права, стал до скуки предсказуемым игроком

«Крымская тактика» Москвы работала только, если Запад в ответ на агрессию отвечал политическими и дипломатическими шагами: выражал обеспокоенность, вводил экономические санкции или грозил предоставить Украине оружие. Российские элиты, судя по высказываниям руководства страны, полагали, что цена на нефть опять подскочит до приемлемого для Москвы уровня, а санкции все равно отменят. Радость кремлевских чиновников от избрания Дональда Трампа зиждилась на вере в скорейшее улучшение отношений.

Прямые удары США по асадовским военным загнали Москву в узкий политический коридор. Вопрос аннексированного полуострова в контексте переговоров по Сирии окончательно утратил актуальность. Теперь Путину не приходится выбирать «между Асадом и Крымом». В случае дальнейших военных шагов Вашингтона Кремлю придется или с позором бежать из Сирии, или готовиться к новым санкциям, изоляции и даже открытому столкновению российских «ихтамнетов» с американскими войсками. Последнего в окружении Путина опасаются больше всего.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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