Собственно, оно и случилось. И судя по всему, как всегда, неожиданно. Как снегопад в Москве. Как обвал рубля. Чего все ждали, но оказались не готовы, потому что оно случилось неожиданно – США нанесли ракетный удар по Сирии.

Собственно, этого никто не исключал еще пару дней назад, потому что министр обороны США говорил о такой возможности. И президент США Трамп тоже на это намекал. Что теперь, после химического инцидента в Сирии – все. Нет пощады супостатам. Кем бы они ни были.

Что важно и очень интересно? Несколько моментов, которые будут иметь очень серьезные последствия.

Первый момент – военно-технический. Та молниеносность, с которой этот удар был воплощен в реальность. От первых разговоров до массового пуска нескольких десятков ракет – меньше суток. Это означает, что военная машина Америки работает... ну скажем, хорошо.

А еще – точность нанесения ударов. Что бы там ни говорили сирийские власти и российские эксперты, база Шайрат выведена из строя весьма основательно. Военная техника уничтожена под ноль. Людские потери минимальны. Это означает, что военная машина США работает... скажем, хорошо.

А еще – план боевого применения, выбор целей, ввод данных для целеуказаний – все это в ВМС США и Комитете начальников штабов отработано, имеется и действует... скажем, без сбоев.

Одним словом, куда ни кинь – засада

Второй важный момент – политический. За последние год-полтора у России, Ирана и Сирии, судя по всему, сложилось впечатление, что Сирия – исключительно их "поляна". Играют ведущие роли там только они. И это надолго. Так вот, США и Трамп продемонстрировали, что это вовсе не так: они будут вмешиваться везде, где сочтут необходимым. Поэтому роль России и Ирана в сирийском урегулировании низводится на несколько порядков, и как теперь себя вести – как минимум, непонятно. А кроме того, судьба Башара Асада теперь... скажем так, определена, США и их союзниками – уж точно. В числе которых, между прочим, кровный друг России Турция, которая с радостью поддержала военную акцию США в Сирии.

Третий момент – ситуация, в которой оказалась собственно Россия. Президент России уже заявил, что ракетный удар США по Сирии – это акт агрессии. Но тогда возникает вопрос: если у России есть соглашения с Сирией о защите суверенитета, территориальной целостности, национальных интересов и прочее, если Россия оказывает в рамках этих договоренностей военную помощь Сирии, то тогда что? По идее, Россия должна дать отпор агрессору, то есть США. Вы лично себе представляете такой отпор?.. Скажем, удар по американским военным кораблям в Средиземном море... Я вот не представляю. И тогда что? Грош цена соглашениям о военной помощи между Россией и Сирией?

А еще – чисто военный аспект для России этого ракетного удара. Нам всем сообщается, что сирийская операция показала "высочайшую эффективность российских ВКС, российской военной техники и систем вооружения". Что в Сирии "испытано более двух сотен новых систем вооружения и военной техники". Что российская группировка ВКС в Сирии надежно прикрыта комплексами С-400, а у самих сирийцев имеются эффективнейшие российские С-300. И вдруг – 59 ракет противника, и все в "десятку". Это как?

Если ВКС России "видели" эти пуски и могли предупредить сирийцев, или сами могли перехватить эти ракеты, но не сделали этого, то что это означает? Решили проучить Асада? Испугались американцев? Не сработала система принятия решений и боевого управления (проспали, говоря простым языком)? А если ВКС России не видели этих пусков – ни из космоса, ни средствами ПВО, ни радарами ПВО, ни комплексами С-400, то тогда и Асад, и иранцы имеют полное право сказать в сердцах: "Какие же вы союзники, трам-тарарам?!!! Как на вас можно рассчитывать?!!"

Одним словом, куда ни кинь – засада. В заявлениях российских политиков – растерянность, удивление, негодование, разочарование. Делать что-то надо, а что – совсем стало непонятно.

Владимир Бекиш, эксперт в сфере стратегической безопасности​

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